Izrael wprowadza do służby pierwszy na świecie operacyjny laserowy system obrony przeciwlotniczej Magen Or (Iron Beam).

System, opracowany przez Rafael Advanced Defense Systems, skutecznie przechwytuje rakiety, moździerze i drony.

Jakie rewolucyjne możliwości wnosi Iron Beam do obrony powietrznej Izraela i dlaczego jest to przełom na skalę globalną?

Uroczystość przyjęcia baterii Iron Beam odbyła się 28 grudnia 2025 roku w siedzibie firmy Rafael w północnym Izraelu. W uroczystości wzięli udział wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa Obrony Izraela, Sił Obronnych Izraela oraz kierownictwo firmy Rafael.

Jak powiedział podczas wydarzenia dowódca Sił Powietrznych Izraela, gen. dyw. Tomer Bar - „To moment, w którym innowacyjny i przełomowy system, który zmienia rzeczywistość operacyjną, trafia od swoich twórców w ręce Sił Powietrznych Izraela. Kontynuuje on nasze długoletnie partnerstwo, zjednoczone jednym nadrzędnym celem: ochroną bezpieczeństwa Izraela i obroną jego obywateli. Dodaje to kolejną zdolność naszym siłom obrony powietrznej, które wykazały się wyjątkową sprawnością operacyjną podczas tej wojny”.

System udowodnił swoją skuteczność w szeroko zakrojonych testach przeciwko różnym zagrożeniom i z powodzeniem przechwycił rakiety, moździerze i bezzałogowe statki powietrzne. Iron Beam wszedł na uzbrojenie Sił Powietrznych Izraela i zostanie włączony do wielowarstwowego systemu obrony powietrznej tego kraju, jako uzupełnienie systemów Iron Dome, David's Sling i Arrow.

System Iron Beam stanowi z pewnością przełom technologiczny i inżynieryjny – to system laserowy dużej mocy, przeznaczony do obrony punktowej przed różnego rodzaju zagrożeniami powietrznymi. Wyposażony jest w zaawansowane źródło laserowe i unikalny elektrooptyczny system celowniczy, umożliwiający przechwytywanie szerokiego spektrum celów przy zwiększonym zasięgu operacyjnym, z maksymalną precyzją. Jego ogromną zaletą jest znikomy koszt eliminacji zagrożeń i wysoką szybkostrzelność, co stanowi główną zaletę systemów laserowych Jest to szczególnie istotne podczas ataków saturacyjnych, na przykład z użyciem artylerii rakietowej, systemów wielogłowicowych czy rojów bezzałogowców.

Jednostka badawczo-rozwojowa w ramach Ministerstwa Rozwoju i Rozwoju (DBR&D) kierowała rozwojem systemu w ostatnich latach, współpracując z głównym wykonawcą, firmą Rafael. Wśród partnerów znajdują się również Elbit Systems, a także inne izraelskie spółki branży zbrojeniowej, w tym SCD i Shafir Systems.

Jak powiedział podczas uroczystości prezes Rafael, dr Yuval Steinitz - „Dzisiaj, 28 grudnia 2025 r., rozpoczyna się era obrony przeciwrakietowej za pomocą laserów wysokoenergetycznych. Izrael stał się pierwszym krajem na świecie, który wprowadził do użytku system laserowy do przechwytywania zagrożeń powietrznych, w tym rakiet i pocisków. Ten kamień milowy był możliwy dzięki unikalnej technologii optyki adaptacyjnej firmy Rafael, stanowiącej globalny przełom naukowy. Rafael był pomysłodawcą i doprowadził ten przełomowy projekt – Iron Beam – od wizji do realizacji, w ramach swojej długoletniej odpowiedzialności za wzmacnianie i poszerzanie naukowej i technologicznej przewagi państwa Izrael”.