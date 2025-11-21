Francja w obliczu kryzysu. Jak przygotować się na najgorsze scenariusze?

Opublikowany w czwartek (20 listopada) na stronie internetowej francuskiego rządu, 27-stronicowy poradnik jest efektem pracy Generalnego Sekretariatu Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (SGDSN). Inspiracją dla jego powstania były podobne dokumenty ze Szwecji i Finlandii, jednak treść została „zaadaptowana do potrzeb” francuskich realiów.

Poradnik podzielony jest na trzy główne rozdziały:

„Dobrze przygotowani”

„Dobrze chronieni”

„Dobrze zaangażowani”

Ostatni rozdział szczególnie akcentuje potrzebę solidarności i zachęca obywateli do dołączania do rezerwy lub stowarzyszeń związanych z ochroną cywilną, a także do nauki pierwszej pomocy, w tym masażu serca i obsługi defibrylatora.

Zestaw ewakuacyjny na 72 godziny: Lista niezbędnych rzeczy

Jednym z kluczowych elementów poradnika jest zalecenie skompletowania zestawu ewakuacyjnego, który ma zapewnić przetrwanie przez 72 godziny – okres często uznawany za najtrudniejszy w przypadku nagłych zagrożeń.

W skład takiego zestawu powinny wchodzić:

Apteczka z podstawowymi środkami pierwszej pomocy i lekarstwami.

Woda pitna (sześć butelek na osobę).

Konserwy i inne niepsujące się jedzenie.

Ciepłe ubrania.

Druga para okularów (dla osób z wadami wzroku).

Latarka i zapałki.

Radio na baterie.

Gotówka.

Kopie najważniejszych dokumentów i duplikaty kluczy.

Jedzenie dla zwierząt.

Książki i gry, które pomogą zabić czas.

Zagrożenia wojenne i cybernetyczne: Francja gotowa na manipulacje

Poradnik jasno wskazuje, że w obecnym kontekście pogorszenia się otoczenia strategicznego, perspektywa zaangażowania francuskich sił zbrojnych nie jest już wykluczona. Jak podkreślają autorzy: „Wojskowi przygotowują się na to w wymiarze krajowym i z naszymi partnerami z NATO i Unii Europejskiej. Świadomość realiów tej sytuacji nie jest popadaniem w alarmizm (...)”. Dokument zaznacza również, że Francja może być zmuszona do „angażowania swych sił zbrojnych za granicą, by nieść pomoc przyjaznemu zaatakowanemu krajowi”.

Dodatkowo, poradnik poświęca uwagę zagrożeniom cybernetycznym, radząc obywatelom, jak dbać o „higienę informatyczną”. Zaleca ulepszanie i aktualizowanie haseł oraz weryfikację źródeł informacji krążących w mediach społecznościowych. Władze ostrzegają, że w przypadku większego zaangażowania militarnego, Francja może stać się celem wzmożonych prób manipulacji informacjami.

Pierwotnie planowano masową wysyłkę poradnika pocztą, jednak premier Sebastien Lecornu zrezygnował z tego pomysłu, decydując się na udostępnienie dokumentu w formie cyfrowej.

Polska także przygotowała poradnik bezpieczeństwa dla obywateli

28 sierpnia 2025, podczas wspólnej konferencji szefa MON i MSWiA zaprezentowano poradnik bezpieczeństwa. Są w nim zawarte wskazówki, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie, czy ataki terrorystyczne. Jak poinformowano, instrukcja zostanie rozesłana do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Będzie też dostępna w wersji wydrukowanej alfabetem Braille’a oraz w innych niż polska wersjach językowych.

Jego zasadniczym celem poradnika jest przygotowanie polskiego społeczeństwa na różne sytuacje kryzysowe. Zamieszczono w nim jasne instrukcje dotyczące m.in. tego, jak przygotować siebie, rodzinę, dom, swoje najbliższe otocznie na kryzys oraz jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Opisy połączone są z ilustracjami, które ułatwiają przyswojenie i zapamiętanie treści zawartych w dokumencie. W głównej części publikacji zawarto 3 obszary: Przygotowanie, Reagowanie oraz Plan na kryzys.

W "Poradniku Bezpieczeństwa", oprócz wspomnianych już wcześniej kwestii, można znaleźć podpowiedzi związane m.in. z sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi, ewakuacją, zachowaniem bezpieczeństwa w tłumie, schronieniach, pożarach, powodziach, sytuacjach trwałego braku dostępu prądu, czyli tzw. blackoutu, ataków z powietrza, zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych, niepokojących zachowaniach, zagrożeniach terrorystycznych, zagrożeniach cyfrowych, pierwszej pomocy, czy higieny w kryzysie. Dokument przypomina również najważniejsze numery alarmowe i podpowiada, jak wezwać pomoc oraz, gdzie szukać wsparcia w sytuacjach kryzysowych.