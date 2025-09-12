PGZ wybrała partnera. BAE Systems pomoże Polsce w produkcji kluczowej amunicji 155 mm

Proces wyboru partnera był wieloetapowy i obejmował szczegółową weryfikację ofert oraz rozmowy z potencjalnymi kontrahentami. Polska Grupa Zbrojeniowa analizowała kilkanaście aspektów, koncentrując się na trzech głównych kryteriach: suwerenności produkcji, rozwiązaniach technologicznych oraz cenie. Jak podkreśla Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ SA, oferta BAE Systems okazała się najkorzystniejsza, spełniając w pełni wymogi określone w procesie wyboru.

Według komunikatu PGZ BAE Systems zaoferowało innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na wprowadzenie nowego produktu do portfolio PGZ i rozwój zdolności produkcyjnych w zakładach amunicyjnych. Analiza kosztów była istotnym elementem, choć decyzja nie opierała się wyłącznie na niej, biorąc pod uwagę długoterminowe korzyści i bezpieczeństwo - zaznacza się.

💥 #155mm || @PGZ_pl 🇵🇱 🤝 🇬🇧 @BAESystemsInc Rozwijamy suwerenność produkcji amunicji 155mm. ✍️ Podpisaliśmy bezterminową umowę z BAE Systems na transfer technologii produkcji amunicji wielkokalibrowej 155mm. ℹ️ Więcej [KOMUNIKAT PRASOWY]: https://t.co/qVVS0O2Ybw pic.twitter.com/JcL4pWaQ6k— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 12, 2025

„Dokonując oceny poszczególnych ofert, kładliśmy szczególny nacisk na uzyskanie suwerenności produkcji oraz potencjał rozwojowy domeny amunicyjnej PGZ” – zaznaczył Adam Leszkiewicz.

„Biorąc pod uwagę, że jest to umowa bezterminowa, w ramach której pozyskujemy zupełnie nowe kompetencje na wiele lat, przeanalizowaliśmy bardzo szeroki zakres kryteriów. Jestem pewien, że dokonaliśmy właściwego wyboru korzystnego zarówno dla przyszłości naszej grupy, jak też dla międzynarodowych relacji naszego kraju. Podejmując tę decyzję, po raz kolejny pokazujemy, że realne działanie staje się dominującą wartością dla formuły PGZ 4.0”.

Premier Donald Tusk podkreślił, że dzięki tej współpracy Polska stanie się suwerennym producentem amunicji, a zakład Dezamet w Nowej Dębie zyska dostęp do najnowocześniejszych technologii.

„My tę technologię mamy na długo, ten okres wypowiedzenia to jest 40 lat, więc możliwość dysponowania tą technologią jest właściwie na stałe” – mówił premier Tusk, podkreślając tym samym suwerenność produkcji amunicji w Polsce. Dodał również, że dzięki temu możliwa będzie ewentualna sprzedaż nadwyżek amunicji zainteresowanym krajom.

Premier Donald Tusk zapowiedział ambitny cel, ogłaszając, że w ciągu dwóch lat Polska powinna osiągnąć poziom produkcji amunicji kalibru 155 mm w liczbie około 130 tysięcy pocisków rocznie. Jest to odpowiedź na olbrzymie zużycie tego typu amunicji podczas walk w Ukrainie, co uwidoczniło potrzebę radykalnego zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Zdolności produkcyjne Dezametu wynikają między innymi z dofinansowania w wysokości 1,3 mld zł, które zakład otrzymał na unowocześnienie linii produkcyjnych. Inwestycje te są częścią szerszego planu, który zakłada zbudowanie trzech nowych fabryk, w które zainwestują kluczowi producenci z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tacy jak Nitro-Chem, MESKO, Dezamet i Gamrat. Pod koniec ubiegłego roku przyjęto specjalną ustawę, na mocy której spółki zbrojeniowe mogą otrzymać łącznie 3 mld zł z pieniędzy Ministerstwa Obrony Narodowej na tego typu inwestycje.

Radykalne zwiększenie produkcji amunicji kalibru 155 mm - czyli podstawowego kalibru artylerii państw NATO, potrzebnego m.in. do armatohaubic Krab i K9 - to obecnie kluczowe zadanie polskiej zbrojeniówki, związane m.in. z obserwacjami dotyczącymi olbrzymiego zużycia tego typu amunicji podczas walk w Ukrainie.

Wzmacnianie zdolności produkcyjnych i domena amunicyjna PGZ

Wybór BAE Systems to nie tylko pozyskanie technologii, ale także wzmocnienie całej domeny amunicyjnej PGZ, w skład której wchodzą kluczowe spółki:

MESKO SA

Zakłady Metalowe Dezamet SA

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma SA

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem SA

Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat sp. z o.o.

Współpraca z brytyjskim gigantem ma charakter bezterminowy, z 40-letnim okresem wypowiedzenia, co zapewnia stabilność i długoterminową perspektywę rozwoju. Dzięki temu Polska Grupa Zbrojeniowa będzie mogła kontynuować swój rozwój w kierunku bycia kluczowym producentem amunicji w Europie, co jest niezwykle istotne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Polsko-brytyjska współpraca w obszarze bezpieczeństwa

Decyzja o wyborze BAE Systems ma również istotne znaczenie dla wzmacniania dwustronnych relacji polsko-brytyjskich w obszarze bezpieczeństwa. Doświadczenie oferenta i jakość proponowanych rozwiązań były kluczowe, ale równie ważny był kontekst międzynarodowej współpracy. Polska i Wielka Brytania od lat z powodzeniem realizują projekty w domenie morskiej oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Warto przypomnieć, że 21 grudnia 2017 roku Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej podpisały Traktat o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Podpisany kontrakt z BAE Systems to nie tylko korzyści dla polskiego przemysłu, ale także wzmocnienie współpracy Polski z Wielką Brytanią w obszarze obronności. Premier Donald Tusk zaznaczył, że jest to tylko część szerszej kooperacji.

„Będziemy rozmawiali także o bezpośrednim wsparciu Wielkiej Brytanii. Wczoraj otrzymałem kolejny komunikat od premiera (Keira) Starmera o większym zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w pomoc militarną Polsce i to w trybie pilnym. Co oznacza oczywiście zwiększenie możliwości obrony Polski w tych krytycznych dniach” – powiedział premier. Ta deklaracja podkreśla strategiczne znaczenie relacji polsko-brytyjskich w obliczu dynamicznej sytuacji międzynarodowej.