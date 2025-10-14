Plecak ewakuacyjny. Co powinien zawierać i jak go przygotować?

Plecak ewakuacyjny to obecnie nie survivalowa fantazja, a praktyczne ubezpieczenie od chaosu. W jego przypadku nie chodzi o "przygotowania na koniec świata", tylko o świadome podejście do realnych zagrożeń, które, jak pokazują ostatnie lata, mogą pojawić się nagle. Mowa tutaj nie tylko o zagrożeniu konfliktem zbrojnym, ale także w przypadku powodzi, skażenia terenu, katastrofy infrastrukturalnej, długotrwałego blackoutu, czy chociażby pożaru.

Po co przygotowywać plecak ewakuacyjny?

Wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego pozwala zaoszczędzić czas w sytuacji kryzysowej i mieć pewność, że zabierzemy wszystko, co potrzebne, aby przetrwać w pierwszych dniach poza domem. Pakowanie plecaka ucieczkowego na ostatnią chwilę nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ działając pod wpływem silnego stresu lub emocji, możemy zapomnieć o rzeczach, które są nam niezbędne, jak chociażby leki, latarka, czy nawet woda. Dodatkowo takie rzeczy wcale nie muszą się znajdować w naszym pobliżu, a ich zdobycie będzie prawdziwym wyczynem. Co istotne, każdy z domowników powinien mieć własny, oddzielny i gotowy do zarzucenia na ramię plecak ewakuacyjny. Dlatego warto pamiętać:

Czas reakcji w kryzysie jest kluczowy. W sytuacji kryzysowej może nie być czasu na pakowanie się,

Gotowy plecak oznacza natychmiastową gotowość do wyjścia. Zamiast gorączkowo szukać dokumentów, leków czy latarki, po prostu chwytasz plecak i wychodzisz,

Służby państwowe w pierwszych godzinach kryzysu mogą pomagać w ograniczonym zakresie. Dlatego samowystarczalność przez pierwsze 2–3 dni może dosłownie decydować o zdrowiu lub życiu.

Plecak ewakuacyjny - co powinno się w nim znaleźć?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało szczegółową listę rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku ucieczkowym. Na rządowych stronach można również znaleźć nagrania pokazujące, jak spakować taki plecak oraz poradnik bezpieczeństwa na wypadek sytuacji kryzysowej, a także przydatną checklistę i grafikę które mają ułatwić skompletowanie niezbędnego wyposażenia.

Zgodnie z zaleceniami RCB w plecaku ewakuacyjnym powinny znaleźć się:

Radio na baterie + baterie,

Latarka + baterie,

Najpotrzebniejsze dokumenty,

Zapalniczka / zapałki,

Maski oddechowe / ochronne,

Mapa,

Otwieracz do puszek,

Posiłki na 2 dni,

Kompas,

Nóż,

Ołówek i notes,

Komplet sztućców,

Kurtka przeciwdeszczowa,

Apteczka,

Śpiwór,

Worki na śmieci,

Ubranie na zmianę,

Mydło i żel do dezynfekcji,

Narzędzia wielofunkcyjne,

Kombinerki i łom,

Gotówka w niewielkich nominałach,

Butelka filtrująca z nowym filtrem,

Gumy i sznurki, opaska zaciskowa.

Jeśli chodzi o dokumenty, to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazuje, aby uwzględnić: dowód tożsamości, akt własności mieszkania, wypisy księgi wieczystej, podstawowe informacje medyczne, dowód ubezpieczenia, akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o rentach, emeryturach i dochodach + pendrive ze skanami.

W przypadku apteczki RCB zaleca, aby umieścić w niej: leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy, folia termiczna, plastry, bandaże, plastry chemiczne.

i Autor: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa/ CC0 2.5

O czym należy pamiętać przygotowując plecak ewakuacyjny?

Wyposażenie plecaka ewakuacyjnego ma kluczowe znaczenie, ale warto pamiętać również o kilku zasadach, dzięki którym będzie on dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń:

Plecak nie powinien być zbyt ciężki. Zaleca się, by jego waga nie przekraczała 10-15 kg dla jednej osoby dorosłej, jeśli ma być niesiony przez dłuższy czas,

Pamiętaj, aby jego zawartość dostosować do indywidualnych potrzeb. Mowa tutaj o lekach, ale też chociażby okularach, soczewkach kontaktowych). W podobny sposób dostosuj plecak dla swojego dziecka. Nie zapominaj też o zwierzętach i ich potrzebach. Jeśli nie jesteś w stanie zabrać ich w sytuacji kryzysowej, zadbaj o to, aby zwiększyć ich szanse na przeżycie - zostaw wodę, jedzenie, nie zamykaj w miejscach, z których nie będą miały drogi ucieczki,

Plecak trzeba utrzymywać gotowy do użycia. Należy umieścić go w miejscu łatwo dostępnym i regularnie kontrolować ważności i stanu przedmiotów, w tym stanu baterii i daty ważności żywności,

Oznakuj swój plecak. Dołącz do niego karteczkę z imieniem, nazwiskiem, adresem, numerem kontaktowym,

Jeśli istnieje taka możliwość, warto mieć więcej niż jeden plecak ucieczkowy np. w domu, w samochodzie i w pracy. Nigdy nie wiemy, kiedy może nas spotkać sytuacja kryzysowa,

Upewnij się, że twoi bliscy wiedzą, gdzie znajdują się zestawy ewakuacyjne.

Czy można kupić gotowy plecak ewakuacyjny?

Wiele sklepów oferuje obecnie rozwiązania na sytuacje kryzysowe. Można w nich kupić gotowy zestaw - plecak ewakuacyjny + jego wyposażenie, można też nabyć sam plecak lub elementy (narzędzia, apteczki) i skompletować go samodzielnie.