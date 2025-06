„Uczelnia daje nam bazę do tego by być dobrym inżynierem po skończonym kierunku”. Student LAW o uczelni

W 2025 roku Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie świętuje 100-lecie istnienia. Z tej okazji Portal Obronny postanowił przeprowadzić z osobami z LAW serie wywiadów. W tym odcinku rozmawiano z Aleksandrą Kopeć, studentką cywilną LAW oraz plutonowym podchorążym Markiem Rybakiem, studentem wojskowym Lotniczej Akademii Wojskowej, którzy opowiedzieli o swoich studiach.

Jak powiedziała w czasie rozmowy Aleksandra Kopeć, studentka cywilna LAW:

„Uczelnia daje nam bazę do tego, by być dobrym inżynierem po skończonym kierunku. Ale później tę bazę będziemy rozszerzać, będziemy się ciągle uczyć, rozwijamy się. Co chwilę dochodzą nowe rzeczy i to wszystko się zmienia. Więc uczelnia daje nam bazę, podstawową bazę, a tylko od nas zależy, jak ją wykorzystamy i czy będziemy się rozwijać i czy będziemy coraz lepsi”.