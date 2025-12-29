Nowa inwestycja MON w Tarnowie. Dokapitalizowanie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. wzmocni polski przemysł obronny

Karolina Modzelewska
2025-12-29 9:28

W poniedziałek, 29 grudnia 2025 r. w Tarnowie Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy na realizację projektu inwestycyjnego w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. Jej zawarcie to kolejny etap wsparcia kluczowego polskiego zakładu zbrojeniowego, który od lat realizuje ważne kontrakty na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Ważna umowa dla Zakładów Mechanicznych „Tarnów” i polskiego wojska

Prezesi Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Zakładów Mechanicznych Tarnów w poniedziałek, 29 grudnia podpisali umowę na realizację projektu inwestycyjnego. Pozwoli ona spółce na sfinansowanie projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału produkcyjno-serwisowego i badawczo-rozwojowego Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. niezbędnego dla realizacji dostaw na potrzeby aktualnych i przyszłych kontraktów”. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych jakie otrzymały Zakłady Mechaniczne Tarnów wyniosła blisko 310 mln zł.

Jak wyjaśnił MON, celem tego projektu jest "zwiększenie skali działalności i osiąganych wyników finansowych Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. poprzez rozbudowę i modernizację potencjału spółki niezbędnego do zwiększenia produkcji". Zgodnie z zapowiedziami w ramach inwestycji powstaną nowe hale produkcyjne, magazynowe i serwisowe, a istniejące budynki zostaną poddane modernizacji.

To dobra wiadomość dla przemysłu zbrojeniowego. Jesteśmy w Tarnowie w Zakładach Mechanicznych. To niezwykle miejsc, gdzie produkowane jest uzbrojenie. Dziś wchodzą w nowy etap - stają się producentem nie tylko komponentów ale całych, kompletnych elementów uzbrojenia. Dzisiejsza umowa, dokapitalizowanie daje szansę na rozwój Zakładów Mechanicznych - mówił w Tarnowie Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał, że celem podejmowanych działań jest uniezależnienie się od dostaw dlatego inwestujemy w przemysł zbrojeniowy. "Tarnów osiąga nowe moce produkcyjne. Pieniądze zastaną przeznaczone na nowe hale produkcyjne, maszyny czy prace badawczo-rozwojowe. To także kolejne miejsca pracy, które powstaną tu w Tarnowie" - podkreślił.

Rola Zakładów Mechanicznych „Tarnów” w systemie obronnym

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, należą do kluczowych podmiotów polskiego przemysłu zbrojeniowego, specjalizując się w produkcji uzbrojenia dla wojsk lądowych oraz obrony przeciwlotniczej. Spółka produkuje m.in. zestawy przeciwlotnicze Pilica+, elementy systemów Narew i Wisła, a także broń maszynową, granatniki oraz komponenty systemów antydronowych dostarczane Siłom Zbrojnym RP. W sierpniu 2025 r. Ministerstwo Obrony narodowej informowało, że w zakładach w Tarnowie nastąpił radykalny wzrost przychodów i zatrudnienia, a pracuje tam już prawie tysiąc osób, co jest najlepszym wynikiem od dziesięcioleci.

Władysław Kosiniak-Kamysz już podczas swojej wcześniejszej wizyty w Zakładach Mechanicznych „Tarnów”, w sierpniu 2025 r. wskazywał, że realizowane są tam „wielkie inwestycje”, a sama spółka pełni istotną rolę w programach obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w tym w projektach Narew i Wisła. Minister podkreślał wówczas, że sytuacja bezpieczeństwa pokazuje, jak ważne są zdolności krajowego przemysłu zbrojeniowego oraz przyspieszenie produkcji takich systemów jak Pilica+.

Podczas podpisania umowy, która ma na celu finansowe wzmocnienie i usprawnienie działalności Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A., szef MON zaznaczył z kolei: "Tarnów staje się istotną marką PGZ. (…) W Tarnowie trwa montaż systemu Pilica i Narew. Dla Tarnowa to wielka szansa na rozwój. Zwiększamy wydatki na bezpieczeństwo, na obronność. Polska jest bezpieczniejsza. Będziemy dalej inwestować nie tylko w stolice regionów, ale także w inne miejsca, które potrzebują impulsu do rozwoju".

Jestem z tego bardzo dumny, że dzisiaj dochodzi do podpisania umowy, która daje niezwykłe szanse rozwojowe dla Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. To jest dokapitalizowanie kwotą 310 milionów złotych poprzez podniesienie kapitału zakładowego firmy na rzecz rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce. To jest jeden z wielu elementów strategii rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podpisanie umowy w Tarnowie wpisuje się w przyjęty w grudniu 2025 r. Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039, który przewiduje rozbudowę krajowych zdolności produkcyjnych i zwiększenie udziału polskiego przemysłu w realizacji kluczowych projektów modernizacyjnych.

