Koniec roku z militarnym przytupem. Mesko, WZE, OBR CTM z rekordowym dofinansowaniem na program Narew

W poniedziałek, 29 grudnia, Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało kluczowe umowy inwestycyjne w ramach strategicznego programu Narew. Działania te, finansowane z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, mają na celu znaczące dokapitalizowanie spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ Narew. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w 2025 roku wynosi imponujące 930,17 mln zł. Podpisane dokumenty dotyczą inwestycji realizowanych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (WZE S.A.), Mesko S.A. oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.), stanowiąc zamknięcie tegorocznych działań w ramach programu.

Strategiczne cele programu Narew

Głównym celem programu Narew jest zapewnienie Siłom Zbrojnym RP nowoczesnych i zintegrowanych przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu NAREW. Oprócz dostarczenia samego sprzętu, program obejmuje również kompleksowe szkolenia, pakiet logistyczny oraz, co niezwykle istotne, ustanowienie i utrzymanie potencjału przemysłowego w Polsce. Dzięki tym działaniom, krajowy przemysł zbrojeniowy ma zyskać suwerenność technologiczną w zakresie technologii rakietowych, a także zdolność do serwisowania uzbrojenia przez cały cykl jego życia i dalszego rozwoju produktów.

„To jest bardzo ważny moment dla spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Podpisanie dzisiejszych umów daje możliwość przeniesienia środków finansowych z FIK, co oznacza, że zrealizowaliśmy wszystkie przypisane nam zadania, a wykonanie planu finansowego jest na poziomie 100%. Dzięki temu planowanie inwestycji w Grupie PGZ staje się jeszcze bardziej stabilne i przewidywalne, co w dzisiejszych czasach ma szczególne znaczenie” – podkreślił Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dodał również:

„Dziękuję Ministerstwu Aktywów Państwowych za efektywną współpracę i zrozumienie potrzeb sektora zbrojeniowego, który obecnie mocno przyspieszył, a wraz z nim dynamizują się wszystkie procesy inwestycyjno-finansowe PGZ. Dziękuję także zarządom spółek za zaangażowanie w realizację Programu Narew”.

Baltexpo 2025: Leszkiewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiceminister Aktywów Państwowych, Konrad Gołota, zaznaczył, że ostatnie miesiące przyniosły kluczowe decyzje, które zaowocują dostarczeniem nowoczesnego sprzętu dla Sił Zbrojnych RP.

„Aby sprostać nowym wyzwaniom w sposób niezawodny, nasz przemysł obronny potrzebuje dofinansowania w zakresie zdolności produkcyjnych oraz budowy infrastruktury. Dzięki wsparciu z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, którego dysponentem jest Minister Aktywów Państwowych, do polskiego przemysłu obronnego trafiają znaczące środki, rozwijające zdolności technologiczne, z których korzystać będziemy przez lata” – powiedział Gołota.

Podkreślił także, że inwestycje te budują potencjał i suwerenność technologiczną i przemysłową Polski, a Ministerstwo Aktywów Państwowych dąży do rozbudowy polskiego przemysłu obronnego zgodnie z ideą local content, aby dostarczał on wysokiej klasy sprzęt dla Sił Zbrojnych RP.

🚀Blisko miliard złotych w programie #Narew dla spółek PGZ ❗️👉 W @MAPGOVPL podpisano ostatnie tegoroczne umowy inwestycyjne w programie Narew finansowane z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. pic.twitter.com/F5LfFLWGag— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) December 30, 2025

Kto wchodzi w skład Konsorcjum PGZ Narew i co zyska?

Program NAREW jest realizowany przez 11 spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ. Są to: PGZ S.A., PIT-Radwar S.A., Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku, Jelcz Sp. z o.o., Mesko S.A., PCO S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. . Spółki te tworzą kompatybilny ekosystem, którego celem jest budowanie kompetencji technologicznych w oparciu o transfer technologii (ToT) i transfer wiedzy (ToK). Liderem konsorcjum jest PGZ S.A., odpowiedzialna za zarządzanie projektem, negocjowanie umów wykonawczych, koordynację działań spółek, pozyskiwanie finansowania, raportowanie oraz zarządzanie ryzykiem.

