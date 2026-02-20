Korea Południowa rozważa dołączenie do programu NATO. Chodzi o finansowanie broni dla Ukrainy

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-02-20 9:46

Seul analizuje możliwość przystąpienia do do programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), który pozwala wspólnie finansować zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Decyzja może wzmocnić współpracę obronną z Europą, ale jednocześnie pogłębić napięcia z Rosją, donosi The Korea Times.

  • Korea Południowa rozważa dołączenie do programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) NATO, który umożliwia wspólne finansowanie zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy.
  • Decyzja ta może wzmocnić współpracę obronną Seulu z Europą, szczególnie w kontekście eksportu uzbrojenia, ale jednocześnie zaostrzyć relacje z Rosją, które już są napięte z powodu wojny w Ukrainie i współpracy wojskowej Rosji z Koreą Północną.
  • Rozważana decyzja jest następstwem rozmów na wysokim szczeblu między Koreą Południową a NATO, w tym rozmowy telefonicznej prezydenta Lee Jae Myunga z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Korea Południowa zainteresowana inicjatywą PURL

Jak przekazały źródła dyplomatyczne, Seul analizuje przystąpienie do programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), uruchomionego w lipcu 2025 r. przez Stany Zjednoczone i NATO. Mechanizm ten ma przyspieszyć dostawy pilnie potrzebnego uzbrojenia dla Kijowa. Zamiast organizować oddzielne zakupy, państwa uczestniczące przekazują środki do wspólnej puli, z której Waszyngton finansuje dostawy amerykańskiej broni i kluczowego sprzętu wojskowego.

Według NATO aż 75 proc. systemów Patriot przekazanych Ukrainie oraz 90 proc. innych pocisków obrony powietrznej zostało sfinansowanych w ramach PURL. Do grudnia 2025 r. państwa członkowskie zadeklarowały ponad 4 mld dolarów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że w tym roku potrzeba ok. 15 mld dolarów.

Jak informuje The Korea Times, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej poinformowało, że pozostaje „w ciągłych rozmowach z NATO na temat różnych sposobów wsparcia Ukrainy”. Resort potwierdził, że Sojusz zwrócił się do Seulu z prośbą o dołączenie do mechanizmu. Jednocześnie podkreślono, że dotychczasowa pomoc Korei koncentruje się na wsparciu humanitarnym i „innym nieśmiercionośnym sprzęcie wojskowym”.

Ewentualna decyzja o przystąpieniu do PURL mogłaby zacieśnić współpracę obronną z państwami NATO, które są odbiorcami południowokoreańskiej broni. Seul od kilku lat dynamicznie rozwija eksport uzbrojenia w Europie, choć w listopadzie przegrał przetarg na dostawę okrętów podwodnych dla Polski o wartości ok. 8 bln wonów (ok. 6 mld dol.). Obecnie rywalizuje z Niemcami o kanadyjski program okrętów podwodnych nowej generacji, szacowany na 60 bln wonów. Do Europy dostarcza też m.in. armatohaubice K9 Thunder, czołgi K2 Black Panther i samoloty FA-50.

Polecany artykuł:

Spotkanie MON Polska-Korea. Kluczowe rozmowy o przemyśle obronnym

Pogorszenie relacji między Seulem i Moskwą?

Dołączenie Seulu do inicjatywy PURL niesie jednak ryzyko dalszego pogorszenia relacji z Moskwą. Stosunki między Koreą Południową a Rosją znacząco się ochłodziły po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r., a dodatkowo pogorszyła je współpraca wojskowa Rosji z Koreą Północną. Pjongjang wysłał żołnierzy, by wesprzeć rosyjskie działania wojenne, w zamian - jak ocenia Seul - za potencjalne korzyści militarne i gospodarcze. Przekazał też Moskwie miliony pocisków artyleryjskich, pociski balistyczne, ciężką artylerię i wyrzutnie rakietowe.

Szef Centrum Eurazji w Korea Institute for Defense Analyses Doo Jin-ho ocenił, że udział w PURL byłby pragmatyczną decyzją opartą na kalkulacjach strategicznych. Zaznaczył jednak, że mimo pośredniego charakteru wsparcia trudno byłoby uznać, iż nie wpłynie ono na relacje z Rosją.

Analiza przystąpienia do inicjatywy następuje po serii kontaktów na wysokim szczeblu między Seulem a NATO. 10 lutego prezydent Lee Jae Myung rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, a minister spraw zagranicznych Cho Hyun spotkał się w Brukseli z zastępczynią sekretarza generalnego Radmilą Szekerinską, przypomina The Korea Times. Strony deklarowały dalsze pogłębianie współpracy w obszarze obronności.

Garda: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o mitach na temat SAFE
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
NATO
KOREA POŁUDNIOWA