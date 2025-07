Trump dał Putinowi 10 dni. Po tym czasie szykuje dla Rosji nowe restrykcje

Donald Trump nie przebiera w słowach. Podczas powrotu z wizyty w Szkocji, na pokładzie Air Force One, prezydent USA ogłosił, że jeśli w ciągu 10 dni Rosja nie zawrze porozumienia w sprawie zakończenia wojny, zostaną nałożone nowe sankcje. Warto przypomnieć, że od czasu wcześniejszego 50-dniowego ultimatum, Rosja nie odpowiedziała na propozycje USA. Dodatkowo w ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień o rosnącej irytacji Trumpa postawą prezydenta Rosji, Władimira Putina. Zwracał na to uwagę m.in. Sekretarz Stanu USA, Marko Rubio podczas wywiadu udzielonego telewizji Fox News.

„Myślę, że prezydent jest coraz bardziej sfrustrowany tym, że, mimo iż ma doskonałe relacje z Władimirem Putinem (podczas rozmów) przez telefon, do niczego (konkretnego) to nie prowadzi” - powiedział. „Nadszedł moment, by działać, a prezydent stwierdził to jasno. On traci cierpliwość. Traci wolę, by dalej czekać na to, aż strona rosyjska zrobi coś, by zakończyć tę wojnę” - mówił wówczas Mark Rubio. Podkreślił też, że Trump „traci cierpliwość” wobec Rosji w związku z wojną w Ukrainie.