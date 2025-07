Polska uruchamia "turboinwestycje" dla armii i bezpieczeństwa państwa

Ustawa, nazywana przez niektórych "turboinwestycją", ma na celu skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie inwestycji nawet o 70%. Jej najważniejsze założenia to:

Specustawa to narzędzie legislacyjne, które ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w sektorze obronnym. Zamiast wieloletnich procedur i biurokratycznych labiryntów, ustawa wprowadza jedną, zintegrowaną decyzję administracyjną wydawaną przez wojewodę. To oznacza, że czas potrzebny na przygotowanie inwestycji może skrócić się nawet o 70%.

„Parlament dał jasny sygnał: zero oporu, pełna mobilizacja. Specustawa przeszła praktycznie jednogłośnie i czeka już tylko na prezydencki podpis” - podkreślił Sekretarz Stanu MON Cezary Tomczyk.

Ustawa wyłącza również kluczowe inwestycje z długotrwałych decyzji środowiskowych, co jest rozwiązaniem pionierskim w skali europejskiej. Nowe przepisy obejmą zarówno jednostki MON i MSWiA, jak i spółki przemysłowego potencjału obronnego, co ma realnie wesprzeć polskie firmy zbrojeniowe i rozbudować krajowy potencjał produkcji sprzętu i amunicji.

Od teraz każda inwestycja wpisana na specjalną listę ministra obrony narodowej - czy to nowa baza, fabryka zbrojeniowa czy radar - będzie mogła powstać z pominięciem dotychczasowych uzgodnień z wieloma instytucjami. Jak wyjaśnił Cezary Tomczyk: „Nie będzie już opinii konserwatora zabytków, nie będzie biurokratycznych spięć o hałas, nie będzie opóźnień z powodu formalności”.

Jak wyjaśnia MON, specustawa nie tylko przyspiesza budowy, ale także daje prawne fundamenty dla uchwalenia Narodowego Programu Gotowości Zbrojeniowej Państwa z jasno określonymi celami, kosztami i terminami. W ramach ustawy uprzywilejowane zostają inwestycje realizowane w programie Tarcza Wschód, uznawanym za największy program odstraszania i obrony w historii III RP.

Wprowadzenie specjalnych przepisów umożliwia również zakupy dronów i systemów antydronowych bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, o ile sprzęt przeszedł wojskowe testy i uzyskał rekomendację MON.

"Testy będą mogły być prowadzone przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, w tym instytuty wojskowe zdolne do przeprowadzenia oceny zdolności jednostek sprzętowych.Testy będą mogły być prowadzone przez między innymi wyspecjalizowane instytuty wojskowe zdolne do oceny zdolności bojowej sprzętu. To koniec czasochłonnych postępowań i wygrywania „papierem”. Liczy się sprawdzona skuteczność, odporność na zakłócenia, ochrona informacji niejawnych i realna wartość bojowa. Wojsko będzie decydować o potrzebnym sprzęcie" - podkreślił Cezary Tomczyk.