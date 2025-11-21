Żołnierze 1. Mazurskiej Brygady Artylerii wyruszyli na "Marsa". Będą doskonalić współpracę i celność

20 listopada 1. Mazurska Brygada Artylerii im gen. J. Bema przekazała na swoim Facebooku, że żołnierze wyruszyli na ćwiczenie MARS 25, podczas którego doskonalone będą procedury bojowe, współdziałanie pododdziałów oraz prowadzenie ognia w warunkach zbliżonych do realnych działań.

Jak dodano we wpisie:

"Przed nami intensywne dni, pełne manewrów, treningu i sprawdzianów gotowości. Każdy etap to okazja do budowania jeszcze wyższego poziomu profesjonalizmu i zgrania całej brygady".

Żołnierze biorą także udział w ćwiczeniach Northern Strike-25 doskonaląc zdolności w środowisku międzynarodowym. W ramach tego szkolenia ćwiczą manewr, zajmują wyznaczone rejony stanowisk startowych oraz wykonują kluczowe przedsięwzięcia zabezpieczenia bojowego - jak napisano w komunikacie.

Jak dodano we wpisie:

"Bateria osiąga gotowość do prowadzenia zadań ogniowych amunicją bojową — wszystko w ekstremalnie niskich temperaturach, sięgających poniżej –20°C. To wymagające warunki, ale jednocześnie doskonała okazja do przetestowania sprzętu, w tym wyrzutni rakiet Homar-K, w realiach prawdziwie zimowego pola walki".

Manewrami Northern Strike 25 kieruje brygada z Kainuu, regionu położonego przy granicy z Rosją. W sumie w ćwiczenia, które potrwają do 25 listopada, zaangażowanych jest ok. 2200 żołnierzy oraz ok. 500 pojazdów.

"Celem jest przetestowanie siły ognia artyleryjskiego we współpracy z sojusznikami w trudnych warunkach wczesnej zimy. Polska jednostka z ciężkim sprzętem ogniowym liczy około 40 osób" – przekazały fińskie wojska lądowe.

W Finlandii koniec roku to intensywny okres szkoleń dla armii. W okresie od listopada do grudnia w różnych ćwiczeniach na terenie kraju weźmie udział łącznie ponad 20 tys. żołnierzy z wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych. Wśród nich są fińscy poborowi, rezerwiści, oraz żołnierze z krajów sojuszniczych a także jednostki innych służb, m.in. straży granicznej.

1. Mazurska Brygada Artylerii to kluczowa jednostka Wojsk Rakietowych i Artylerii w strukturze 16. Dywizji Zmechanizowanej Sił Zbrojnych RP. Brygada została ponownie sformowana w grudniu 2022 r. na bazie 11. Mazurskiego Pułku Artylerii, a proces ten zakończył się w lipcu 2023 r. Jej wyposażenie koncentruje się na systemach artyleryjskich samobieżnych i rakietowych jak AHS K9A1 Thunder oraz Homar-K.