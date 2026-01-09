Prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej zacieśnia więzi z Rosją. Planuje wspólne projekty obronne

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-01-09 10:30

Faustin-Archange Touadera, prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej (RŚA), który niedawno zapewnił sobie trzecią kadencję prezydencką dzięki wsparciu Rosji, zadeklarował chęć zacieśnienia współpracy z Moskwą. W rozmowie z mediami, cytowanej przez portal Radarafrica, Touadera zaprosił Władimira Putina do odwiedzin RŚA, zapowiedział zakup rosyjskiej broni oraz plan budowy wspólnego centrum szkolenia obsługi dronów. Te posunięcia wzbudzają pytania o przyszłość regionu i rosnące wpływy Rosji na kontynencie afrykańskim.

Rosyjskie drony

i

Autor: Mil.ru/ Creative Commons Rosyjskie drony

Współpraca między Republiką Środkowoafrykańską a Moskwą, choć trwająca dziesięciolecia, uległa znacznemu zintensyfikowaniu w ostatnich latach, zwłaszcza w sektorze obronności i bezpieczeństwa. Jej kulminacją było zaproszenie w 2018 roku rosyjskich najemników z grupy Wagnera. Ich obecność, mająca na celu wsparcie armii w walce z rebeliantami, budzi jednak poważne kontrowersje. Według raportów organizacji zajmujących się prawami człowieka, w tym Amnesty International, rosyjscy najemnicy skupili się na rabunkowym wydobyciu złota i terroryzowaniu miejscowej ludności.

Ostatnie wybory prezydenckie, w których Faustin-Archange Touadera uzyskał 76,15 proc. głosów, a jego główny rywal, były premier Anicet-Georges Dologuele, 14,66 proc., również odbyły się przy znaczącym wsparciu rosyjskich najemników. Dologuele oskarżył Touaderę o sfałszowanie wyników i zapowiedział złożenie skargi do trybunału konstytucyjnego, co dodatkowo podważa legitymację zwycięstwa obecnego prezydenta. Ostateczne wyniki mają zostać ogłoszone w połowie stycznia.

Plany na przyszłość: Broń i drony

Prezydent Touadera podkreślił, że Republika Środkowoafrykańska dąży do stworzenia profesjonalnej armii, która będzie gotowa na „każdy rodzaj ataku”, w tym te z wykorzystaniem dronów. W związku z tym potwierdził chęć otwarcia centrum szkolenia obsługi dronów w RŚA wspólnie z Moskwą. Nie wykluczył również zakupu rosyjskiej broni, co świadczy o dalszym umacnianiu więzi militarnych z Rosją. Zaproszenie Władimira Putina do odwiedzin kraju jest symbolicznym gestem potwierdzającym te strategiczne partnerstwa.

AFRYKA
PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
ROSJA