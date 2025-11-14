Spotkanie MON Polska-Korea. Kluczowe rozmowy o przemyśle obronnym

Podczas spotkania wiceministrowie skupili się na kluczowych kwestiach związanych z bezpieczeństwem regionalnym. Omówiono także perspektywy dalszego rozwoju współpracy przemysłów obronnych między Polską a Koreą Południową. Obie strony zgodnie podkreśliły, że partnerstwo polsko-koreańskie ma fundamentalne znaczenie dla wzmacniania zdolności obronnych oraz zapewnienia stabilności w regionie.

Spotkanie stanowi istotny etap w budowaniu trwałych relacji między Polską a Republiką Korei. Jak zaznaczono, podstawą tych relacji jest wzajemne zaufanie oraz wspólne dążenie do zwiększania potencjału obronnego.