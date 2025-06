Co czwartej irańskiej rakiecie udało się przełamać izraelską obronę. Sytuacja jest rozwojowa

IDF (Siły Obronne Izraela) określiły, że „niewielka liczba" pocisków przedostała się przez obronę przeciwrakietową. Izrael przyznał, że irańskie uderzenia skutkowały ofiarami wśród ludzi i stratami materialnymi, w tym w dzielnicach mieszkalnych w Tel Awiwie, Ramat Gan i Riszon le-Cijjon w centralnym Izraelu.

Dziennik „Jerusalem Post” podał, że nieprzechwycone rakiety zabiły trzy osoby, a ponad 150 osób zostało rannych. Powołał się na oficjalne dane przekazane przez izraelskie szpitale. Dziennik donosi, że „w Tel Awiwie doszło do rozległych zniszczeń i pojawiły się obawy o uwięzionych ludzi”.

IDF poinformowały, że mimo zmasowanego ataku przeprowadzonego z użyciem rakiet balistycznych i dronów, wszystkie jego bazy funkcjonują bez zakłóceń. W piątek izraelska obrona przeciwlotnicza przechwyciła ok. 100 bezzałogowców.

Armia zaznaczyła, że kontynuuje ataki w Iranie, a jej następnym celem jest uzyskanie możliwości „swobodnego operowania nad Teheranem”. Seria nocnych ataków na Iran zniszczyła tamtejsze systemy obrony powietrznej, a w sobotę rano szef Sztabu Generalnego Izraelskich Sił Zbrojnych, gen. Ejal Zamir, potwierdził, że „droga do Teheranu stanęła otworem” – przekazał portal Times of Israel.

Ten dziennik internetowy, jak i inne media izraelskie, szeroko opisują szczegóły powstania operacji „Powstający Lew”, działań zmierzających do zapobieżenia stworzeniu irańskiej broni jądrowej. Jak już wiadomo, pierwotnie do uderzenia na instalacje jądrowe Iranu miało dojść w kwietniu. Jednak zastopowały je – jak tłumaczył premier Binjamin Netanjahu – „różne przyczyny”. A jedną z nich było to, że w kwietniu Donald Trump ogłosił, że podejmie bezpośrednie rozmowy z Iranem, by ten zrezygnował z prowadzenia programu nuklearnego. Trump powiedział, że dał Irańczykom 60 dni na podjęcie decyzji. Termin tego – de facto – ultimatum minął w czwartek, 12 czerwca.

Izrael zaatakował Iran także z innego powodu. Otóż jego wywiad ustalił, że – czytamy w materiale Times of Israel – „Teheran rozpoczął program mający na celu tworzenie 300 rakiet balistycznych miesięcznie”.

Izraelski premier, powtórzmy, zapowiedział, że operacja „Powstający Lew” będzie prowadzona aż do skutku. Czy to oznacza, że dotąd, aż nie zostanie zniszczone wszystko, co ma związek z irańskim programem nuklearnym?

Doradca Netanjahu ds. bezpieczeństwa narodowego, Tzachi Hanegbi, przyznał, że Izrael raczej nie będzie w stanie całkowicie zniszczyć atakami militarnymi irańskiego programu nuklearnego. Stwierdził, że ogólnym celem izraelskiej operacji wojskowej jest raczej wywarcie presji militarnej na Iran, by zgodził się na całkowitą likwidację swojego programu nuklearnego.

Republika Islamska Iranu (oficjalna nazwa tego państwa tak właśnie brzmi) wydaje się być przygotowana na dalsze ataki. I nie tylko. Stacja telewizyjna CNN przekazała, że USA pomogły Izraelowi w przechwytywaniu irańskich rakiet. A to Iranowi nie podoba się. Przypomnijmy, że we wcześniejszych tego rodzaju zdarzeniach uczestniczyły siły amerykańskie, fracnuskie i brytyjskie. Teraz Teheran ostrzegł Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, że zaatakuje ich bazy oraz okręty w regionie Bliskiego Wschodu, jeśli te kraje będą pomagać Izraelowi w powstrzymywaniu irańskich ataków.

Reasumując: powtarzając za analizą Marka Budzisza (warto ją przeczytać dla zrozumienia tego, o co chodzi w tym konflikcie) – sytuacja jest rozwojowa...