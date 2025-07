Spis treści

Według informacji przekazanych przez Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy (GUR), operacja została przeprowadzona na terenie rosyjskiego lotniska Armawir, które służy głównie do szkolenia kadetów Krasnodarskiej Szkoły Lotniczej. Zniszczony Su-27UB to dwumiejscowy samolot szkolno-bojowy, wykorzystywany do treningu pilotów, ale zdolny także do działań bojowych.

Jak podaje ukraiński portal RBC-Ukraine, atak wywołał pożar, który całkowicie zniszczył maszynę. Nie ujawniono szczegółów technicznych operacji, ale GUR podkreśliło, że była to precyzyjnie zaplanowana akcja, mająca na celu osłabienie rosyjskich zdolności lotniczych.

„W Rosji rośnie opór wobec reżimu Kremla ” – podała HUR w oświadczeniu.

Wywiad opublikował nagranie wideo, które pokazuje incydent z perspektywy pierwszej osoby. Nagranie sugeruje, że do podpalenia samolotu użyto koktajlu Mołotowa lub czegoś podobnego, by samolot mógł stanąć w płomieniach.

Mieszkańcy poinformowali, że w wyniku eksplozji i pożaru na lotnisku komunikacja w okolicznych miejscowościach została zakłócona.

Ukraińska strategia osłabiania Rosji

Krasnodarsk, położony na wschód od okupowanego Krymu i oddzielony Cieśniną Kerczeńską, staje się coraz częstszym celem ukraińskich ataków dronów. Infrastruktura wojskowa regionu ma kluczowe znaczenie dla rosyjskich operacji powietrznych na południu i nad Morzem Czarnym. 7 lipca ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały rafinerię ropy naftowej Ilsky w Krasnodarsku.

Zniszczenie Su-27UB wpisuje się w szerszą strategię ukraińskich sił. Celem takich działań jest nie tylko niszczenie sprzętu, ale także destabilizacja zaplecza logistycznego i psychologiczne oddziaływanie na rosyjskie siły zbrojne. Lotnisko Armawir, położone w strategicznym regionie Krasnodaru, jest istotnym ośrodkiem szkoleniowym, a utrata samolotu może wpłynąć na tempo przygotowywania nowych pilotów.

Ataki takie jak ten na Armawir nie tylko zmniejszają rosyjskie zasoby militarne, ale także zmuszają Moskwę do rozpraszania sił w celu ochrony własnych baz. Jak podkreśla Business Insider, pomimo prób relokacji samolotów do mniej zagrożonych baz, takich jak Marinowka, rosyjskie lotnictwo pozostaje podatne na ukraińskie uderzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że priorytetem Kijowa jest zwiększenie produkcji dronów i rozwój zdolności do niszczenia rosyjskich celów dalekiego zasięgu, co ma kluczowe znaczenie dla obrony ukraińskich miast.

Su-27UB

Su-27UB, znany w kodzie NATO jako Flanker-C, to dwumiejscowy, szkolno-bojowy wariant rosyjskiego myśliwca Su-27, zaprojektowany przez biuro Suchoja w czasach ZSRR. Samolot łączy funkcje treningowe z pełnymi zdolnościami bojowymi, co pozwala na szkolenie pilotów oraz wykonywanie misji operacyjnych.

Ma długość około 21,9 metra, rozpiętość skrzydeł 14,7 metra i wysokość 5,9 metra, a jego maksymalna masa startowa wynosi około 33 500 kg. Napędzany jest dwoma silnikami turbowentylatorowymi AL-31F, każdy o ciągu 122,6 kN z dopalaniem, co umożliwia osiągnięcie prędkości maksymalnej 2,35 Ma (około 2500 km/h) i zasięgu do 3000 km.

Wyposażony jest w różnorodne uzbrojenie, w tym pociski powietrze-powietrze typu R-27 i R-73, bomby kierowane oraz niekierowane, a także działko 30 mm GSh-30-1. Dzięki zaawansowanym systemom awioniki i radarowi zdolnemu do wykrywania celów na dużych odległościach, Su-27UB jest efektywny w walce manewrowej i misjach przechwytujących, co czyni go istotnym elementem rosyjskich sił lotniczych.

Według danych z 2025 roku, ogólna liczba samolotów Su-27 wszystkich wariantów w rosyjskich siłach powietrznych wynosiła mniej niż 422, z czego Su-27UB stanowiły część tej puli. Według raportu World Air Forces ze stycznia 2014 roku Rosja posiadała 52 Su-27UB w służbie. Jednak w wyniku modernizacji floty, strat w konflikcie z Ukrainą oraz potencjalnego wycofywania starszych egzemplarzy, liczba ta mogła ulec zmianie. Według szacunków World Directory of Modern Military Aircraft, na rok 2025 Rosja może posiadać około 18 sztuk.