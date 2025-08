Polska podpisała strategiczną umowę na produkcję czołgów K2PL i wozów towarzyszących, co znacząco wzmocni polski przemysł zbrojeniowy.

Dzięki transferowi technologii Polska zyska zdolności do produkcji kluczowych komponentów czołgów, takich jak wieże, podwozia i armaty.

Ta współpraca ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo kraju, ale także stać się motorem napędowym polskiej gospodarki.

Jakie konkretne korzyści dla polskich firm wynikają z umowy z koreańskim partnerem?

Umowa na zakup czołgów K2 to strategiczne partnerstwo, które ma przekształcić polski przemysł zbrojeniowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że potężna umowa, jaka została podpisana w Gliwickich zakładach Bumar-Łabędy to "cały pakiet logistyczny związany z przygotowaniem zakupu, z wykształceniem, z nabyciem umiejętności przez naszych żołnierzy, czyli cały pakiet treningowy oraz cały pakiet serwisowo-naprawczy. Dotyczy to transferu technologii."

Kluczowym elementem jest transfer technologii, który umożliwi Polsce produkcję czołgów K2. "Polska zyskuje zdolności do produkcji czołgów dzięki tej umowie. Budujemy zakłady zbrojeniowe w całej Polsce, że transfer technologii dotyczy wszystkich, a przemysł zbrojeniowy jest, a będzie jeszcze w większym stopniu, kołem zamachowym polskiej gospodarki." – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Część czołgów będzie produkowana w spolonizowanej wersji, z wykorzystaniem komponentów m.in. Bumar-Łabędy i PGZ.

Sekretarz stanu w MON, Paweł Bejda, doprecyzował, jakie technologie zostaną przekazane: "W niedługim czasie firmy zbrojeniowe będą mogły pozyskać technologię np. budowy tej wieży, budowy podwozia, budowy zawieszenia hydropneumatycznego, budowy najważniejszego uzbrojenia, czyli armaty, budowy automatycznego ładowania pocisków." Zaznaczył również - "Wozy towarzyszące będą produkowane gdzie? W Polsce. 81 sztuk wozów towarzyszących będzie produkowanych w Polsce."

Bejda zaapelował do prezesów polskich firm o rozmowy ze stroną koreańską w celu zawarcia umów B2B: "Te całe technologie są do waszej dyspozycji. Tylko to już jest umowa B2B, więc musicie usiąść do stołu ze stroną koreańską i podpisywać następne umowy dla naszego wspólnego sukcesu, dla sukcesu Polski." Wiceminister zwrócił uwagę ba to, że umowa to inwestycja w bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy Polski.