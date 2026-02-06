Walka z dronami bez ograniczeń „linii płotu”. Nowa strategia ochrony baz USA

Pentagon zmienia strategię antydronową, zezwalając dowódcom na walkę z bezzałogowcami "za płotem".

Nowa polityka została zatwierdzona przez sekretarza obrony Pete’a Hegsetha i wdrażana przez Międzyagencyjny Zespół Zadaniowy 401 (ang. Joint Interagency Task Force 401 - JIATF-401). Dowódcy muszą w ciągu 60 dni przygotować kompleksowe plany obrony antydronowej oraz przeprowadzać regularne ćwiczenia sprawdzające odporność baz na nowoczesne systemy bezzałogowe.

Oznacza to zniesienie dotychczasowego ograniczenia, znane jako „linia płotu”. Zgodnie z nowymi wytycznymi, każdy nieautoryzowany lot w sąsiedztwie bazy jest obecnie klasyfikowany jako zagrożenie wywiadowcze. Pozwala to na reakcję jeszcze przed naruszeniem granic obiektu.

Jak wyjaśnia gen. bryg. Matt Ross, szef JIATF-401, przeciwdziałanie zagrożeniom nie może kończyć się na fizycznym obwodzie bazy, dlatego dowódcy zyskali elastyczność w zwalczaniu dronów pojawiających się w zasięgu wzroku chronionych obszarów. Zmiana ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa operacyjnego, gdyż uznaje aktywność dronów za próbę inwigilacji już w fazie zbliżania się do obiektu.

Wytyczne dopuszczają także ścisłą współpracę z cywilnymiorganami ścigania w zakresie udostępniania danych o trasach lotów oraz umożliwiają angażowanie cywilnych kontrahentów do obsługi systemów przechwytujących.

Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnącą liczbę incydentów, takich jak ubiegłoroczne zestrzelenie drona w pobliżu amerykańskich baraków w Estonii. Aby sprostać nowym wyzwaniom, wojsko wdraża kolejne rozwiązania, w tym nowe systemy Anvil oraz DroneHunter 4700. Ten ostatni wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby autonomicznie ścigać i przechwytywać intruzów w locie za pomocą specjalistycznych sieci.