Rok 2024 rokiem operacji „Szpej”? Pozyskano kamizelki kuloodporne, hełmy, karabinki Grot i pistolety VIS

Operacja Szpej - systematyczne zakupy

Sztab podkreślił we wpisie na platformie X, że celem ogłoszonej w styczniu ubiegłego roku przez szefa MON operacji "Szpej" jest modernizacja indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy.

"Nadrzędnym celem operacji "Szpej" jest dostarczenie żołnierzom sprzętu o jakości przewyższającej wyposażenie potencjalnego przeciwnika, co zapewni przewagę na współczesnym i przyszłym polu walki" - podkreślono we wpisie.

#Podsumowanie2024#WojskoPolskie2024W styczniu 2024 roku Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, ogłosił operację #SZPEJ, której celem jest modernizacja indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy. ✔️ W ramach operacji pozyskano m. in. ponad… pic.twitter.com/lCi7Y4YKlo— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) January 6, 2025

Jak poinformowano, w ramach tej operacji pozyskano m.in. ponad 30 tys. kamizelek kuloodpornych, 62 tys. hełmów kompozytowych, 35 tys. karabinków Grot A2 oraz 6 tys. pistoletów VIS 100, które sukcesywnie wyposażane są w nowoczesną optykę.

Drugi etap operacji planowany jest na lata 2025–2026, z zabezpieczonym finansowaniem w ramach Planu Modernizacji Technicznej.

Poza zakupami "dużego" sprzętu wojskowego nowe kierownictwo MON nieustannie podkreślało także kwestię indywidualnego wyposażenia żołnierzy i ogólnych warunków ich służby. Poprawie wyposażenia - m.in. eliminacji przestarzałych stalowych hełmów czy starych mundurów - służy rozpoczęta w styczniu operacja "Szpej", polegająca na zwiększonych zamówieniach sprzętu takiego, jak mundury, hełmy, kamizelki kuloodporne, obuwie czy broń indywidualna. Do 2026 r. na program ma zostać przeznaczonych ok. 2 mld zł.

Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wszystko jest w toku

Z kolei jak podkreślono we wpisie Sztabu Generalnego na platformie X z 3 stycznia, z wojska znikać powoli kolor czarny jeśli chodzi o takie wyposażenie jak rękawiczki, czapki, buty czy gogle. Kolor czarny ma także zostać "wyprowadzony" z optoelektroniki uzbrojenia, tak by nowe przychodziło w kamuflażu zbliżonym do noszonego. Poza tym w nagraniu wideo służby prasowej Sztabu Generalnego powiedziano także o ochronie wzroku i uszu dla żołnierzy. Zostały wdrożone nowe gogle ochronę i okulary ochronę i teraz wojsko w zasadzie czeka, aż sprzęt zostanie rozdysponowany. Jeśli chodzi o słuch oraz inne elementy jak narzędzia wielofunkcyjne, latarki osobiste i na broń i inne drobne elementy to są w trakcie procedowania.

Jeśli chodzi o śpiwory to według służby prasowej nowy śpiwór został już wdrożony jest to śpiwór 729B/MON, gdzie ociepliną jest włókno ciągłe poliamidowe. Uzupełnieniem tego śpiwora będzie odzież puchowa, która jest w trakcie pozyskiwania.

A czy rezerwa jest ujęta w operacji "Szpej"? Według słów służby prasowej Sztabu Generalnego, rezerwista jest normalnym żołnierzem i na jego stanowisko jest przydzielane wyposażenie, określone w jednostce, do której jest przypisany - "żołnierz rezerwy nie może być czym innym" - jak powiedziano w nagraniu.

PM/PAP

Kolejny 🎞️ z serii "Odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące operacji #Szpej" już dostępny! 🎥Wasze pytania, nasze odpowiedzi – w tym filmie wyjaśniamy kolejne kwestie, które najbardziej Was interesowały. 🧐 📣 Nie zapomnijcie zostawić komentarza! Dajcie znać, czy… pic.twitter.com/W31GlVIfGS— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) January 3, 2025