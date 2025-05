Polscy piloci ukończyli pierwszy etap szkolenia w USA na F-35

Spis treści

Pierwszy etap szkolenia ukończony

10 maja minister obrony Władysław Kosiniak - Kamysz na platformie X pogratulował polskim pilotom ukończenia wczoraj (9 maja) pierwszego etapu szkolenia w USA na samolotach F-35. Jak napisał wicepremier:

"Wielkie gratulacje dla polskich pilotów, którzy wczoraj (przyp. red. piątek 9 maja) w USA ukończyli pierwszy etap szkolenia na samolotach F-35. Profesjonalizm i niesamowite doświadczenie - to składa się na ten sukces. Dziękuję, że swoją służbą wzmacniacie polskie zdolności obronne i budujecie interoperacyjność z naszymi sojusznikami. To fundamenty naszego bezpieczeństwa".

Pierwsze tankowanie w powietrzu

W marcu bieżącego roku miało miejsce pierwsze tankowanie w locie polskich F-35 "Husarz" w którym brał udział polski pilot. To ważne zdarzenie została ujawniona przez Illinois Air National Guard, do której należał samolot KC-135 Stratotanker podający paliwo dla polskiego F-35A Husarz.

Pierwszy lot polskiego pilota za sterami F-35A Husarz

29 stycznia bieżącego roku miał miejsce historyczny dzień, gdyż polski pilot zasiadł po raz pierwszy za sterami myśliwca 5. generacji F-35A Husarz. W pierwszym poleciał jeden z sześciu polskich pilotów szkolących się obecnie w USA, natomiast drugim amerykański instruktor. Nie ma innej możliwości, ponieważ F-35 nie ma wersji dwumiejscowej, przeznaczonej do szkolenia.

Oznacza to, że polscy piloci kończą już szkolenie na symulatorach, które poprzedza loty „prawdziwymi” F-35. Zapoznali się z teorią i przećwiczyli różnego typu sytuacje na zaawansowanych symulatorach, a obecnie przyszła pora zasiąść za sterami F-35A Husarz.

Kurs powinni zakończyć na początku kwietnia. Wówczas czterej wrócą do kraju. Dwóch z nich będzie dalej się kształcić, aby uzyskać uprawnienia instruktorskie. Pozwoli to w przyszłości szkolić pilotów w Polsce, z wykorzystaniem systemu symulatorów, które zostały zamówione wraz z maszynami bojowymi, ale również na samolotach, których dostawy do naszego kraju powinny rozpocząć się w 2026 roku.

F-35 Husarz w służbie RP

W sierpniu 2024 roku miała miejsce prezentacja pierwszego polskiego samolotu F-35 o numerze fabrycznym AZ-01, który opuścił zakład montażowy Lokcheed Martin w Fort Worth w Teksasie. Potem w grudniu nastąpiły pierwsze loty testowe, które zaliczyły już trzy wyprodukowane dla Polski F-35 Husarz. Do końca 2025 r. do Ebbing dostarczonych ma zostać sześć kolejnych egzemplarzy. Do Polski pierwsze F-35A trafią w 2026 r., najpierw do bazy w Łasku, a w 2027 r. do bazy w Świdwinie. Ministerstwo zapowiadało wówczas, że F-35 mają docelowo zastąpić posowieckie MiG-i, choć te pozostaną w służbie "do wyczerpania resursów" - okres zdolności użytkowej.

Zgodnie z podpisaną w 2020 r. umową Polska ma otrzymać 32 myśliwce z pakietem szkoleniowym oraz zapasowymi silnikami za łączną kwotę 4,6 mld dol. Cena jednego samolotu wynosiła wtedy ok. 87 mln dol. Dostawy mają potrwać od bieżącego do 2030 r. Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego.

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur; produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiająso m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech, a w kolejnych latach także do Polski.