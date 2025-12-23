WZŁ-1 S.A. przekazuje pierwsze Mobilne Węzły Łączności MCC. To serce systemu Wisła

Proces stworzenia Mobilnych Węzłów Łączności MCC był złożony i wieloetapowy, angażując szerokie spektrum kompetencji w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 1 S.A. Kontrakt o wartości ponad 232 milionów zł został podpisany w ramach pierwszej fazy programu pozyskania przez Siły Zbrojne RP Zestawów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Średniego Zasięgu Wisła. Zgodnie z jego postanowieniami WZŁ-1 S.A. dostarczyły cztery komplety aparatowni MCC, stanowiące integralny element systemu Wisła, dedykowany do zabezpieczenia łączności na szczeblu taktycznym.

Jak podkreślił Prezes Zarządu WZŁ-1 S.A., Sławomir Obszyński,

„Do przekazania Mobilnych Węzłów Łączności MCC doprowadził złożony i wieloetapowy proces projektowy oraz technologiczny. Dziękuję za zaangażowanie całemu zespołowi WZŁ-1 S.A. Każdy dział wniósł istotny wkład w powstanie tego rozwiązania, które dziś trafia do użytkownika Sił Zbrojnych”.

W pracach nad MCC wykorzystano nie tylko najnowsze rozwiązania z zakresu systemów transmisyjnych, teleinformatycznych oraz budowy masztów, ale także wieloletnie doświadczenie WZŁ-1 S.A., zdobyte m.in. przy opracowywaniu Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej (RWŁC). Projekt ten otworzył również nowe możliwości współpracy i rozwoju dla całej Grupy PGZ, wzmacniając krajowe kompetencje w obszarze nowoczesnych systemów łączności dla wojska. Sukces pierwszej fazy zaowocował już kolejnym, rekordowym kontraktem podpisanym pod koniec września 2025 roku, na dostawę 56 egzemplarzy Mobilnych Węzłów Łączności na potrzeby drugiej fazy Programu Wisła. To potwierdza, że WZŁ-1 S.A. pozostają jednym z kluczowych dostawców zaawansowanych systemów łączności dla Sił Zbrojnych RP.

Czym dokładnie są Mobilne Węzły Łączności MCC i dlaczego są tak ważne?

Mobilny Węzeł Łączności MCC to zaawansowana, nowoczesna mobilna aparatownia oparta na pojazdach Jelcz P112.57. Wyposażona jest w maszt kratownicowy i zintegrowane systemy teleinformatyczne, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości i niezawodności połączeń głosowych oraz transmisji danych. Kluczową cechą tych systemów jest ich zdolność do automatycznej kompensacji zmieniających się warunków propagacji sygnałów, co gwarantuje stabilność komunikacji w trudnych warunkach operacyjnych.

System MCC charakteryzuje się wysoką autonomicznością energetyczną, opartą na instalacji pojazdu, redundantnych agregatach oraz systemach zasilania spalinowego. Dzięki maksymalnej automatyzacji, w tym bezobsługowemu rozwijaniu masztu antenowego, MCC umożliwia szybkie osiągnięcie gotowości operacyjnej, co jest niezwykle istotne na współczesnym polu walki.

Te Mobilne Węzły Łączności mogą pełnić różnorodne role, w tym punktów dostępowych do sieci przewodowych i bezprzewodowych. Są zdolne do realizacji połączeń typu punkt-punkt, punkt-wielopunkt oraz full-mesh, a także do współpracy z systemami używanymi przez Siły Zbrojne RP i państwa NATO. Mobilność i odporność na trudny teren zapewnia specjalnie przygotowane, pięcioosiowe podwozie, natomiast o bezpieczeństwo załogi dba atestowane opancerzenie kabiny.

Kompatybilność i strategiczne znaczenie MCC dla polskiej obronności

Mobilne Węzły Łączności MCC zostały zaprojektowane zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami Sił Zbrojnych RP. Stanowią kluczowy punkt styku między systemem kierowania i dowodzenia IBCS a narodowymi systemami dowodzenia. Ich projekt spełnia najwyższe standardy współczesnego pola walki, gwarantując interoperacyjność oraz pełne dostosowanie do realiów sieciocentrycznego środowiska operacyjnego.

Dzięki produkcji MCC, WZŁ-1 S.A. zapewnia Siłom Zbrojnym RP nowoczesne i niezawodne rozwiązania w obszarze obrony powietrznej, przeciwrakietowej oraz systemów dowodzenia i łączności. Projekt ten jest doskonałym przykładem skutecznego partnerstwa na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w kraju, realizowanego we współpracy z kluczowymi spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej – w tym JELCZ Sp. z o.o., OBR CTM S.A., PIT-RADWAR S.A., WZE S.A., OBRUM Sp. z o.o. - oraz z polskim sektorem prywatnym. Wzmocnienie zdolności komunikacyjnych w ramach programu WISŁA jest fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności Polski w obliczu współczesnych zagrożeń.

Na podstawie komunikatu prasowego WZŁ 1