Europejska Korweta Patrolowa coraz bliżej. Navantia i Fincantieri łączą siły

Hiszpańska Navantia i włoski Fincantieri łączą siły, aby stworzyć Europejską Korwetę Patrolową (EPC).

Projekt ma na celu opracowanie modułowej, wielozadaniowej korwety nowej generacji dla marynarek wojennych krajów europejskich.

Wspólne przedsięwzięcie ma przyspieszyć budowę prototypów i promować innowacyjne okręty.

Dowiedz się, jak ta współpraca wpłynie na europejską obronność morską i przyszłość marynarek wojennych.

Hiszpańska Navantia oraz włoska Fincantieri podpisały Memorandum of Understanding (MoU), w którym zobowiązały się do wspólnej koordynacji i realizacji programu European Patrol Corvette (EPC).

Projekt EPC realizowany jest w ramach PESCO (Permanent Structured Cooperation), jednej z ambitniejszych europejskich inicjatyw obronnych – przy wsparciu Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) poprzez program Multi Mission Patrol Corvette (MMPC). Celem przedsięwzięcia jest opracowanie korwety nowej generacji: modułowej, wielozadaniowej i interoperacyjnej, której rozwój prowadzą wspólnie Włochy, Hiszpania, Francja i Grecja, z udziałem łącznie 46 firm z 12 krajów.

Dwa warianty korwety i dalsze finansowanie

Projekt znajduje się obecnie w fazie Call 1, przyjętej przez EDF w 2021 roku. W jej ramach powstaje zatwierdzony projekt korwety oraz prototyp dla dwóch planowanych wersji: bojowej (Full Combat Multipurpose) oraz patrolowej (Long Range Multipurpose). W ramach kolejnego etapu - Call 2 - Europejski Fundusz Obronny przyznał w 2023 roku 154 mln euro na kontynuację prac projektowych i rozpoczęcie budowy pierwszych prototypów.

Wspólne przedsięwzięcie i eksport

Podpisane w lutym br. porozumienie przewiduje utworzenie przez Navantię i Fincantieri joint venture, które będzie odpowiedzialne za zarządzanie i realizację programu EPC. Struktura ta ma pozostać otwarta na udział innych partnerów projektu. Obie firmy będą także współpracować przy opracowaniu bojowej wersji EPC oraz prowadzić działania mające na celu promocję i komercjalizację okrętu wśród europejskich partnerów. Powstanie spółki zostanie sfinalizowane po zakończeniu negocjacji formalnych i spełnieniu standardowych warunków prawnych.

„Przemysł odgrywa kluczową rolę w budowaniu europejskiej obronności. Dzięki naszej współpracy Navantia i Fincantieri wnoszą znaczący wkład w rozwój zdolności obronnych Europy. Wspólnie opracujemy nową klasę innowacyjnych, interoperacyjnych i cyberbezpiecznych korwet, które spełnią wymagania nie tylko marynarek Hiszpanii i Włoch, lecz także innych państw europejskich” - powiedział Ricardo Domínguez, prezes Navantii.

Z kolei Pierroberto Folgiero, dyrektor generalny i prezes Fincantieri, podkreślił: „To porozumienie to kluczowy krok naprzód w realizacji programu EPC, który odzwierciedla ducha europejskiej współpracy i doskonałości technologicznej. Wspólnie z Navantią nie tylko odpowiadamy na potrzeby naszych flot, ale także tworzymy nowy standard w europejskiej obronności morskiej. EPC to coś więcej niż okręt - to strategiczna platforma interoperacyjności, innowacji i bezpieczeństwa, wzmacniająca potencjał operacyjny całej Europy”.

Na podstawie komunikatu prasowego Navantii