Hürjet z kontraktem wartym 2,6 mld euro. Turcja wchodzi na europejski rynek szkoleniowy

Hürjet dla Hiszpanii

Turecka Korporacja Lotniczo-Kosmiczna (TUSAŞ) zawarła umowę dotyczącą eksportu tureckiego samolotu szkolno-treningowego i szturmowego Hürjet. Maszyna została wybrana w ramach Zintegrowanego Systemu Zaawansowanego Szkolenia Lotniczego Hiszpanii jako podstawowa platforma szkoleniowa dla tamtejszych Sił Powietrznych i Kosmicznych (Ejército del Aire y del Espacio). Kontrakt podpisano pomiędzy Ministerstwem Obrony Hiszpanii a konsorcjum TUSAŞ–Airbus, informuje Anadolu.

Zamówienie obejmuje pakiet eksportowy składający się z 30 samolotów Hürjet. Ich produkcja będzie realizowana w zakładach TUSAŞ w Turcji. Zgodnie z harmonogramem dostawy mają rozpocząć się w czwartym kwartale 2028 roku i potrwać do 2036 roku. Plany zakładają, że pierwsi następcy używanych obecnie przez Madryt 19 samolotów Northrop SF-5M Freedom Fighter, trafią do Hiszpanii w konfiguracji początkowej w latach 2028–2029. Następnie maszyny zostaną zmodyfikowane zgodnie z wymaganiami Ejército del Aire y del Espacio.

Serwis Flight Global zwraca uwagę, że pierwsza para Hürjet'ów zostanie zmodyfikowana w zakładach Airbusa w Getafe pod Madrytem, a proces modyfikacji obejmie m.in. instalację opracowanych w Hiszpanii systemów misji i szkolenia, systemów zarządzania dźwiękiem, systemów rejestracji misji i symulatorów uzbrojenia. Airbus, we współpracy z innymi hiszpańskimi dostawcami, opracuje również nowy naziemny system szkoleniowy. Ma on trafić do bazy lotniczej Talavera la Real w 2028 roku.

Historyczny kontrakt eksportowy dla Turcji?

Przedstawiciele tureckiego sektora obronnego podkreślają, że jest to historyczne osiągnięcie eksportowe, potwierdzające rosnącą pozycję Turcji jako wiarygodnego i konkurencyjnego dostawcy zaawansowanych systemów wojskowych. Szczególne znaczenie ma fakt, że do uzbrojenia europejskiego państwa członkowskiego NATO trafi samolot zaprojektowany i wyprodukowany w całości w oparciu o tureckie krajowe kompetencje.

Co równie istotne, kontrakt o wartości 2,6 mld euro nie ogranicza się wyłącznie do dostaw samych maszyn. Obejmuje również kompletną architekturę szkolenia pilotów lotnictwa bojowego, naziemne systemy symulacji i szkolenia, infrastrukturę obsługi technicznej oraz długoterminowe wsparcie operacyjne. Zdaniem strony tureckiej świadczy to o dojrzałości tamtejszego przemysłu w obszarach projektowania, produkcji, integracji systemów i certyfikacji.

Agencja Anadolu podkreśla z kolei, że eksport Hürjet'a do Hiszpanii ma wzmocnić pozycję Turcji na globalnym rynku lotniczym i otworzyć drogę do kolejnych kontraktów na zaawansowane platformy szkoleniowe i bojowe.

Hürjet - nowoczesna platforma szkolno-bojowa

Hürjet to naddźwiękowy, jednosilnikowy samolot szkolno-treningowy i szturmowy nowej generacji opracowany przez Turkish Aerospace Industries (TAI) jako zaawansowany samolot szkolenia i lekki samolot bojowy. Program Hürjet został zainicjowany pod koniec drugiej dekady XXI wieku jako odpowiedź na potrzebę zastąpienia wysłużonych samolotów szkolnych T‑38 Talon oraz częściowo F‑5, wykorzystywanych zarówno w szkoleniu, jak i w roli samolotów pokazowych.

Tureckie siły powietrzne potrzebowały platformy, która pozwoli szkolić pilotów do obsługi nowoczesnych myśliwców generacji 4,5 i 5 takich jak F-16 czy przyszły turecki myśliwiec KAAN, a jednocześnie będzie zdolna wykonywać zadania bojowe w konfliktach o niższej intensywności. Hürjet od początku projektowano więc jako samolot wielozadaniowy. Z jednej strony zaawansowany samolot do szkolenia, z drugiej lekki samolot bojowy zdolny do realizacji misji wsparcia z powietrza, patrolu, obrony powietrznej, czy dozoru przestrzeni powietrznej. W ten sposób program ma ograniczyć koszty eksploatacji bardziej zaawansowanych myśliwców, przenosząc część zadań na tańszą platformę.

Napęd Hürjet'a stanowi jeden silnik F404-GE-102, szeroko stosowany w samolotach szkolnych i bojowych na świecie. Według danych producenta maszyna osiąga prędkość maksymalną rzędu Ma 1,4, może operować na pułapie około 14 kilometrów i charakteryzuje się wysoką manewrowością, istotną zarówno w szkoleniu zaawansowanym, jak i w zadaniach bojowych. Zasięg operacyjny, w zależności od konfiguracji i masy przenoszonego uzbrojenia, sięga około 2000 kilometrów.