TELDAT na MSPO 2025. Zaawansowana platforma JAŚMIN i technologie kwantowe dla obronności

W Kielcach trwa XXXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO 2025), gdzie TELDAT prezentuje swoje najnowsze rozwiązania.

Firma prezentuje zintegrowaną platformę C4ISR JAŚMIN, technologie bezpieczeństwa kwantowego oraz mobilne systemy łączności.

MSPO 2025 to wydarzenie, które przyciąga tysiące ekspertów z branży obronnej z całego świata. Targi, organizowane przez Polską Grupę Zbrojeniową i Targi Kielce, gromadzą ponad 800 wystawców z 35 państw, prezentując innowacje warte miliardy złotych. W tym roku, pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego, MSPO skupia się na tematach takich jak sztuczna inteligencja w obronie, bezzałogowe systemy i cyberobrona. W czasie targów swoje stoisko miał TELDAT.

TELDAT, założona w 1983 roku w Madrycie, jest globalnym liderem w produkcji zaawansowanych systemów łączności i zarządzania informacją dla sektora obronnego i bezpieczeństwa. Z oddziałem w Polsce, spółka aktywnie uczestniczy w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, współpracując z kluczowymi instytucjami takimi jak Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) czy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Firma zatrudnia setki specjalistów w dziedzinie inżynierii, kryptografii i oprogramowania, dostarczając rozwiązania do ponad 30 krajów, w tym dla NATO, UE i ONZ. W Polsce TELDAT jest szczególnie ceniony za wkład w rozwój krajowych systemów C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), co potwierdza jej rola w budowaniu interoperacyjności z sojusznikami.

Główne obszary ekspozycji na stoisku TELDAT to zintegrowana platforma dowodzenia i zarządzania JAŚMIN, technologie bezpieczeństwa kwantowego oraz mobilne systemy łączności. JAŚMIN, jako nadrzędny "system systemów" klasy C4ISR, jest sercem prezentacji. Zaprojektowany z myślą o pełnej interoperacyjności z rozwiązaniami NATO, wspiera procesy dowodzenia i zarządzania na różnych szczeblach – od strategicznego po taktyczny. Platforma integruje dane z sensorów, efektorów i systemów łączności, tworząc spójny obraz sytuacyjny w czasie rzeczywistym. Na MSPO 2025 TELDAT demonstruje, jak JAŚMIN może być skalowany do potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) czy struktur cywilnych, co jest szczególnie istotne w dobie hybrydowych zagrożeń.

Otwarcie XXXIII targów MSPO w Kielcach

Jednym z kluczowych komponentów JAŚMIN jest SZK JAŚMIN (Wielośrodowiskowy Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego). To platforma wspierająca struktury zarządzania kryzysowego w administracji publicznej i Siłach Zbrojnych, w tym WOT. System umożliwia koordynację działań między służbami mundurowymi, cywilnymi i międzynarodowymi, integrując różnorodne źródła danych – od raportów z dronów po komunikaty z centrów kryzysowych. System wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy ryzyka, automatyzując decyzje i minimalizując czas reakcji.

Kolejnym filarem platformy jest HMS JAŚMIN (System Zarządzania Walką i Łączności Poziomu Operacyjnego/Taktycznego). Dedykowany dla dowództw i sztabów od poziomu batalionu wzwyż, HMS zapewnia elastyczność i ciągłość dowodzenia. Dostępny w wersji kontenerowej – idealnej do stałych stanowisk dowodzenia oraz przenośnej, umożliwia szybkie rozmieszczenie w warunkach polowych. Oprogramowanie HMS integruje mapy cyfrowe, systemy łączności IP i moduły analityczne, tworząc Połączony Obraz Sytuacji Operacyjnej (POSO).

Dla niższych szczebli, od batalionu w dół aż do pojedynczego żołnierza, TELDAT oferuje BMS JAŚMIN (System Zarządzania Walką i Łączności Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyzny). To rozwiązanie dedykowane zwiększa świadomość sytuacyjną w czasie rzeczywistym poprzez integrację danych z sensorów (np. kamer termowizyjnych) i efektorów (np. dronów bojowych). BMS umożliwia żołnierzom dostęp do aktualnych map, pozycji sojuszników i zagrożeń za pośrednictwem wytrzymałych terminali. Na stoisku 6Z-18 zwiedzający mogą zobaczyć, jak BMS współpracuje z sieciami MANET (Mobile Ad-hoc Networks), zapewniając łączność nawet w warunkach zakłóceń elektronicznych.

Najbardziej rewolucyjnym elementem dla indywidualnego użytkownika jest DSS JAŚMIN (System Zarządzania Walką i Łączności Żołnierza). To kompleksowe rozwiązanie zabezpiecza potrzeby teleinformatyczne żołnierza lub ratownika, integrując ich wyposażenie osobiste od radiostacji po kamery body-cam. DSS pozwala na dowodzenie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, umożliwiając transmisję wideo HD i danych GPS bezpośrednio do wyższych szczebli. Na MSPO 2025 TELDAT demonstruje DSS w formie "żołnierza przyszłości", z lekkim hełmem AR (Augmented Reality) i interfejsem głosowym. System jest odporny na warunki ekstremalne (IP67, MIL-STD-810), co czyni go idealnym dla operacji specjalnych. Współpraca z WOT podkreśla jego uniwersalność od misji ratunkowych po konflikty zbrojne.

Poza platformą JAŚMIN, TELDAT koncentruje się na innowacyjnych technologiach bezpieczeństwa i łączności nowej generacji. Na stoiku możemy także zobaczyć System Kwantowej Dystrybucji Klucza (QKD). To przełomowe rozwiązanie wykorzystuje Kwantowy Generator Liczb Losowych do tworzenia kluczy kryptograficznych niemożliwych do złamania przez konwencjonalne komputery, nawet kwantowe. Opracowane we współpracy z WAT i NASK, QKD zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji w sieciach C4ISR. Na targach firma pokazuje prototyp integrujący QKD z światłowodami i satelitami, co pozwala na transmisję zaszyfrowanych danych na dystansie setek kilometrów.

Kolejnym innowacyjnym produktem jest BTS 5G JAŚMIN – kompaktowa, mobilna stacja bazowa do tworzenia prywatnych sieci 5G w warunkach polowych. Umożliwia bezpieczną transmisję danych i obrazu z dronów, czujników IoT oraz innych urządzeń, osiągając przepustowość do 1 Gb/s. System integruje się z JAŚMIN, wspierając operacje w środowiskach miejskich czy leśnych, gdzie tradycyjne sieci zawodzą.

Nie brakuje też sprzętowych nowości: Komputerowe Terminale Taktyczne ARES to wzmocnione, militarne komputery zapewniające bezpieczny dostęp do informacji w trudnych warunkach. Z ekranami dotykowymi 12-15 cali, procesorami Intel Core i dyskami SSD szyfrowanymi, ARES obsługują informacje niejawne do klauzuli "ściśle tajne". Są idealne do HMS i BMS JAŚMIN, z bateriami trwającymi do 24 godzin. Na stoisku widać modele L12 i L15, odporne na wstrząsy i pył, z interfejsami MIL-DTL-38999.

Uzupełnieniem oferty jest Integrator SZK JAŚMIN wraz z oprogramowaniem Systemu Zarządzania Kryzysowego. To rozwiązanie integruje różne środki łączności radiowej służb mundurowych zaangażowanych w działania kryzysowe, takie jak TETRA, LTE czy satelitarne. Umożliwia jednolitą komunikację między policją, strażą pożarną i wojskiem, automatyzując routing wiadomości.