Podpisane umowy inwestycyjne w ramach programu Narew szczegółowo określają przeznaczenie środków:

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (WZE S.A.) – otrzymają 102 000 000 zł dofinansowania (całkowita wartość projektu to 129 444 527 zł). Pierwsza transza wynosi 34 370 000 zł. Projekt, planowany do zakończenia w 2028 roku, ma na celu znaczny wzrost zdolności wytwórczych w zakresie produkcji, montażu i serwisu sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego, w tym pocisków CAMM-ER i kabin dowodzenia. Uruchomiona zostanie również produkcja nowych systemów obrony przeciwlotniczej, dedykowanych dla programu NAREW, co przełoży się na wzrost zdolności obronnych państwa.

– otrzymają 102 000 000 zł dofinansowania (całkowita wartość projektu to 129 444 527 zł). Pierwsza transza wynosi 34 370 000 zł. Projekt, planowany do zakończenia w 2028 roku, ma na celu znaczny wzrost zdolności wytwórczych w zakresie produkcji, montażu i serwisu sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego, w tym pocisków CAMM-ER i kabin dowodzenia. Uruchomiona zostanie również produkcja nowych systemów obrony przeciwlotniczej, dedykowanych dla programu NAREW, co przełoży się na wzrost zdolności obronnych państwa. Mesko S.A. – uzyska 304 440 000 zł dofinansowania (całkowita wartość projektu 360 300 000 zł). Pierwsza transza to 19 000 000 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2030 koncentruje się na ustanowieniu zdolności produkcyjnych silnika rakietowego oraz głowicy fragmentującej. Celem jest przygotowanie inwestycji niezbędnych do pozyskania transferu technologii produkcji silnika rakietowego i opracowania nowej głowicy bojowej do rakiety CAMM-ER oraz dostaw podzespołów rakiety.

– uzyska 304 440 000 zł dofinansowania (całkowita wartość projektu 360 300 000 zł). Pierwsza transza to 19 000 000 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2030 koncentruje się na ustanowieniu zdolności produkcyjnych silnika rakietowego oraz głowicy fragmentującej. Celem jest przygotowanie inwestycji niezbędnych do pozyskania transferu technologii produkcji silnika rakietowego i opracowania nowej głowicy bojowej do rakiety CAMM-ER oraz dostaw podzespołów rakiety. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) – otrzyma 8 650 000 zł dofinansowania (całkowita wartość projektu to 16 650 000 zł) w jedynej transzy. Projekt, realizowany w latach 2025-2027, obejmuje budowę Centrum integracji uzbrojenia i systemów w ramach programu inwestycyjnego „Rozbudowa parku technologicznego OBR CTM S.A.”. Pozwoli to na unowocześnienie infrastruktury, stworzenie nowoczesnej i elastycznej przestrzeni pracy, a także rozwój możliwości produkcyjnych dla wyrobów wielkogabarytowych. Wzrośnie tym samym potencjał wytwórczy OBR CTM S.A., wspierając potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i wzmacniając konkurencyjność krajowego przemysłu obronnego.

Finansowanie programu Narew: Jakie są plany na przyszłość?

Zgodnie z Uchwałą nr 68 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie dokapitalizowania spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ NAREW, cała inwestycja została podzielona na 7 etapów (transz dokapitalizowania). Na realizację programu w latach 2024-2030 przeznaczono około 3 888,11 mln zł.

Harmonogram finansowania przedstawia się następująco:

478,67 mln zł w roku 2024;

930,17 mln zł w roku 2025;

1247,04 mln zł w roku 2026;

863,03 mln zł w roku 2027;

233,13 mln zł w roku 2028;

46,27 mln zł w roku 2029;

89,80 mln zł w roku 2030.

Dzięki tym długoterminowym planom finansowym, polski przemysł obronny zyskuje stabilne podstawy do rozwoju i modernizacji, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Inwestycje te nie tylko wzmocnią zdolności obronne kraju, ale także przyczynią się do rozwoju innowacyjnych technologii i stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze zbrojeniowym.