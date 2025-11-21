Holenderskie Patrioty zmierzają do Polski. Nowe wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Holandia wzmacnia wschodnią flankę NATO, wysyłając do Polski 300 żołnierzy oraz systemy obrony przeciwlotniczej Patriot.

Misja, trwająca od 1 grudnia 2024 do 1 czerwca 2026, ma chronić kluczowy węzeł logistyczny dla Ukrainy.

Holenderski kontyngent, wyposażony w najnowsze Patrioty i system NASAMS, ma zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej.

Holenderski kontyngent gotowy do działania

Przerzut holenderskiego kontyngentu do Polski rozpoczął się w tym tygodniu. Na miejscu kwatermistrzowie już przygotowują teren pod tymczasową bazę. W nadchodzących tygodniach dołączą do nich operatorzy systemów, którzy przejmą nadzór nad polską przestrzenią powietrzną.

Za przygotowanie komponentu Patriot odpowiada pułkownik Olav Spanjer, dowódca jednostki DGLC, choć nie potwierdzono, czy będzie on dowodził całą misją. Rozmieszczenie Patriotów w Polsce ma zarówno znaczenie operacyjne, jak i symboliczne, potwierdzając zaangażowanie Hagi w bezpieczeństwo regionu.

W rozmowie z regionalnym nadawcą Omroep Brabant, pułkownik Olav Spanjer zwrócił uwagę na rosnące napięcie w regionie, a także na fakt, że ostatnie rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę doprowadziły do poderwania polskich myśliwców i czasowego zamknięcia lotnisk. Dodał również, że mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli użyć Patriotów - to oznaczałoby, że sytuacja naprawdę wymknęła się spod kontroli. Obserwowanie na radarach rzeczywistych trajektorii rakiet nad Ukrainą może być dla żołnierzy psychicznie obciążające, ponieważ nie są to już ćwiczenia, lecz realne zagrożenia i potencjalne ofiary.

Zaawansowane systemy obrony dla Polski

Holandia wysyła do Polski najnowszą wersję systemu Patriot, wyposażoną w zmodernizowane radary i oprogramowanie. Wariant PAC-3 jest przeznaczony do przechwytywania rakiet balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Warto zaznaczyć, że pojedynczy pocisk PAC-3 kosztuje około 4 miliony euro.

Obok Patriotów, rozmieszczony zostanie również system NASAMS, który służy do zwalczania celów nisko lecących, w tym rakiet manewrujących. Dodatkowo, oddzielna jednostka będzie odpowiedzialna za obronę bazy przed dronami. System Patriot jest już szeroko stosowany na Ukrainie, gdzie odegrał kluczową rolę w odpieraniu rosyjskich ataków rakietowych. Wysyłka tych zaawansowanych systemów do Polski ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i stanowi jasny sygnał dla potencjalnych agresorów.