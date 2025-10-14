Plecak ewakuacyjny. Co powinien zawierać i jak go przygotować?

oprac. Karolina Modzelewska
2025-10-14 10:36

Plecak ewakuacyjny, często nazywany także plecakiem awaryjnym lub plecakiem ucieczkowym, to zestaw najpotrzebniejszych rzeczy, który ma umożliwić przetrwanie przez pierwsze 72 godziny w sytuacji nagłego zagrożenia - bez dostępu do normalnej infrastruktury, domu, sklepu czy pomocy służb. Jego przygotowanie jest niezbędnym elementem planowania działań na wypadek wystąpienia kryzysu i jednocześnie sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa swojego oraz swoich bliskich. Wyjaśniamy, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny i jak go przygotować.

Plecak ewakuacyjny – co to jest i co powinien zawierać?

i

Autor: Pixabay.com zdj. ilustracyjne

Plecak ewakuacyjny to obecnie nie survivalowa fantazja, a praktyczne ubezpieczenie od chaosu. W jego przypadku nie chodzi o "przygotowania na koniec świata", tylko o świadome podejście do realnych zagrożeń, które, jak pokazują ostatnie lata, mogą pojawić się nagle. Mowa tutaj nie tylko o zagrożeniu konfliktem zbrojnym, ale także w przypadku powodzi, skażenia terenu, katastrofy infrastrukturalnej, długotrwałego blackoutu, czy chociażby pożaru.

Po co przygotowywać plecak ewakuacyjny?

Wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego pozwala zaoszczędzić czas w sytuacji kryzysowej i mieć pewność, że zabierzemy wszystko, co potrzebne, aby przetrwać w pierwszych dniach poza domem. Pakowanie plecaka ucieczkowego na ostatnią chwilę nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ działając pod wpływem silnego stresu lub emocji, możemy zapomnieć o rzeczach, które są nam niezbędne, jak chociażby leki, latarka, czy nawet woda. Dodatkowo takie rzeczy wcale nie muszą się znajdować w naszym pobliżu, a ich zdobycie będzie prawdziwym wyczynem. Co istotne, każdy z domowników powinien mieć własny, oddzielny i gotowy do zarzucenia na ramię plecak ewakuacyjny. Dlatego warto pamiętać:

  • Czas reakcji w kryzysie jest kluczowy. W sytuacji kryzysowej może nie być czasu na pakowanie się,
  • Gotowy plecak oznacza natychmiastową gotowość do wyjścia. Zamiast gorączkowo szukać dokumentów, leków czy latarki, po prostu chwytasz plecak i wychodzisz,
  • Służby państwowe w pierwszych godzinach kryzysu mogą pomagać w ograniczonym zakresie. Dlatego samowystarczalność przez pierwsze 2–3 dni może dosłownie decydować o zdrowiu lub życiu.

Plecak ewakuacyjny - co powinno się w nim znaleźć?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało szczegółową listę rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku ucieczkowym. Na rządowych stronach można również znaleźć nagrania pokazujące, jak spakować taki plecak oraz poradnik bezpieczeństwa na wypadek sytuacji kryzysowej, a także przydatną checklistę i grafikę które mają ułatwić skompletowanie niezbędnego wyposażenia.

Zgodnie z zaleceniami RCB w plecaku ewakuacyjnym powinny znaleźć się:

  • Radio na baterie + baterie,
  • Latarka + baterie,
  • Najpotrzebniejsze dokumenty,
  • Zapalniczka / zapałki,
  • Maski oddechowe / ochronne,
  • Mapa,
  • Otwieracz do puszek,
  • Posiłki na 2 dni,
  • Kompas,
  • Nóż,
  • Ołówek i notes,
  • Komplet sztućców,
  • Kurtka przeciwdeszczowa,
  • Apteczka,
  • Śpiwór,
  • Worki na śmieci,
  • Ubranie na zmianę,
  • Mydło i żel do dezynfekcji,
  • Narzędzia wielofunkcyjne,
  • Kombinerki i łom,
  • Gotówka w niewielkich nominałach,
  • Butelka filtrująca z nowym filtrem,
  • Gumy i sznurki, opaska zaciskowa.

Jeśli chodzi o dokumenty, to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazuje, aby uwzględnić: dowód tożsamości, akt własności mieszkania, wypisy księgi wieczystej, podstawowe informacje medyczne, dowód ubezpieczenia, akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o rentach, emeryturach i dochodach + pendrive ze skanami.

W przypadku apteczki RCB zaleca, aby umieścić w niej: leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy, folia termiczna, plastry, bandaże, plastry chemiczne.

Plecak ewakuacyjny - co powinien zawierać?

i

Autor: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa/ CC0 2.5

Polecany artykuł:

Szykuj plecak ewakuacyjny – tak na wszelki wypadek. MSWiA radzi

O czym należy pamiętać przygotowując plecak ewakuacyjny?

Wyposażenie plecaka ewakuacyjnego ma kluczowe znaczenie, ale warto pamiętać również o kilku zasadach, dzięki którym będzie on dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń:

  • Plecak nie powinien być zbyt ciężki. Zaleca się, by jego waga nie przekraczała 10-15 kg dla jednej osoby dorosłej, jeśli ma być niesiony przez dłuższy czas,
  • Pamiętaj, aby jego zawartość dostosować do indywidualnych potrzeb. Mowa tutaj o lekach, ale też chociażby okularach, soczewkach kontaktowych). W podobny sposób dostosuj plecak dla swojego dziecka. Nie zapominaj też o zwierzętach i ich potrzebach. Jeśli nie jesteś w stanie zabrać ich w sytuacji kryzysowej, zadbaj o to, aby zwiększyć ich szanse na przeżycie - zostaw wodę, jedzenie, nie zamykaj w miejscach, z których nie będą miały drogi ucieczki,
  • Plecak trzeba utrzymywać gotowy do użycia. Należy umieścić go w miejscu łatwo dostępnym i regularnie kontrolować ważności i stanu przedmiotów, w tym stanu baterii i daty ważności żywności,
  • Oznakuj swój plecak. Dołącz do niego karteczkę z imieniem, nazwiskiem, adresem, numerem kontaktowym,
  • Jeśli istnieje taka możliwość, warto mieć więcej niż jeden plecak ucieczkowy np. w domu, w samochodzie i w pracy. Nigdy nie wiemy, kiedy może nas spotkać sytuacja kryzysowa,
  • Upewnij się, że twoi bliscy wiedzą, gdzie znajdują się zestawy ewakuacyjne.

Polecany artykuł:

Poradnik Bezpieczeństwa dla każdego Polaka. Co zawiera?

Czy można kupić gotowy plecak ewakuacyjny?

Wiele sklepów oferuje obecnie rozwiązania na sytuacje kryzysowe. Można w nich kupić gotowy zestaw - plecak ewakuacyjny + jego wyposażenie,  można też nabyć sam plecak lub elementy (narzędzia, apteczki) i skompletować go samodzielnie.

Portal Obronny SE Google News
KRYZYS
ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO
PLECAK