Nowa era komunikacji w wojsku. WZŁ-1 S.A. dostarcza przełomowe Aparatownie Łączności

Przekazanie pierwszych egzemplarzy AŁC-T jest zwieńczeniem skomplikowanego i wieloetapowego procesu, w który zaangażowanych było wiele zespołów WZŁ-1 S.A. Od projektu, przez intensywne testy, aż po organizację produkcji – każdy etap wymagał precyzji i zaangażowania. Kluczowym elementem przygotowań do wdrożenia nowych aparatowni były intensywne szkolenia załóg, które odbywały się w siedzibie firmy. Do tej pory WZŁ-1 S.A. przeszkoliły 11 załóg oraz 3 przyszłych instruktorów, przygotowując ich do efektywnego wykorzystania sprzętu w warunkach operacyjnych.

Program szkoleniowy był kompleksowy, obejmując szczegółowe zapoznanie z charakterystyką i przeznaczeniem AŁC-T, budową i działaniem wszystkich urządzeń wchodzących w skład aparatowni, a także zasadami przygotowania jej do pracy w różnych scenariuszach. Istotnym elementem było również praktyczne szkolenie z obsługi masztów. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów WZŁ-1 S.A., wspieranych przez przedstawicieli innych firm. Szkolenie zakończyło się egzaminem, potwierdzonym stosownym certyfikatem, co gwarantuje pełną gotowość użytkowników do wykorzystania aparatowni w działaniach bojowych i pokojowych.

📡WZŁ Nr 1 przekazały pierwsze egzemplarze AŁC-T Silom Zbrojnym RP w ramach kontraktu wartego ponad 880 mln zł. To mobilne i nowoczesne rozwiązanie zapewnia niezawodną transmisję danych pomiędzy węzłami dowodzenia, umożliwiając szybkie i efektywne połączenia radiowe i kablowe. pic.twitter.com/SIwLujOWxi— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) December 30, 2025

Rewolucja w łączności wojskowej: czym jest AŁC-T?

Aparatownia Łączności Cyfrowej–Transmisyjnej (AŁC-T) to zaawansowane rozwiązanie, które ma zapewnić niezawodne połączenia transmisyjne pomiędzy węzłami łączności stanowisk dowodzenia w szkielecie sieci teleinformatycznej Sił Zbrojnych RP. Jej wszechstronność pozwala na pracę jako element dowiązania do sieci szkieletowej, wykorzystując środki radioliniowe, radiowe oraz światłowodowe linie kablowe.

Jednym z najważniejszych aspektów AŁC-T jest jej mobilność i bezpieczeństwo. Aparatownia została zabudowana na podwoziu Jelcz z opancerzoną kabiną czteroosobową, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa załogi w trudnych warunkach terenowych i bojowych.

Technologia przyszłości: możliwości i kompatybilność

Kluczowym elementem AŁC-T jest maszt kratownicowy z systemami antenowymi, który umożliwia tworzenie szerokopasmowych połączeń radiowych na duże odległości. To właśnie dzięki niemu AŁC-T znacząco przewyższa możliwości transmisyjne poprzedniej generacji RWŁC-10/T. Nowa aparatownia zapewnia budowę bezprzewodowych połączeń pomiędzy węzłami szkieletowymi segmentu mobilnego systemu teleinformatycznego, co jest niezwykle istotne dla szybkości i efektywności przesyłania danych.

Dzięki AŁC-T możliwe jest szybkie i efektywne przesyłanie danych o wysokiej przepustowości oraz zestawianie połączeń kablowych i radiowych z węzłami dostępowymi wszystkich szczebli dowodzenia. Co więcej, nowa aparatownia oferuje kompatybilność zarówno z polskimi, jak i sojuszniczymi systemami, co gwarantuje pełną interoperacyjność i jest odpowiedzią na wymagania współczesnego, dynamicznego środowiska pola walki. To rozwiązanie to nie tylko krok w stronę nowoczesności, ale przede wszystkim znaczące wzmocnienie zdolności obronnych Polski.

Na podstawie komunikatu prasowego WZŁ-1 S.A.