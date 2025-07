F-35C rozbił się w Kalifornii. To maszyna przydzielona do „Rough Raiders”

W środę F-35C rozbił się w Kalifornii, ale pilot bezpiecznie się katapultował.

To drugi wypadek F-35 w 2025 r. i druga katastrofa w historii tego konkretnego wariantu.

Jakie są przyczyny tego incydentu?

F-35 rozbił się w Kalifornii

Na razie informacje na temat samego incydentu są mocno ograniczone. Wiadomo, że do wypadku doszło około godziny 18:30 lokalnego czasu w okolicach Naval Air Station Lemoore w Kalifornii, czyli bazy na zachodnim wybrzeżu, w której stacjonują myśliwce takie jak F-35C, a także F/A-18E/F. Pilot maszyny zdążył się bezpiecznie katapultować. Nie było też innych, poszkodowanych osób.

„NAS Lemoore może potwierdzić, że doszło do incydentu lotniczego po stronie operacyjnej bazy. O godzinie 18:30 myśliwiec F-35C należący do eskadry VFA-125 "Rough Raiders" rozbił się niedaleko NAS Lemoore. NAS Lemoore potwierdza, że pilot zdołał się bezpiecznie katapultować i jest cały. Żadne inne osoby nie zostały poszkodowane. Przyczyna incydentu jest obecnie badana” – przekazała Marynarka Wojenna USA w krótkim oświadczeniu.

Myśliwiec należał do Eskadry Myśliwców Uderzeniowych VF-125, znanej jako „Rough Raiders”, poinformowała Marynarka Wojenna USA. VF-125 to eskadra odpowiedzialna za szkolenie pilotów i załóg lotniczych Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej. Prowadzi intensywne szkolenia w zakresie zaawansowanej awioniki, taktyki bojowej, operacji pokładowych oraz wykorzystania technologii stealth.

To już drugi w 2025 r. wypadek z udziałem myśliwców F-35, maszyn, których wartość szacuje się na około 100 mln dolarów. Pierwszy miał miejsce w styczniu. Wówczas podczas misji treningowej na Alasce rozbił się wariant F-35A należący do Sił Powietrznych, stacjonujący w bazie Eielson.

Jest to jednocześnie druga w historii katastrofa myśliwca F-35C, na co zwraca uwagę serwis Aviationist. Do pierwszej doszło w styczniu 2022 r., kiedy to F-35C z eskadry VFA-147 „Argonauts” został utracony na morzu po tzw. ramp strike’u podczas próby lądowania na lotniskowcu USS Carl Vinson na Morzu Południowochińskim. Myśliwiec spadł wówczas za burtę.

🚨#BREAKING: emergency officials are on the scene after a United States military f-35 jet has crash and burst into flames 📌#Fresno | #CaliforniaAt this time military officials and emergency crews are currently on scene at Lemoore Naval Air Station in Fresno County,… pic.twitter.com/XCRg0BUv2y— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 31, 2025

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii

F-35C - myśliwiec Marynarki Wojennej USA

F-35C to wariant myśliwca wielozadaniowego piątej generacji F-35 Lightning II, zaprojektowany specjalnie dla lotnictwa pokładowego Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Od swoich odpowiedników, czyli F-35A używanego przez Siły Powietrzne i F-35B należącego do Korpusu Piechoty Morskiej, odróżnia się przede wszystkim wzmocnioną konstrukcją płatowca, większymi skrzydłami składanymi do hangarowania na lotniskowcach, a także specjalnym podwoziem przystosowanym do twardych lądowań na pokładzie okrętu. F-35C ma również większą pojemność paliwa wewnętrznego, co przekłada się na większy zasięg operacyjny. Wynosi on ponad 2200 km bez konieczności tankowania w powietrzu.

Napędzany silnikiem Pratt & Whitney F135, F-35C rozwija prędkość maksymalną rzędu Mach 1,6, a dzięki technologii stealth, czyli obniżonej wykrywalności przez radary, jest trudny do namierzenia przez systemy obrony powietrznej przeciwnika. Zdolność do prowadzenia operacji zarówno w trybie pełnej niewykrywalności, jak i w trybie „beast mode”, czyli z pełnym uzbrojeniem podwieszanym zewnętrznie, sprawia, że może pełnić różnorodne role: od przechwytywania celów powietrznych, przez głębokie uderzenia na cele naziemne, po misje rozpoznawcze i wsparcia elektronicznego.

Myśliwiec może przenosić do 10,5 tony uzbrojenia. W konfiguracji stealth broń umieszczana jest w wewnętrznych komorach. W typowym zestawie znajdują się pociski powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, a także bomby kierowane JDAM lub GBU-53/B SDB II. Poza tym F-35C dysponuje działkiem GAU-22/A kalibru 25 mm w zasobniku podkadłubowym. Jednym z jego kluczowych atutów jest zaawansowany system sensorów, w tym radar AESA AN/APG-81, system optoelektroniczny DAS i elektrooptyczny celownik EOTS, które zapewniają przewagę informacyjną i świadomość sytuacyjną na polu walki.