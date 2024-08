Kolejne wyrzutni Patriot powstaną w Polsce. Kosiniak-Kamysz: "Nie ma lepszej inwestycji niż w przemysł zbrojeniowy i siły zbrojne"

12 sierpnia miała miejsce wizyta ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka - Kamysza i ministra Pawła Bejdy w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej OP w Sochaczewie, podczas której podpisana została umowa pomiędzy Hutą Stalowa Wola S.A., a Raytheon Polska na produkcję 48 wyrzutni M903, wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej PATRIOT w ramach II fazy programu WISŁA.

Jak powiedział minister Władysław Kosiniak - Kamysz - "Rozpoczynamy tydzień Wojska Polskiego, którego finałem będzie defilada. Defilada siły i jedności. Ten tydzień będzie także obfitował w wydarzenia ważne dla bezpieczeństwa Polski. Gospodarka i siły zbrojne muszą iść razem. Dziś w Sochaczewie rozpoczynamy podpisywanie wielkich kontraktów modernizujących nasze wojsko Patriot".

Jak ciągnął dalej minister - "Nie ma lepszej inwestycji niż w przemysł zbrojeniowy i siły zbrojne. To jest miara naszej odpowiedzialności. Dziś w Sochaczewie, w 3BROP rozpoczynamy podpisywanie serii kontraktów wzmacniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej". "Dziś podpisaliśmy umowę na produkcję 48 egzemplarzy wyrzutni rakiet M903. #Patriot (…) Dzisiaj Polska jest wśród tych państw, które w Europie mają największe zaufanie ze strony Stanów Zjednoczonych. Świadczy o tym przekazywanie nam najnowszych technologii. Polska była pierwszym i jedynym państwem, która uzyskała system IBCS".

"Obrona powietrzna to jest coś co musimy budować przez wiele lat. Dziękuję wszystkim, którzy byli i są zaangażowani w ten proces. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu jako sprawa bezprecedensowa i zawsze priorytetowe". "Obejmując urząd postawiłem sobie za cel transformację polskiej armii. Obrona powietrzna i przeciwrakietowa to coś, co buduje się wiele lat. Naszą filozofią jest bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Te wyrzutnie, które stoją za mną, będą produkowane w Polsce. To jest też spełnienie naszej obietnicy" - mówił minister.

Jak dodał minister: "To będzie wielki tydzień. To już jest wielki tydzień. Zaczynamy w Sochaczewie. Zaczynamy w 3 Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej. Dziękuję wszystkim żołnierzom służącym w brygadzie. Za zaangażowanie, za odpowiedzialność, za wdrażanie najnowocześniejszego sprzętu".

Nie są to pierwsze wyrzutnie M903, które powstaną w Stalowej Woli. W ramach zawartej w 2018 roku umowy na I fazę programu Wisła, należąca do PGZ spółka, zbudowała 16 wyrzutni M903. Wchodziły one w skład dwóch baterii Patriot, dostarczonych do Wojska Polskiego przez koncern amerykański Raytheon, producenta i dostawcy systemu Patriot.

Pierwsze zestawy reprezentowały obecny standard systemu Patriot, natomiast zestawy wchodzące w skład II fazy programu Wisła, to 3 dywizjony, czyli 6 kolejnych baterii, w konfiguracji mającej stanowić nowy standard US Army. Oznacza on między innymi współpracę ze zintegrowanym system kierowania ogniem IBCS, nowe radary dookólne LTAMDS oraz pociski PAC-3MSE z aktywnym system naprowadzani. Polska będzie drugim po US Army użytkownikiem systemu Patriot w tym standardzie. Dzięki temu system IBCS stanie się bazą dla wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, w który wejdą m.in. polskie stacje radiolokacyjne i system obrony krótkiego zasięgu Narew.

Zawarta 12 sierpnia umowa dotyczy montażu 48 wyrzutni rakiet M903, które zostaną dostarczone w latach 2027–2029. W budowie wyrzutni zostaną wykorzystane również polskie komponenty. Jednymi z najważniejszych poddostawców HSW S.A. w ramach realizacji kontraktu są Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., dostarczające siłowniki do wyrzutni oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. odpowiedzialne za dostawy Data Link Terminal Module. W przedsiębiorstwach wchodzących w skład konsorcjum PGZ-WISŁA produkowany jest szereg innych elementów zestawów Patriot, w tym: kontenery wsparcia technicznego, samochody transportowo-załadowcze, komponenty wyrzutni, komponenty pocisków rakietowych oraz systemów radiolokacyjnych.

System przeciwlotniczy i przeciwrakietowy PATRIOT jest jednym z głównych elementów, tworzących system obrony powietrznej kraju. Jego podstawowym zadaniem jest zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu (w tym manewrujących), rakiet samosterujących oraz pilotowanych środków napadu powietrznego w całym zakresie prędkości i wysokości lotu, wykorzystywanych przez lotnictwo taktyczne, jak również zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych.