Plecak ewakuacyjny. Co powinien zawierać i jak go przygotować?

Plecak ewakuacyjny to obecnie nie survivalowa fantazja, a praktyczne ubezpieczenie od chaosu. W jego przypadku nie chodzi o "przygotowania na koniec świata", tylko o świadome podejście do realnych zagrożeń, które, jak pokazują ostatnie lata, mogą pojawić się nagle. Mowa tutaj nie tylko o zagrożeniu konfliktem zbrojnym, ale także w przypadku powodzi, skażenia terenu, katastrofy infrastrukturalnej, długotrwałego blackoutu, czy chociażby pożaru.
Po co przygotowywać plecak ewakuacyjny?
Wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego pozwala zaoszczędzić czas w sytuacji kryzysowej i mieć pewność, że zabierzemy wszystko, co potrzebne, aby przetrwać w pierwszych dniach poza domem. Pakowanie plecaka ucieczkowego na ostatnią chwilę nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ działając pod wpływem silnego stresu lub emocji, możemy zapomnieć o rzeczach, które są nam niezbędne, jak chociażby leki, latarka, czy nawet woda. Dodatkowo takie rzeczy wcale nie muszą się znajdować w naszym pobliżu, a ich zdobycie będzie prawdziwym wyczynem. Co istotne, każdy z domowników powinien mieć własny, oddzielny i gotowy do zarzucenia na ramię plecak ewakuacyjny. Dlatego warto pamiętać:
- Czas reakcji w kryzysie jest kluczowy. W sytuacji kryzysowej może nie być czasu na pakowanie się,
- Gotowy plecak oznacza natychmiastową gotowość do wyjścia. Zamiast gorączkowo szukać dokumentów, leków czy latarki, po prostu chwytasz plecak i wychodzisz,
- Służby państwowe w pierwszych godzinach kryzysu mogą pomagać w ograniczonym zakresie. Dlatego samowystarczalność przez pierwsze 2–3 dni może dosłownie decydować o zdrowiu lub życiu.
Plecak ewakuacyjny - co powinno się w nim znaleźć?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało szczegółową listę rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku ucieczkowym. Na rządowych stronach można również znaleźć nagrania pokazujące, jak spakować taki plecak oraz poradnik bezpieczeństwa na wypadek sytuacji kryzysowej, a także przydatną checklistę i grafikę które mają ułatwić skompletowanie niezbędnego wyposażenia.
Zgodnie z zaleceniami RCB w plecaku ewakuacyjnym powinny znaleźć się:
- Radio na baterie + baterie,
- Latarka + baterie,
- Najpotrzebniejsze dokumenty,
- Zapalniczka / zapałki,
- Maski oddechowe / ochronne,
- Mapa,
- Otwieracz do puszek,
- Posiłki na 2 dni,
- Kompas,
- Nóż,
- Ołówek i notes,
- Komplet sztućców,
- Kurtka przeciwdeszczowa,
- Apteczka,
- Śpiwór,
- Worki na śmieci,
- Ubranie na zmianę,
- Mydło i żel do dezynfekcji,
- Narzędzia wielofunkcyjne,
- Kombinerki i łom,
- Gotówka w niewielkich nominałach,
- Butelka filtrująca z nowym filtrem,
- Gumy i sznurki, opaska zaciskowa.
Jeśli chodzi o dokumenty, to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazuje, aby uwzględnić: dowód tożsamości, akt własności mieszkania, wypisy księgi wieczystej, podstawowe informacje medyczne, dowód ubezpieczenia, akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o rentach, emeryturach i dochodach + pendrive ze skanami.
W przypadku apteczki RCB zaleca, aby umieścić w niej: leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy, folia termiczna, plastry, bandaże, plastry chemiczne.
O czym należy pamiętać przygotowując plecak ewakuacyjny?
Wyposażenie plecaka ewakuacyjnego ma kluczowe znaczenie, ale warto pamiętać również o kilku zasadach, dzięki którym będzie on dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb, możliwości i ograniczeń:
- Plecak nie powinien być zbyt ciężki. Zaleca się, by jego waga nie przekraczała 10-15 kg dla jednej osoby dorosłej, jeśli ma być niesiony przez dłuższy czas,
- Pamiętaj, aby jego zawartość dostosować do indywidualnych potrzeb. Mowa tutaj o lekach, ale też chociażby okularach, soczewkach kontaktowych). W podobny sposób dostosuj plecak dla swojego dziecka. Nie zapominaj też o zwierzętach i ich potrzebach. Jeśli nie jesteś w stanie zabrać ich w sytuacji kryzysowej, zadbaj o to, aby zwiększyć ich szanse na przeżycie - zostaw wodę, jedzenie, nie zamykaj w miejscach, z których nie będą miały drogi ucieczki,
- Plecak trzeba utrzymywać gotowy do użycia. Należy umieścić go w miejscu łatwo dostępnym i regularnie kontrolować ważności i stanu przedmiotów, w tym stanu baterii i daty ważności żywności,
- Oznakuj swój plecak. Dołącz do niego karteczkę z imieniem, nazwiskiem, adresem, numerem kontaktowym,
- Jeśli istnieje taka możliwość, warto mieć więcej niż jeden plecak ucieczkowy np. w domu, w samochodzie i w pracy. Nigdy nie wiemy, kiedy może nas spotkać sytuacja kryzysowa,
- Upewnij się, że twoi bliscy wiedzą, gdzie znajdują się zestawy ewakuacyjne.
Czy można kupić gotowy plecak ewakuacyjny?
Wiele sklepów oferuje obecnie rozwiązania na sytuacje kryzysowe. Można w nich kupić gotowy zestaw - plecak ewakuacyjny + jego wyposażenie, można też nabyć sam plecak lub elementy (narzędzia, apteczki) i skompletować go samodzielnie.