Indyjski myśliwiec Tejas rozbił się podczas pokazu w Dubaju. Zginął pilot

Indyjski myśliwiec Tejas rozbił się podczas pokazu na Dubai Air Show, co stanowi drugi taki incydent w historii tego typu samolotu.

Wypadek, w którym zginął pilot, miał miejsce 21 listopada 2025 r. podczas manewru na niskiej wysokości.

Powołano specjalną komisję do zbadania przyczyn tej tragedii, która rzuca cień na program modernizacji indyjskich sił powietrznych.

Wypadek podczas pokazów lotniczych w Dubaju

Indyjska Agencja Sił Powietrznych potwierdziła, że do wypadku doszło około godziny 14 czasu lokalnego. Liczne nagrania z widowni pokazują, jak Tejas podczas pokazu akrobacyjnego uderza w ziemię i natychmiast staje w płomieniach. W pierwszym komunikacie rzecznik indyjskich sił powietrznych poinformował, że trwa zbieranie danych dotyczących zdarzenia. Kilkadziesiąt minut później służby ogłosiły śmierć pilota. „Pilot odniósł obrażenia śmiertelne. Siły Powietrzne głęboko ubolewają nad stratą i wspierają rodzinę zmarłego. W celu ustalenia przyczyn powołano komisję dochodzeniową” - przekazała IAF w oświadczeniu.

Indyjska armia przekazała, że powołano specjalną komisję dochodzeniową, która ma ustalić przyczyny wypadku. To drugi wypadek z udziałem myśliwca Tejas. Poprzednia katastrofa wydarzyła się 12 marca 2024 r. w Jaisalmer w stanie Radżastan, a jej przyczyną, jak wykazał raport opublikowany w lipcu 2025 r., była awaria silnika.

The Aviationist zwrócił uwagę, że indyjski myśliwiec od początku Dubai Air Show wykonywał efektowne pokazy, które przyciągały tłumy. Dzień przed tragedią w sieci pojawiły się zdjęcia samolotu stojącego na płycie lotniska, na których widoczny był płyn ściekający z kadłuba. Część komentatorów uznała to za wyciek paliwa. Późniejsze weryfikacje wskazały jednak, że była to skroplona woda zbierana do pojemnika, standardowa procedura obsługowa, niewskazująca na usterkę, jak informuje serwis. Warto podkreślić, że na razie przyczyny katastrofy są nieznane i będą ustalane przez specjalnie powołany do tego zespół.

Wypadek na Dubai Air Show to kolejny taki incydent w 2025 r. Tuż przed Air Show Radom 2025 podczas przygotowań do pokazów zginął mjr Maciej "Slab" Krakowian, pilotujący myśliwiec F-16.

A deeply painful moment for Indian aviation. Watching Tejas crash with no sign of ejection is something that leaves you shaken. Our pilots carry the nation’s pride every time they fly, and seeing this feels like a punch to the heart. Still waiting for clarity, but the visuals… pic.twitter.com/BDlJhnC4k4— Shashank Singh (@shashank_seo) November 21, 2025

Tejas kluczowym elementem modernizacji indyjskich sił powietrznych

Tejas, którego nazwa oznacza „blask” w sanskrycie, to lekki, jednomiejscowy myśliwiec wielozadaniowy opracowany w Indiach jako element szerokiego programu uniezależniania krajowego lotnictwa od zagranicznych konstrukcji. Maszyna powstała w ramach projektu LCA (Light Combat Aircraft), który rozpoczął się jeszcze w latach 80., a jego celem było zastąpienie wysłużonych MiG-ów-21 w indyjskich siłach powietrznych. Choć program wystartował w latach 80., pierwsze egzemplarze powstały dopiero w 2001 r.

Samolot został zaprojektowany przez Aeronautical Development Agency, a jego produkcją zajmuje się państwowa firma Hindustan Aeronautics Limited. Konstrukcja Tejasa łączy stosunkowo niewielką masę z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak kompozytowe elementy kadłuba, cyfrowy system sterowania fly-by-wire oraz możliwość przenoszenia szerokiego wachlarza uzbrojenia. Myśliwiec napędzany jest silnikiem General Electric z rodziny F404.

Indyjskie wojsko planuje eksploatować flotę blisko 220 myśliwców Tejas i ich nowszych wariantów Mk-1A w ciągu kolejnej dekady. Obecnie w służbie pozostaje około 40 maszyn w wariancie Tejas Mk-1. Postępy w produkcji spowalniają jednak opóźnienia w dostawach silników od General Electric, wynikające z problemów w globalnych łańcuchach dostaw po pandemii COVID-19.