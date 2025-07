Litwa wzmacnia obronę Ukrainy. 30 mln euro na systemy Patriot

Spis treści

Litewska minister obrony, Dovilė Šakalėnė, oświadczyła, że Litwa przeznaczy 30 milionów euro na zakup amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy.

„Litwa wyraziła stanowisko, że będzie wspierać zakup broni produkowanej przez Stany Zjednoczone dla Ukrainy, w szczególności zakup systemów Patriot” – powiedziała Šakalėnė w piątek (25 lipca) agencji BNS po spotkaniu ministrów obrony państw bałtyckich z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem.

Jak dodała: „W ten sposób wysyłamy strategiczny sygnał, że w pełni podzielamy decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa” – zauważyła Sakaliene.

Europejskie wsparcie dla Ukrainy: Zakup amerykańskiej broni przez NATO

Inicjatywa Litwy jest częścią szerszego porozumienia, w ramach którego europejscy członkowie NATO kupują amerykańską broń dla Kijowa. W połowie lipca prezydent USA, Donald Trump, ogłosił porozumienie z szefem NATO, Markiem Rutte, dotyczące zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy. Zgodnie z porozumieniem, europejscy członkowie sojuszu kupią amerykańską broń dla Kijowa, w tym systemy Patriot, aby pomóc Kijowowi w obronie przed rosyjską inwazją.

Ukraina potrzebuje systemów obrony powietrznej

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał 24 lipca, że Ukraina otrzymała potwierdzenie od partnerów, że zapewnią oni finansowanie dla trzech systemów obrony Patriot, a trwają rozmowy na temat sfinansowania siedmiu kolejnych.

„Oficjalnie otrzymałem potwierdzenie z Niemiec dla dwóch systemów i z Norwegii dla jednego. Obecnie współpracujemy z holenderskimi partnerami” – powiedział dziennikarzom.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius na zebraniu online grupy kontaktowej ds. Ukrainy 21 lipca zapowiedział, że dwa systemy rakietowe Patriot zostaną przekazane Ukrainie z wyposażenia Bundeswehry. Rząd Friedricha Merza początkowo planował zakup dwóch systemów Patriot od USA i przekazanie ich Ukrainie. Ze względu na długi czas oczekiwania na dostawy, postanowiono przekazać Ukrainie dwa systemy Patriot używane obecnie przez Bundeswehrę, a Niemcy otrzymają zastępcze wyrzutnie z USA później. Nie określono, czy będą to systemy z wyposażenia armii niemieckiej, czy baterie chroniące lotnisko w Jasionce, kluczowy punkt pomocy dla Ukrainy. Bundeswehra przekazała już Ukrainie trzy z dwunastu swoich systemów Patriot, a dwa kolejne przeniosła do Jasionki. Według Pistoriusa, Ukraina potrzebuje jeszcze pięciu takich systemów do skutecznej obrony przed Rosją.

Prezydent Rumunii Nicusor Dan oświadczył podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Austrii Alexandrem van der Bellenem w Salzburgu, że Rumunia nie planuje obecnie przekazywać Ukrainie kolejnego systemu obrony powietrznej Patriot. Dodał, że wsparcie dla Ukrainy, w tym pomoc wojskowa, będzie kontynuowane, ale kwestia dostarczenia drugiego z trzech posiadanych przez Rumunię systemów Patriot nie jest rozważana.

Zełenski powiedział, że Waszyngton i Kijów osiągnęły porozumienie o wartości od 10 do 30 miliardów dolarów (od 8,5 do 25,5 miliarda euro), na mocy którego Ukraina dostarczy Stanom Zjednoczonym drony.