Fincantieri dostarcza dziewiątą fregatę FREMM. „Spartaco Schergat” w Marine Militare

Włoska Marynarka Wojenna rozwija swoją zdolności poprzez fregaty FREMM od 2013 roku, kiedy to pierwsza jednostka "Carlo Bergamini" weszła do służby 29 maja 2013 roku. Program fregat FREMM wystartował na początku XXI wieku jako wspólny projekt Francji i Włoch.

Głównym celem było stworzenie wielozadaniowych okrętów zdolnych do działań przeciwko zagrożeniom powietrznym, nawodnym, podwodnym, a także zdolnych do wykonywania misji wsparcia i działań humanitarnych. Realizacja programu została powierzona konsorcjom zbrojeniowym obu krajów – po stronie włoskiej kluczową rolę odegrało Fincantieri, które jest największym tego typu podmiotem stoczniowym w Europie. Samo wyposażenie elektroniczne dostarczyło m.in. Leonardo.

Włoska Marynarka Wojenna pierwotnie zamówiła dziesięć fregat typu FREMM, z czego ostatecznie zrealizowano budowę ośmiu jednostek. Pierwszą fregatą, która została wcielona do służby, była wyżej wspomniana jednostka „Carlo Bergamini” (F590), przekazana Marine Militare w 2013 roku. Nazwa została nadana dla uczczenia admirała Carlo Bergaminiego, dowódcy włoskiej marynarki wojennej podczas II wojny światowej.

W kolejnych latach do służby weszły następujące jednostki:

„Carlo Margottini” (F592) – 2013 rok.

„Virginio Fasan” (F591) – 2013 rok.

„Carabiniere” (F593) – 2015 rok.

„Alpino” (F594) – 2016 rok.

„Luigi Rizzo” (F595) – 2017 rok.

„Federico Martinengo” (F596) – 2018 rok.

„Antonio Marceglia” (F597) – 2019 rok.

Jednostki te powstawały w stoczniach Fincantieri w Riva Trigoso oraz Muggiano. Każda fregata była uroczyście wcielana do służby.

Włoskie fregaty bardzo szybko zaczęły brać udział w aktywnych operacjach morskich i ćwiczeniach NATO. Były zaangażowane w liczne działania na Morzu Śródziemnym, zwłaszcza w kontekście monitorowania migracji, operacji antyterrorystycznych, patrolowych oraz zwalczania zagrożeń podwodnych.

Niektóre z tych jednostek, jak „Carabiniere” oraz „Alpino”, odbyły prestiżowe, długie rejsy pokazowe do USA, Australii oraz państw Bliskiego Wschodu. W latach 2020–2021 Włochy sprzedały Egiptowi dwie jednostki w postaci ENS Al-Galala (FFG 1002) – wcześniej znana jako Spartaco Schergat — przekazana w grudniu 2020 roku oraz ENS Bernees (FFG 1003) – która wcześniej nazywała się Emilio Bianchi, została ona dostarczona w kwietniu 2021 roku.

Obie jednostki zostały zbudowane przez Fincantieri dla włoskiej marynarki wojennej, ale przed ich wejściem do służby we Włoszech zostały sprzedane Egiptowi w ramach kontraktu o wartości około 1,2 miliarda euro. W celu rekompensacji dla Marine Militare włoski rząd zamówił dwie nowe jednostki, które mają zostać dostarczone do 2025 rok. Jedną z nich jest oddana właśnie "Spartaco Schergat", którą umownie można nazwać 2.0, jako że pierwszy okręt o tej nazwie został sprzedany Egiptowi.