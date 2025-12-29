Świetlista Tarcza nad Izraelem. Laserowy system Iron Beam trafił do służby

Juliusz Sabak
2025-12-29 12:26

W ostatnich dniach 2025 roku koncern Rafael Advanced Defense Systems dostarczył Siłom Obronnym Izraela (IDF) przeciwlotniczy system laserowy dużej mocy Magen Or (po hebrajsku Świetlna Tarcza), znany lepiej pod handlową nazwą Iron Beam. Jest to pierwszy na świecie operacyjny system tego typu.

  • Izrael wprowadza do służby pierwszy na świecie operacyjny laserowy system obrony przeciwlotniczej Magen Or (Iron Beam).
  • System, opracowany przez Rafael Advanced Defense Systems, skutecznie przechwytuje rakiety, moździerze i drony.
  • Jakie rewolucyjne możliwości wnosi Iron Beam do obrony powietrznej Izraela i dlaczego jest to przełom na skalę globalną?

Uroczystość przyjęcia baterii Iron Beam odbyła się 28 grudnia 2025 roku w siedzibie firmy Rafael w północnym Izraelu. W uroczystości wzięli udział wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa Obrony Izraela, Sił Obronnych Izraela oraz kierownictwo firmy Rafael.

Jak powiedział podczas wydarzenia dowódca Sił Powietrznych Izraela, gen. dyw. Tomer Bar - „To moment, w którym innowacyjny i przełomowy system, który zmienia rzeczywistość operacyjną, trafia od swoich twórców w ręce Sił Powietrznych Izraela. Kontynuuje on nasze długoletnie partnerstwo, zjednoczone jednym nadrzędnym celem: ochroną bezpieczeństwa Izraela i obroną jego obywateli. Dodaje to kolejną zdolność naszym siłom obrony powietrznej, które wykazały się wyjątkową sprawnością operacyjną podczas tej wojny”.

System udowodnił swoją skuteczność w szeroko zakrojonych testach przeciwko różnym zagrożeniom i z powodzeniem przechwycił rakiety, moździerze i bezzałogowe statki powietrzne. Iron Beam wszedł na uzbrojenie Sił Powietrznych Izraela i zostanie włączony do wielowarstwowego systemu obrony powietrznej tego kraju, jako uzupełnienie systemów Iron Dome, David's Sling i Arrow.

IRON BEAM 450

System Iron Beam stanowi z pewnością przełom technologiczny i inżynieryjny – to system laserowy dużej mocy, przeznaczony do obrony punktowej przed różnego rodzaju zagrożeniami powietrznymi. Wyposażony jest w zaawansowane źródło laserowe i unikalny elektrooptyczny system celowniczy, umożliwiający przechwytywanie szerokiego spektrum celów przy zwiększonym zasięgu operacyjnym, z maksymalną precyzją. Jego ogromną zaletą jest znikomy koszt eliminacji zagrożeń i wysoką szybkostrzelność, co stanowi główną zaletę systemów laserowych Jest to szczególnie istotne podczas ataków saturacyjnych, na przykład z użyciem artylerii rakietowej, systemów wielogłowicowych czy rojów bezzałogowców.

Jednostka badawczo-rozwojowa w ramach Ministerstwa Rozwoju i Rozwoju (DBR&D) kierowała rozwojem systemu w ostatnich latach, współpracując z głównym wykonawcą, firmą Rafael. Wśród partnerów znajdują się również Elbit Systems, a także inne izraelskie spółki branży zbrojeniowej, w tym SCD i Shafir Systems.

Jak powiedział podczas uroczystości prezes Rafael, dr Yuval Steinitz - „Dzisiaj, 28 grudnia 2025 r., rozpoczyna się era obrony przeciwrakietowej za pomocą laserów wysokoenergetycznych. Izrael stał się pierwszym krajem na świecie, który wprowadził do użytku system laserowy do przechwytywania zagrożeń powietrznych, w tym rakiet i pocisków. Ten kamień milowy był możliwy dzięki unikalnej technologii optyki adaptacyjnej firmy Rafael, stanowiącej globalny przełom naukowy. Rafael był pomysłodawcą i doprowadził ten przełomowy projekt – Iron Beam – od wizji do realizacji, w ramach swojej długoletniej odpowiedzialności za wzmacnianie i poszerzanie naukowej i technologicznej przewagi państwa Izrael”.

