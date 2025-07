Tajna lista życzeń Ukrainy wobec Niemiec ujawniona. Kijów prosi o pilną pomoc wojskową

Jak podaje gazeta "Bild", Ukraina przekazała Niemcom tajną listę życzeń, zawierającą konkretne systemy uzbrojenia, które są pilnie potrzebne do obrony przed rosyjską agresją. Lista jest podzielona na trzy kategorie:

Obrona powietrzna;

Pojazdy opancerzone;

walka elektroniczna;

Systemy obrony powietrznej, czołgi i zakłócacze GPS. Czego konkretnie żąda Kijów?

Szczególną uwagę zwraca system obrony powietrznej IRIS-T. Kijów prosi o cztery nowe jednostki ogniowe oraz 2000 pocisków kierowanych. Ponadto, Ukraina żąda:

1000 pojazdów odpornych na miny;

200 pojazdów gąsienicowych;

30 pojazdów do rozminowywania;

Do 30 pojazdów inżynieryjnych typu WISENT;

200 pojazdów terenowych dla sił specjalnych;

1000 zakłócaczy GPS do zwalczania wrogich dronów;

200 mobilnych radarów naziemnych;

Niemiecki rząd działa w tajemnicy. Czy Berlin odpowie na apel Ukrainy?

Według gazety „Bild” Ministerstwo Obrony odmawia udzielenia jakichkolwiek informacji i powołuje się na nową politykę tajemnicy wprowadzoną przez Merza – oficjalnie po to, aby „zostawić Putina w niewiedzy”.

Rosja zwiększa presję, a USA wstrzymują dostawy. W jakiej sytuacji jest Ukraina?

Żądania Kijowa pojawiają się w momencie rosnącej potrzeby militarnej. Rosja ogłosiła zajęcie miejscowości Soboliwka i Piddubne, zwiększając presję na froncie. Armia ukraińska boryka się z brakiem zasobów, zwłaszcza w zakresie obrony przeciwlotniczej i amunicji. Dodatkowo, USA wstrzymały niektóre dostawy broni, co jest sygnałem ostrzegawczym dla Ukrainy.

Czy Niemcy są w stanie spełnić prośby Ukrainy?

Długa lista potrzeb Ukrainy raczej nie zostanie spełniona przez Niemcy w krótki czasie, ale i także dłuższym, ponieważ Berlin sporą część uzbrojenia już zdążyły przekazać i obecnie jest problem z dostarczaniem kolejnego uzbrojenia poza bezpośrednio z linii produkcyjnej. Większość z 6 systemów IRIS-T SLM/SLS dostarczonych Ukrainie w latach 2022–2025 pochodziła bezpośrednio z linii produkcyjnych Diehl Defence, często z kontraktów przeznaczonych dla innych odbiorców (np. Egiptu). Zapasy Bundeswehry są zatem minimalne, a nowe systemy są produkowane na zamówienie. W odpowiedzi na wojnę na Ukrainie Diehl Defence zwiększył produkcję IRIS-T. W grudniu 2024 roku podpisano kontrakt na rozwój i produkcję IRIS-T Block II. Diehl planuje produkcję 8 systemów IRIS-T SLM w 2025 roku, z czego część jest przeznaczona dla Ukrainy (Niemcy zapowiedziały dostarczenie 8 SLM i 9 SLS w latach 2025–2026). Produkcja jednego systemu trwa ok. 3–4 lata, ale Diehl przyspieszył proces. Dostarczenie 4 dodatkowych wyrzutni SLM w 2025 roku jest możliwe, jeśli Niemcy przekierują część produkcji z innych kontraktów (np. eksportowych). Jednak wymaga to koordynacji i może opóźnić dostawy dla innych klientów.

Jeśli chodzi o pociski, to Diehl produkuje obecnie 400–500 pocisków rocznie (stan na 2024 rok), z planami dalszego zwiększenia produkcji. Koszt jednego pocisku wynosi ok. 400 tys. euro, co oznacza, że 1500 pocisków SLM i 500 pocisków SLS to wydatek rzędu 800 mln euro. Dotychczas Niemcy dostarczyły Ukrainie ponad 650 pocisków do IRIS-T. Spełnienie prośby o 2000 pocisków (1500 SLM + 500 SLS) wymagałoby jednak produkcji przez ok. 4–5 lat przy obecnych zdolnościach, chyba że Diehl znacząco zwiększy moce produkcyjne w 2025 roku, ale to i tak może skrócić czas co najwyżej o połowę.

