Kosiniak-Kamysz: To będzie stanowiło absolutny priorytet. Szef MON o śmigłowcach

Spis treści

Na początku czerwca Agencja Uzbrojenia poinformowała, że rezygnuje z postępowania pozyskania kolejnych 32 śmigłowców S-70i Black Hawk, które miały być produkowane przez PZL Mielec. Informacja ta wywołała w mediach społecznościowych, ale także mediach branżowych jak i ogólnopolskich niemałą burzę. Postanowiono zwołać konferencję prasową, w której wzięli udział sekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej Paweł Bejda, szef Agencji Uzbrojenia gen. bryg Artur Kuptel, szef sztabu generalnego gen. Wiesław Kukuła oraz zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski.

Zmiany priorytetów

Sekretarz stanu w MON Paweł Bejda podkreślił, że zamknięcie postępowania nie oznacza zerwania kontraktu.

"Nie może być zerwane coś, co nie było podpisane. To jest pierwsza rzecz – było prowadzone oczywiście postępowanie, które zostało rozpoczęte jeszcze za poprzedniego rządu. (...) Sprzątamy pewien bałagan zakupowy" - wyjaśnił Bejda.

Generałowie Kukuła i Wiśniewski podkreślali, że wojsko intensywnie opracowuje plan rozwoju na lata 2025–2039, określając m.in. priorytetowy sprzęt dla żołnierzy. Gen. Kukuła zaznaczył, że plany te są regularnie aktualizowane w odpowiedzi na zmiany w sytuacji międzynarodowej i postęp technologiczny.

W kwestii śmigłowców gen. Kukuła wskazał, że kluczowe jest pozyskanie śmigłowców szkolno-bojowych, które umożliwią szkolenie pilotów i techników obsługujących w przyszłości 96 zamówionych śmigłowców szturmowych AH-64E Apache. Gen. Wiśniewski dodał, że po zakończeniu dostaw Apache konieczne będzie przeszkolenie setek specjalistów, a obecne śmigłowce SW-4 Puszczyk i Mi-2 nie spełniają tych wymagań.

Generał Kukuła wskazał, że drugim kluczowym priorytetem są wielozadaniowe śmigłowce pokładowe, przystosowane do operacji na fregatach Miecznik. Maszyny te będą przeznaczone m.in. do zwalczania okrętów podwodnych, patrolowania oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Gen. Wiśniewski podkreślił, że obecne cztery śmigłowce SH-2G Super Seasprite Marynarki Wojennej są przestarzałe i nieodpowiednie do współpracy z nowymi fregatami.

Trzecim priorytetem, według gen. Kukuły, są ciężkie śmigłowce transportowe. Jak wyjaśnił gen. Wiśniewski, są one niezbędne do szybkiego przerzutu wojsk i sprzętu oraz wspierania działań w sytuacjach kryzysowych, np. podczas powodzi. Polska obecnie nie posiada takich maszyn.

Kolejne potrzeby, wymienione przez gen. Kukułę, obejmują śmigłowce poszukiwawczo-ratownicze (SAR), wielozadaniowe i lekkie śmigłowce dla operacji specjalnych oraz wielozadaniowe śmigłowce wsparcia dla Wojsk Lądowych.

Gen. Wiśniewski wyjaśnił, że zmiana priorytetów wynika z dogłębnych analiz eksperckich. Dowództwo Generalne określa wymagane zdolności i typy maszyn, a Agencja Uzbrojenia odpowiada za badanie rynku i wybór sprzętu spełniającego te wymagania. Gen. Kuptel zapewnił, że gdy tylko kwestie związane z zakupem śmigłowców szkolnych czy pokładowych zostaną ujęta w wojskowych Centralnych Planach Rzeczowych, AU przystąpi do realizacji postępowania w tej sprawie.

Kosiniak - Kamysz o śmigłowcach dla Wojska Polskiego

Portal Obronny postanowił zapytać osobiście wicepremiera, ministra obrony narodowej o kwestię zmian piorytetów jeśli chodzi zakup śmigłowców. Jak powiedział wicepremier:

"Sztab Generalny zaproponował koncepcje usystematyzowania i na nowo zhierarchizowania potrzeb. Śmigłowce szkolno-bojowe na pierwszym miejscu, śmigłowce ratownicze, duże śmigłowce transportowe Chinook, o których kiedyś rozmawialiśmy razem. I dopiero później śmigłowce wielozadaniowe. Część tych śmigłowców wielozadaniowych w postaci AW149 została zakupiona, one wchodzą do służby. AW101 też, cztery śmigłowce są już w służbie. Potrzebujemy na pewno personelu dla śmigłowców bojowych Apache i to jest duża część nakierowania i do tego potrzebujemy śmigłowców szkolno-bojowych. To będzie stanowiło absolutny priorytety. Jeżeli będzie jakiś kontrakt, o którym będę mógł poinformować, to zawsze lubię ten scenariusz, że najpierw jest pewność podpisania kontraktu, zabezpieczone finansowanie i ogłoszenie".

Jak dodał wicepremier dopytywany czy rozpoczęły się jakieś procedury związane z pozyskaniem maszyn:

„Na podstawie zapotrzebowania ze strony armii Agencja Uzbrojenia ma obowiązek realizacji tego zapotrzebowania"