Spotkanie MON Polska-Korea. Kluczowe rozmowy o przemyśle obronnym

oprac. Piotr Miedziński
2025-11-14 20:40

14 listopada br. wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda spotkał się z delegacją Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Korei, której przewodniczył Chong-Dae Won, wiceminister ds. zarządzania zasobami wojskowymi. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa regionalnego oraz przyszłości współpracy przemysłów obronnych obu krajów, podkreślając wagę partnerstwa polsko-koreańskiego dla wzmocnienia zdolności obronnych i stabilności.

Podczas spotkania wiceministrowie skupili się na kluczowych kwestiach związanych z bezpieczeństwem regionalnym. Omówiono także perspektywy dalszego rozwoju współpracy przemysłów obronnych między Polską a Koreą Południową. Obie strony zgodnie podkreśliły, że partnerstwo polsko-koreańskie ma fundamentalne znaczenie dla wzmacniania zdolności obronnych oraz zapewnienia stabilności w regionie.

Spotkanie stanowi istotny etap w budowaniu trwałych relacji między Polską a Republiką Korei. Jak zaznaczono, podstawą tych relacji jest wzajemne zaufanie oraz wspólne dążenie do zwiększania potencjału obronnego. 

Polecany artykuł:

Polska i Republika Korei zacieśniają współpracę obronną. Kluczowe rozmowy w MON
Portal Obronny SE Google News
MON
POLSKA
KOREA POŁUDNIOWA