Jeśli zaś chodzi o pozostałe uzbrojenie, o które prosi Ukraina, to Bundeswehra ma ograniczone zapasy pojazdów Wisent (Wisent 1 na podwoziu Leoparda 1 i Wisent 2 na podwoziu Leoparda 2). Bundeswehra miała ich w szczytowym okresie kilkaset (ok. 400–500 sztuk w latach 70.–80.). Po zakończeniu zimnej wojny wiele z nich wycofano, sprzedano lub przekazano innym krajom (np. Belgia, Kanada, Australia). W 2024 roku szacuje się, że Bundeswehra miała w zapasach ok. 50–100 Bergepanzer 2, z czego część została przeznaczona na konwersję na Wisent 1 MC. Po przekazaniu 52 Wisentów 1 i 22 Bergepanzer 2 Ukrainie oraz planowanej konwersji kolejnych 21, zapasy Bundeswehry są prawdopodobnie ograniczone do kilkudziesięciu egzemplarzy (szacunkowo 20–50 sztuk), z czego wiele może wymagać remontu.

Niemcy dostarczyły Ukrainie 6 radarów TRML-4D (produkowanych przez Hensoldt) w latach 2022–2025 (4 w latach 2022–2024, 2 w styczniu 2025). Bundeswehra ma ograniczone zapasy tych radarów, ponieważ są one stosunkowo nowym systemem, a większość systemów radiolokacyjnych opiera się na starszych systemach lub radarach zintegrowanych z Patriotami. Hensoldt jest w stanie produkować radary TRML-4D, ale nie w liczbie 200 sztuk w krótkim terminie. W 2023 roku dostarczono 4 radary w ramach kontraktu za 2 mln euro.

Co zaś do pozostałych podpunktów na liście, to brakuje precyzyjnych nazw uzbrojenia, jednak można sądzić, że również nie jest to do spełnienia w krótkim czy średniookresowym terminie, ze względu na to, że Bundeswehra ogołociła swoje zapasy, a uzbrojenie pozyskiwane teraz dla Ukrainy jest prosto z linii montażowej albo pozyskiwane od innych krajów do remontu jak Gepardy czy Leopardy 1.

Pomoc Niemiec dla Ukrainy

Niemcy od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku udzieliły znaczącej pomocy wojskowej, stając się jednym z głównych darczyńców po USA. Do połowy 2025 roku Niemcy przekazały Ukrainie ok. 48 mld euro pomocy, z czego 15,6 mld euro stanowiła pomoc wojskowa (w tym dostawy sprzętu, szkolenia i finansowanie). W tym roku budżet na 2025 rok przewiduje 8,3 mld euro na pomoc Ukrainy.

Niemcy do tej pory dostarczyły:

18 czołgów Leopard 2A6;

105 czołgów Leopard 1A5;

140 wozów Marder;

50 samochodów opancerzonych Dingo 2;

54 pojazdy Wisent 1 MC do usuwania min (planowana dostawa kolejnych 21 miała zwiększyć tę liczbę do ponad 70 sztuk);

22 pojazdy Bergepanzer 2 (wozy zabezpieczenia technicznego);

16 pojazdów mostowych Biber;

100 opancerzonych wozów bojowych;

22 haubice PzH 2000 - Wraz z Holandią (W lipcu 2022 roku Niemcy zatwierdziły sprzedaż Ukrainie 100 haubic PzH 2000 za 1,7 mld euro)

16 haubic Zuzana 2 – sfinansowane przez Niemcy, Danię i Norwegię

5 wyrzutni MARS II;

3 wyrzutnie HIMARS;

6 zestawów IRIS-T SLS/SLM z ponad 650 pociskami (z planami dostarczenia kolejnych 8 systemów SLM i 9 SLS od 2025 roku).

3 baterie Patriot – dostarczone w latach 2023–2024, z ponad 320 pociskami;

2 system Skynex;

34 systemy przeciwlotnicze Gepard;

3000 granatników Panzerfaust 3

7944 egzemplarze RGW 90;

15 000 min przeciwpancernych (w tym DM-22);

200 dronów rozpoznawczych;

2 radary TRML-4D;

15 radarów na pojazdach HMMWV;

Ponad 100 pojazdów logistycznych

Amunicja: Ponad 700 000 sztuk (w tym 14 000 w 2025 roku), 650 pocisków IRIS-T, 320 Patriot, 60 000 do Gepard.

USA wstrzymuje pomoc dla Ukrainy

2 lipca 2025 roku Pentagon ogłosił wstrzymanie niektórych dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, w tym pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, amunicji artyleryjskiej 155 mm, precyzyjnych pocisków GMLRS do systemów HIMARS oraz pocisków Hellfire. Decyzja została podpisana przez sekretarza obrony Pete’a Hegsetha po zakończeniu przeglądu wydatków wojskowych i wsparcia USA dla innych krajów.

Biały Dom, za pośrednictwem zastępczyni rzecznika prasowego Anny Kelly, uzasadnił decyzję priorytetem „interesów Ameryki” („America First”), wskazując na potrzebę ochrony strategicznych zapasów USA i przygotowania się na potencjalne konflikty, szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku (np. w związku z napięciami wokół Tajwanu).