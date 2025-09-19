Laserowy pogromca Shahedów? Izrael wdraża system Iron Beam

Izrael osiągnął znaczący przełom w obronie powietrznej, pomyślnie kończąc testy zaawansowanego systemu laserowego Iron Beam.

System Iron Beam skutecznie przechwytywał rakiety, pociski moździerzowe oraz drony, co potwierdza jego gotowość operacyjną.

Wkrótce Iron Beam zostanie zintegrowany z istniejącą obroną Izraela, zmieniając oblicze wojny dzięki precyzyjnemu i ekonomicznemu zwalczaniu zagrożeń.

Jak ta nowa technologia wpłynie na przyszłość konfliktów i bezpieczeństwo regionu?

Jednostka badawczo-rozwojowa Dyrekcji Badań i Rozwoju (DDR&D) Ministerstwa Obrony Izraela, Siły Powietrzne Izraela (IAF) oraz Rafael Advanced Defense Systems pomyślnie zakończyły kilkutygodniową serię testów, demonstrując zdolności systemu laserowego dużej mocy Iron Beam 450. System udowodnił swoją skuteczność w pełnej konfiguracji operacyjnej, przechwytując pociski rakietowe i pociski moździerzowe, samoloty i bezzałogowe statki powietrzne w szerokim zakresie scenariuszy operacyjnych.

Dyrektor generalny i prezes Rafaela, Yoav Tourgeman ośiwadczył: „Rafael z dumą kończy tę udaną, kompleksową serię testów systemu laserowego, która obejmowała liczne złożone scenariusze, z którymi system poradził sobie znakomicie. Systemy obronne i ofensywne Rafaela nieustannie dowodzą swojej skuteczności na polu walki, znacząco przyczyniając się do bezpieczeństwa Izraela i ochrony jego obywateli. W nadchodzących miesiącach dostarczymy do sektora obronnego pierwszy zestawy Iron Beam – system, który fundamentalnie zmieni oblicze obronności, umożliwiając precyzyjne, szybkie i ekonomiczne przechwytywanie, niespotykane w żadnym innym istniejącym systemie”.

IRON BEAM 450 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Udane próby stanowią istotny krok w kierunku wdrożenia operacyjnego, a pierwsze systemy mają zostać zintegrowane z systemami obrony powietrznej Sił Obronnych Izraela do końca tego roku. Będzie to pierwszy przeciwlotniczy system energii skierowanej wdrożony do sił zbrojnych tego kraju. Iron Beam ma zostać zintegrowany z wielowarstwowym systemem obrony Izraela jako uzupełnienie systemów obrony przeciwlotniczej Iron Dome, David's Sling i Arrow.

Warto przypomnieć, że już w maju ubiegłego roku, operacyjne prototypy taktycznych systemów laserowych krótkiego zasięgu firmy Rafael zostały wdrożone do użycia podczas toczącej się wojny i z powodzeniem przechwyciły dziesiątki obiektów powietrznych. Teraz gdy skuteczność Iron Beam została udowodniona, przewidywany skokowy wzrost zdolnościach obrony powietrznej dzięki wdrożeniu laserów dalekiego zasięgu.

Iron Beam to naziemny system obrony przeciwlotniczej firmy Rafael, wykorzystujący jako efektor lasery dużej mocy. Został zaprojektowany do zwalczania zagrożeń powietrznych, w tym pocisków rakietowych, pocisków moździerzowych i bezzałogowych statków powietrznych.

System wykorzystuje unikatową technologię „optyki adaptacyjnej” firmy Rafael, umożliwiający emitowanie stabilnej, skupionej i precyzyjnej wiązki na dużym dystansie. Wyposażony jest też w zaawansowany system celowniczy, który zapewnia zwiększony zasięg operacyjny, wysoką precyzję i skuteczność, zachowując jednocześnie unikatową przewagę w postaci neutralizacji zagrożeń za pomocą technologii laserowej, a więc przy znikomych kosztach.

Jednostka badawczo-rozwojowa Dyrekcji Badań i Rozwoju (DDR&D) Ministerstwa Obrony Izraela kierowała rozwojem systemu, współpracując z głównym producentem, firmą Rafael, a inna izraelska firma, Elbit, pełniła rolę podwykonawcy dostarczając laser.