Estonia inwestuje 10 mld euro w obronność. Polskie Pioruny elementem obrony

Estonia planuje zainwestować ponad 10 miliardów euro w modernizację armii do 2029 roku, wzmacniając obronność kraju.

Kluczowe inwestycje obejmują drony, obronę przeciwlotniczą (w tym polskie Pioruny) oraz zwiększone zapasy amunicji.

Plan zakłada utworzenie Brygady Obrony Powietrznej i zwiększenie finansowania Estońskiej Ligi Obrony.

Estonia ogłosiła ambitny plan modernizacji swoich Sił Obronnych, który zakłada wydatki przekraczające 10 miliardów euro w ciągu najbliższych czterech lat. Jak poinformował Minister Obrony Hanno Pevkur, zatwierdzony 31 lipca 2025 roku Plan Rozwoju Obszaru Zarządzania Ministerstwa Obrony na lata 2026–2029 (KMAK) ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych kraju i ścisłą współpracę z sojusznikami NATO.

„Budujemy nowoczesne Siły Obronne, które do 2029 roku znacząco wzmocnią odstraszanie i zdolność do neutralizacji zagrożeń, zanim dotrą one na terytorium Estonii” – podkreślił Pevkur w komunikacie opublikowanym na stronie estońskiego Ministerstwa Obrony.

Plan Ministerstwa zakłada przeznaczenie jednej czwartej inwestycji na amunicję, 37% na zamówienia, a 14% na koszty osobowe, a także na infrastrukturę i rozwój wywiadu. Wydatki na obronność mają osiągnąć 5,42% PKB do 2029 roku, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z latami poprzednimi.

Inwestycje w nowoczesne technologie

Kluczowym elementem planu jest rozwój zdolności w zakresie dronów i systemów bezzałogowych. Estonia przeznaczy na ten cel do 150 milionów euro, co obejmuje zakup dronów bojowych, rozpoznawczych oraz systemów antydronowych. Estonia już wcześniej zainwestowała w systemy takie jak pociski przeciwokrętowe Blue Spear, a teraz planuje dalsze zakupy, aby zwiększyć swoją przewagę technologiczną na polu walki. Marynarka Wojenna wyremontuje swoje niszczyciele min, zakupi dwa nowe kutry patrolowe i jeden nowy okręt oraz rozszerzy nadzór morski. Oczekuje się, że trzy obecnie eksploatowane niszczyciele min pozostaną w służbie do około 2040 roku. Remont okrętów zaplanowano na 2027 rok. Dodatkowe inwestycje morskie obejmują zakup min morskich.

„Integracja tych narzędzi na każdym poziomie – od drużyny po dywizję – to priorytet” – zaznaczył Pevkur.

Grupa WB na MSPO 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polskie Pioruny w centrum uwagi

Szczególną uwagę zwraca plan wzmocnienia obrony przeciwlotniczej, w którym istotną rolę odegrają polskie przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun. Estonia zamierza zakupić dodatkowe systemy krótkiego, średniego i długiego zasięgu, w tym IRIS-T, Mistral oraz właśnie Pioruny. Polskie systemy zyskały uznanie dzięki swojej skuteczności w zwalczaniu dronów i pocisków manewrujących, co zostało potwierdzone m.in. w konflikcie na Ukrainie. Dla polskiej firmy Mesko, producenta Piorunów, estoński kontrakt może być szansą na dalszą ekspansję na rynki międzynarodowe.

Nowa Brygada Obrony Powietrznej

Plan KMAK zakłada utworzenie dedykowanej Brygady Obrony Powietrznej, która znacząco zwiększy zdolności Estonii do ochrony infrastruktury krytycznej i ludności cywilnej. Jak podaje Jane’s Defence Weekly, Estonia przeprowadzi w tym roku badania rynku w celu pozyskania systemów obrony przed pociskami balistycznymi.

„To odpowiedź na rosnące zagrożenia ze strony pocisków manewrujących i dronów” – wyjaśnił Pevkur.

Inwestycje w amunicję, które pochłoną około 25% krótkoterminowego budżetu, mają dodatkowo wzmocnić gotowość bojową. Dodatkowe inwestycje obejmują utworzenie pułku artylerii, ulepszenie jednostek inżynieryjnych oraz wymianę pojazdów bojowych CV90 w batalionie zwiadowczym.

"W drodze są kolejne systemy artyleryjskie. Pozyskujemy kolejne K9 i Caesary – platformy kołowe i gąsienicowe. Otrzymaliśmy już różne rodzaje precyzyjnej amunicji powietrze-ziemia o zasięgu ponad 40 kilometrów. To amunicja krążąca” – powiedział Pevkur.

Jak mówił dalej:

„Nasze najnowsze osiągnięcia – systemy HIMARS – zostały już częściowo dostarczone. Naszym celem jest podwojenie liczby jednostek HIMARS i zakup dodatkowych systemów dalekiego zasięgu. Poważnie rozważamy również produkcję krajową i pociski manewrujące, co jeszcze bardziej rozszerzyłoby nasze możliwości w zakresie uderzeń na duże odległości” – dodał Pevkur.

Wzrost finansowania Estońskiej Ligi Obrony

Plan przewiduje także zwiększenie finansowania Estońskiej Ligi Obrony z 240 milionów euro w poprzednim okresie do ponad 314 milionów euro. Środki te umożliwią modernizację infrastruktury i poprawę warunków do ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji - modernizacja ponad 10 strzelnic.

„To inwestycja w nasze społeczeństwo i jego zdolność do samoobrony” – podkreślił minister.

Inwestycje w infrastrukturę wyniosą łącznie 470 milionów euro, a wśród projektów znajdą się m.in. budowa Bałtyckiej Strefy Obronnej, poligonu Nursipalu, nowego kompleksu w Narwie oraz wysuniętego stanowiska dowodzenia dla jednostki korpusu. Koszary Reedo również będą przedmiotem dalszej rozbudowy.

Przygotowania bez zwłoki

Jak zaznaczył Pevkur, realizacja planu już się rozpoczęła. Centrum Inwestycji Obronnych przygotowało szczegółową mapę drogową zakupów, a kilka projektów jest w trakcie realizacji. Plan opiera się na Narodowym Planie Rozwoju Obrony, zaleceniach dowódcy Sił Obronnych oraz celach NATO, co zapewnia zgodność z sojuszniczymi standardami.

Według dowódcy Estońskich Sił Obronnych liczba żołnierzy służby czynnej ma do 2030 roku osiągnąć 4400 osób.

„To bardzo ambitny cel – wymagający poważnej uwagi. Jak go osiągnąć? Zwiększając liczbę przyjęć do akademii. Już w tym roku przyjmujemy do Estońskiej Akademii Wojskowej 150 kadetów, zamiast 90” – powiedział Pevkur.

Poborowi będą mieli również możliwość zapisania się bezpośrednio do akademii po ukończeniu podstawowego kursu szkolenia żołnierskiego.