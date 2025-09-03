Żelazny Obrońca-25. Ćwiczenia przebiegają zgodnie z planem

Operacje wsparcia i bezpieczeństwo granic

Równolegle z ćwiczeniami Żelazny Obrońca-25 Wojsko Polskie prowadzi operacje wsparcia Straży Granicznej. Na wschodniej granicy realizowana jest operacja „Bezpieczne Podlasie”, a na zachodzie kraju „Bezpieczny Zachód”. Ich celem jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji i wzmocnienie bezpieczeństwa państwa.

Z kolei na Morzu Bałtyckim trwa operacja „Zatoka”, której głównym zadaniem jest monitorowanie i ochrona polskiej infrastruktury krytycznej, w tym gazociągów i kabli telekomunikacyjnych. Operacja realizowana jest we współpracy z NATO oraz przy udziale 3. i 8. Flotylli Okrętów.

W ramach operacji „Wschodnia Zorza” wzmocniono system obrony powietrznej Polski. Działania te mają na celu zapewnienie większej odporności na ryzyko naruszeń przestrzeni powietrznej, wynikające z trwającej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Gotowość w cyberprzestrzeni i wsparcie Ukrainy

Ćwiczenia Żelazny Obrońca-25 nie wpływają też na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Za ten obszar odpowiada Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które realizuje swoje zadania bez zakłóceń. Równolegle prowadzone są działania w ramach unijnej misji EUMAM, w tym szkolenie Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach programu CAT-C. Hub logistyczny w Rzeszowie-Jasionce pracuje w pełnym zakresie, wspierając wszystkie prowadzone operacje.

Największe ćwiczenia w 2025 roku

Żelazny Obrońca-25 to jedno z najważniejszych planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w 2025 roku. Ćwiczenia o charakterze defensywnym prowadzone są na lądzie, w przestrzeni powietrznej i na Morzu Bałtyckim. W te manewry zaangażowanych zostało około 30 tys. żołnierzy z Polski i państw sojuszniczych NATO oraz około 600 jednostek sprzętu wojskowego. Głównym celem manewrów jest sprawdzenie interoperacyjności Sił Zbrojnych RP w środowisku wielodomenowym, a także doskonalenie działań w ramach planów regionalnych i integracja z programem Tarcza Wschód. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są nowe platformy rażenia i rozpoznania, a także wdrażane wnioski płynące z doświadczeń wojsk ukraińskich.