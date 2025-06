Iran atakuje Izrael. Trzecia fala rakiet wystrzelona

Izraelskie wojsko poinformowało w piątek wieczorem, że zidentyfikowało rakiety wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. Armia Izraela podjęła działania mające na celu zneutralizowanie "zagrożenia". Jak podała agencja AFP, w stronę Izraela lecą dziesiątki rakiet, a w Jerozolimie słychać było syreny alarmowe oraz eksplozje. Syreny zawyły także w Tel Awiwie.

Jednocześnie izraelska armia wezwała ludzi w całym kraju do szukania schronienia w bezpiecznych miejscach. "Ludzie proszeni są o przejście do chronionego obszaru i pozostanie tam do odwołania" - podano w komunikacie. Agencja AFP poinformowała, że izraelskie służby ratunkowe podały o siedmiu osobach rannych w wyniku irańskiego ostrzału. Minister obrony Izraela Israel Katz powiedział, że Iran przekroczył czerwone linie, wystrzeliwując rakiety w kierunku cywilnych obszarów Izraela, a Teheran zapłaci za to wysoką cenę. Teheran zaatakuje infrastrukturę gospodarczą i energetyczną Izraela, jeśli zostanie zaatakowana infrastruktura Iranu – powiedział irański urzędnik agencji informacyjnej Fars.

Iran wystrzelił w kierunku Izraela mniej niż 100 rakiet, większość została przechwycona lub nie trafiła, twierdzi izraelskie wojsko. Wojsko dodało, że uszkodzeniu uległa ograniczona liczba budynków, niektóre z nich na skutek odłamków z przechwyconych pocisków.

USA pomaga Izraelowi

Siły USA pomagają Izraelowi w przechwytywaniu irańskich rakiet balistycznych wystrzelonych przez Iran - podał amerykański portal Axios, powołując się na przedstawicieli władz obu krajów.

Axios nie poinformował o skali zaangażowania USA. Wcześniej o tym, że USA pomogą Izraelowi w bronieniu się przed irańskim odwetem, zapewnił prezydent Donald Trump.

Według dziennika "Washington Post", który powołuje się na przedstawicieli Pentagonu, na Bliskim Wschodzie znajduje się obecnie szereg amerykańskich okrętów, w tym lotniskowiec USS Carl Vinson, który znajduje się na Morzu Arabskim wraz z krążownikiem rakietowym USS Princeton oraz niszczycielami USS Milius, USS Sterett i USS Wayne E. Meyer. Dwa dodatkowe niszczyciele, USS Truxton i USS Forrest Sherman, znajdują się na Morzu Czerwonym.

USA uczestniczyły w obronie Izraela również podczas poprzednich dwóch ataków rakietowych Iranu w 2024 r.

Oficjalne stanowisko Iranu

Irańska Gwardia Rewolucyjna wydała komunikat, w którym potwierdza ostrzał dziesiątek celów w Izraelu. „Iran przeprowadza zdecydowaną i precyzyjną odpowiedź przeciwko dziesiątkom celów, baz i (obiektów) infrastruktury wojskowej reżimu syjonistycznego” – napisano w oświadczeniu.

Reakcja Izraela i dementi doniesień

Irańska agencja Irna podała, że irańska obrona powietrzna zestrzeliła nad terytorium Iranu dwa izraelskie samoloty myśliwskie. Rzecznik izraelskiej armii zdementował te doniesienia.