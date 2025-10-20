Polska Grupa Zbrojeniowa otrzyma 3 mld zł dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury i zwiększenie zdolności produkcyjnych czterech spółek.

Celem jest wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego, szczególnie w obszarze obrony powietrznej, w ramach programu Narew.

Sprawdź, jak te inwestycje wpłyną na bezpieczeństwo Polski i realizację strategicznych programów obronnych.

Wtóruje mu Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych, który podkreśla - "To już kolejna tak duża umowa w ciągu ostatnich miesięcy – w lipcu podpisaliśmy z PGZ umowę o wartości 2,4 mld zł na budowę fabryk amunicji 155 mm. W ten sposób realizujemy priorytety MAP przyjęte przez rząd na drugą część kadencji: zabezpieczamy finansowanie rozwoju i modernizacji przemysłu zbrojeniowego, ale także dążymy do zwiększenia udziału komponentu krajowego."

Dzięki podpisanym umowom spółki Jelcz Sp. z o.o., PIT-RADWAR S.A., WZU S.A. oraz ZM Tarnów S.A. otrzymają środki na rozbudowę infrastruktury i możliwości produkcyjnych. Ma to przełożyć się na zwiększenie tempa i skali realizacji dostaw dla Sił Zbrojnych RP, a w szczególności w zakresie systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu.

Jest to kolejna inicjatywa wykorzystująca środki z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest Minister Aktywów Państwowych. W sierpniu br. środki na zwiększenie krajowych zdolności produkcji amunicji wielokalibrowej, w szczeglności dla artylerii 155 mm, trafiły do firm: ZM „DEZAMET” S.A., MESKO S.A., Nitro-Chem S.A. oraz ZPS „Gamrat” Sp. z o.o.

Jak stwierdził wiceminister Konrad Gołota, odpowiedzialny w MAP za przemysł obronny - „Dzisiaj mówimy o 3 miliardach na program Narew. Te pieniądze są dostępne dzięki decyzji Rady Ministrów z czerwca 2024 roku. Dzięki konsekwentnemu inwestowaniu tam, gdzie do tej pory nie mieliśmy takich możliwości, polski przemysł obronny się rozwija. Dzięki temu Polska Grupa Zbrojeniowa jest liderem i pełni rolę integratora całego systemu przemysłu obronnego w Polsce.”

Jakie jest przeznaczenie i podział funduszy?

JELCZ Sp. z o.o. (756 090 000,00 zł): Budowa nowego zakładu produkcyjnego, który umożliwi wzrost liczby sprzedawanych pojazdów do poziomu 1600 sztuk rocznie. Zakład dostarczać będzie podwozia m.in. do rozwiązań w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu.

PIT-RADWAR S.A. (1 721 800 000,00 zł): Rozbudowa potencjału produkcyjnego poprzez budowę w Kobyłce nowoczesnego zakładu produkcyjno-technologicznego z pełnym zapleczem laboratoryjnym oraz stopniowe przeniesienie działalności produkcyjnej z Warszawy. Inwestycja zwiększy zdolności produkcyjne niezbędne do realizacji programów takich jak WISŁA, NAREW oraz PILICA+.

WZU S.A. (198 400 000,00 zł): Utworzenie infrastruktury niezbędnej do produkcji elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo militarne RP i włączyć spółkę w łańcuch dostaw podczas realizacji kontraktów dla kontrahentów zagranicznych.

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (309 600 000,00 zł): Rozszerzenie potencjału produkcyjno-serwisowego i badawczo-rozwojowego poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń technologicznych, a także budowę nowych i rozbudowę istniejących hal produkcyjnych oraz pomieszczeń laboratoryjnych. Zmodernizowana infrastruktura umożliwi realizację umów dotyczących m.in. Zdalnie Sterowanego Modułu Uzbrojonego (ZSMU A3 i A3B), systemu zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, niszczycieli czołgów OTTOKAR-BRZOZA oraz programu NAREW.