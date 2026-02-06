Walka z dronami bez ograniczeń „linii płotu”. Nowa strategia ochrony baz USA

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2026-02-06 7:48

Pentagon wprowadza istotne zmiany w strategii antydronowej. Dowódcy baz wojskowych mają prawo do walki z bezzałogowcami bez ograniczenia do granic obiektu. każdy nieautoryzowany lot w sąsiedztwie bazy jest obecnie klasyfikowany jako zagrożenie wywiadowcze.

Raytheon Coyote

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe
  • Pentagon zmienia strategię antydronową, zezwalając dowódcom na walkę z bezzałogowcami "za płotem".
  • Każdy nieautoryzowany lot drona w pobliżu bazy jest teraz traktowany jako zagrożenie wywiadowcze.
  • Nowe wytyczne pozwalają na współpracę z cywilnymi organami ścigania i wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak AI.
  • Jakie są konsekwencje tej zmiany dla bezpieczeństwa narodowego? Przeczytaj cały artykuł!
Nowa polityka została zatwierdzona przez sekretarza obrony Pete’a Hegsetha i wdrażana przez Międzyagencyjny Zespół Zadaniowy 401 (ang. Joint Interagency Task Force 401 - JIATF-401). Dowódcy muszą w ciągu 60 dni przygotować kompleksowe plany obrony antydronowej oraz przeprowadzać regularne ćwiczenia sprawdzające odporność baz na nowoczesne systemy bezzałogowe.

Polecany artykuł:

Kruk, Wrona i Wampir: Systemy antydronowe L3Harris odpowiadają na lekcje z Ukra…

Oznacza to zniesienie dotychczasowego ograniczenia, znane jako „linia płotu”. Zgodnie z nowymi wytycznymi, każdy nieautoryzowany lot w sąsiedztwie bazy jest obecnie klasyfikowany jako zagrożenie wywiadowcze. Pozwala to na reakcję jeszcze przed naruszeniem granic obiektu.

Jak wyjaśnia gen. bryg. Matt Ross, szef JIATF-401, przeciwdziałanie zagrożeniom nie może kończyć się na fizycznym obwodzie bazy, dlatego dowódcy zyskali elastyczność w zwalczaniu dronów pojawiających się w zasięgu wzroku chronionych obszarów. Zmiana ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa operacyjnego, gdyż uznaje aktywność dronów za próbę inwigilacji już w fazie zbliżania się do obiektu.

Polecany artykuł:

Program San to antydronowy „szwajcarski scyzoryk”? Premier i szef MON na podpis…

Wytyczne dopuszczają także ścisłą współpracę z cywilnymiorganami ścigania w zakresie udostępniania danych o trasach lotów oraz umożliwiają angażowanie cywilnych kontrahentów do obsługi systemów przechwytujących.

Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnącą liczbę incydentów, takich jak ubiegłoroczne zestrzelenie drona w pobliżu amerykańskich baraków w Estonii. Aby sprostać nowym wyzwaniom, wojsko wdraża kolejne rozwiązania, w tym nowe systemy Anvil oraz DroneHunter 4700. Ten ostatni wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby autonomicznie ścigać i przechwytywać intruzów w locie za pomocą specjalistycznych sieci.

Portal Obronny SE Google News
Program SAN: Gen. Marciniak
DRONY
LOTNICTWO
Obrona Powietrzna
PENTAGON