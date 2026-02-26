Europejska Korweta Patrolowa coraz bliżej. Navantia i Fincantieri łączą siły

- Hiszpańska Navantia i włoski Fincantieri łączą siły, aby stworzyć Europejską Korwetę Patrolową (EPC).
- Projekt ma na celu opracowanie modułowej, wielozadaniowej korwety nowej generacji dla marynarek wojennych krajów europejskich.
- Wspólne przedsięwzięcie ma przyspieszyć budowę prototypów i promować innowacyjne okręty.
- Dowiedz się, jak ta współpraca wpłynie na europejską obronność morską i przyszłość marynarek wojennych.
Hiszpańska Navantia oraz włoska Fincantieri podpisały Memorandum of Understanding (MoU), w którym zobowiązały się do wspólnej koordynacji i realizacji programu European Patrol Corvette (EPC).
Projekt EPC realizowany jest w ramach PESCO (Permanent Structured Cooperation), jednej z ambitniejszych europejskich inicjatyw obronnych – przy wsparciu Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) poprzez program Multi Mission Patrol Corvette (MMPC). Celem przedsięwzięcia jest opracowanie korwety nowej generacji: modułowej, wielozadaniowej i interoperacyjnej, której rozwój prowadzą wspólnie Włochy, Hiszpania, Francja i Grecja, z udziałem łącznie 46 firm z 12 krajów.
Dwa warianty korwety i dalsze finansowanie
Projekt znajduje się obecnie w fazie Call 1, przyjętej przez EDF w 2021 roku. W jej ramach powstaje zatwierdzony projekt korwety oraz prototyp dla dwóch planowanych wersji: bojowej (Full Combat Multipurpose) oraz patrolowej (Long Range Multipurpose). W ramach kolejnego etapu - Call 2 - Europejski Fundusz Obronny przyznał w 2023 roku 154 mln euro na kontynuację prac projektowych i rozpoczęcie budowy pierwszych prototypów.
Wspólne przedsięwzięcie i eksport
Podpisane w lutym br. porozumienie przewiduje utworzenie przez Navantię i Fincantieri joint venture, które będzie odpowiedzialne za zarządzanie i realizację programu EPC. Struktura ta ma pozostać otwarta na udział innych partnerów projektu. Obie firmy będą także współpracować przy opracowaniu bojowej wersji EPC oraz prowadzić działania mające na celu promocję i komercjalizację okrętu wśród europejskich partnerów. Powstanie spółki zostanie sfinalizowane po zakończeniu negocjacji formalnych i spełnieniu standardowych warunków prawnych.
„Przemysł odgrywa kluczową rolę w budowaniu europejskiej obronności. Dzięki naszej współpracy Navantia i Fincantieri wnoszą znaczący wkład w rozwój zdolności obronnych Europy. Wspólnie opracujemy nową klasę innowacyjnych, interoperacyjnych i cyberbezpiecznych korwet, które spełnią wymagania nie tylko marynarek Hiszpanii i Włoch, lecz także innych państw europejskich” - powiedział Ricardo Domínguez, prezes Navantii.
Z kolei Pierroberto Folgiero, dyrektor generalny i prezes Fincantieri, podkreślił: „To porozumienie to kluczowy krok naprzód w realizacji programu EPC, który odzwierciedla ducha europejskiej współpracy i doskonałości technologicznej. Wspólnie z Navantią nie tylko odpowiadamy na potrzeby naszych flot, ale także tworzymy nowy standard w europejskiej obronności morskiej. EPC to coś więcej niż okręt - to strategiczna platforma interoperacyjności, innowacji i bezpieczeństwa, wzmacniająca potencjał operacyjny całej Europy”.
Na podstawie komunikatu prasowego Navantii