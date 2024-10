Drony i lasery przeciw celom powietrznym? Antydronowe rozwiązania od RTX

Koncern RTX obejmuje wiodące w branży obronnej i lotniczej amerykańskie firmy: Collins Aerospace, Pratt & Whitney i Raytheon. Firma Raytheon, znana jest w Polsce z udziału w programie obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Obecnie ten znany producent rozwiązań z zakresu obronności prezentował różne systemy obrony powietrznej oparte na zaawansowanych technologiach. Współczesne pole walki jasno pokazuje, że działania bojowe wymagają mobilnych i stale gotowych do działania systemów, które zapewnią m.in. ochronę przed bezzałogowcami, amunicją krążącą i pociskami artyleryjskimi.

Obejmują one między innymi zastosowanie laserów, czyli broni energetycznej, do eliminacji niewielkich celów powietrznych, poruszających się zarówno z małą jak i bardzo dużą prędkością. Nie mówimy tu o jakiejś eksperymentalnej broni laserowej, ale sprawdzonym i wdrożonym do służby rozwiązaniu. System HELWS, bo o nim mowa, (ang. High Energy Laser Weapon System) skutecznie zwalczył 400 celów i zanotował ponad 25 000 godzin działania operacyjnego. System skutecznie i po niskim koszcie zwalczał bezzałogowce, pozwalając siłom zbrojnym skierować bardziej kosztowne środki obrony przeciwko większym i bardziej wymagającym celom. Co równie istotne, jest to rozwiązanie skalowalne nadające się do zintegrowania z rozmaitymi platformami naziemnymi.

System Antydronowy RTX

HELWS występuję w wersjach o różnej mocy i zastosowaniu. Na przykład Raytheon dostarczył w ubiegłym roku spaletyzowany system laserowy o mocy 10 kW, który jest w obecnie służbie US Army. Jest on wystarczająco mały, aby zmieścić się w skrzyni ładunkowej pickupa. Na specjalnej palecie, znajduje się moduł laserowy, głowica optoelektroniczna oraz wszystkie systemy niezbędne do naprowadzania i zasilania.

W 2022 roku na poligonie White Sands w Nowy Meksyku testowana była również znacznie potężniejsza wersja, uzbrojona w laser o mocy 50 kW i umieszczona wraz z systemem zasilania i naprowadzania na transporterze opancerzonym Stryker używanym przez US Army. Armia USA potwierdziła, że te systemy także zostały wdrożone do służby.

Systemy laserowe HELWS charakteryzują się wieloma zaletami, które czynią je wysokowydajnym i skutecznym rozwiązaniem w zakresie obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu V-SHORAD. Szczególnie ważna jest tutaj szybkość działania i niski koszt strzału. Z oczywistych względów system „strzela” z prędkością światła i jest w stanie zwalczać w bardzo krótkim czasie wiele celów, co jest istotne np. w przypadku ataku roju dronów czy ostrzału artyleryjskiego. Laser nie wymaga też amunicji a jedynie dostarczenia energii, co znacznie obniża koszt działania. System może być montowany na różnych platformach i jego stosowanie wiąże się z uproszczoną logistyką.

Co równie istotne, obsługa jest prosta i przypomina swoim działaniem gry wideo z użyciem laptopa i specjalnego kontrolera, co z pewnością upraszcza szkolenie operatorów. Laserowe systemy HELWS firmy Raytheon mogą być też łatwo zintegrowane z istniejącymi systemami obrony powietrznej, zapewniając zaawansowaną, warstwową obronę.

Jednym z takich rozwiązań, które uzbrojenie laserowe HELWS mogłoby uzupełniać, jest system LIDS (Low, Slow, Unmanned Aircraft Integrated Defeat System), składający się z radaru KuRFS i rodziny efektorów Coyote z systemem dowodzenia i kontroli obrony powietrznej Northrop Grumman FAADC2 (ang. Forward Area Air Defense Command and Control) oraz systemem walki elektronicznej Syracuse Research Corporation. Pozwala to na detekcję zagrożeń w zakresie 360 stopni, które następnie są eliminowane przez efektory rakietowe oraz artyleryjskie wchodzące w skład zestawu antydronowego Coyote.

Najważniejsze komponenty systemu LIDS to wspomniany radar KuRFS działający w paśmie Ku oraz efektory Coyote. Jest to wystrzeliwany z ziemi kinetyczny efektor, napędzany silnikiem turbinowym dla misji C-UAS o wysokiej prędkości. Jest to system przechwytujący ziemia-powietrze sprawdzony w walce z manewrującymi bezzałogowcami kategorii 1-3, czyli o masie do 1320 funtów ( 598,7 kg) o szybkim czasie namierzania. Efektor startuje zarówno z wyrzutni stacjonarnych umieszczonych na paletach jak też umieszczonych na pojeździe.

Do wykrywania i śledzenia obiektów system LIDS wykorzystuje precyzyjny radar KuRFS (ang. Ku-band Radio Frequency Sensor) o nieruchomych antenach, zapewniający nieprzerwaną obserwację w zakresie 360 stopni. Dzięki takiemu rozwiązaniu system LIDS jest w stanie wykrywać i identyfikować bardzo małe cele powietrzne, oraz odróżniać np. niewielkie bezzałogowce od ptaków. Sensor KuRFS może wypełniać różnego rodzaju misje, wykrywając i śledząc jednocześnie wiele celów różnego typu: amunicją moździerzową, artyleryjską i rakietową oraz bezzałogowe statki powietrzne.

Obecnie dostępna jest wersja mobilna oznaczona jako Ku-720 przeznaczona do prowadzenia operacji wojskowych o wysokiej mobilności. Jest ona mniejsza, lżejsza i tańsza niż obecnie stosowany wariant KuRFS. Dzięki temu może być zabudowany na mniejszych nośnikach wraz z innymi komponentami systemu, a jednocześnie obserwuje, wykrywa, identyfikuje i śledzi zagrożenia, korzystając z tej samej wypróbowanej technologii i możliwości zbliżonych do starszych wariantów.

Wykorzystując sensory KuRFS, efektory Coyote oraz lasery wysokiej energii HELWS można stworzyć wysoko wydajny, nowoczesny i skuteczny system zdolny do zwalczania szerokiej gamy celów, zarówno efektorem kinetycznym jak i energetycznym.