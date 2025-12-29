Nowa inwestycja MON w Tarnowie. Dokapitalizowanie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. wzmocni polski przemysł obronny

Ważna umowa dla Zakładów Mechanicznych „Tarnów” i polskiego wojska

Prezesi Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Zakładów Mechanicznych Tarnów w poniedziałek, 29 grudnia podpisali umowę na realizację projektu inwestycyjnego. Pozwoli ona spółce na sfinansowanie projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału produkcyjno-serwisowego i badawczo-rozwojowego Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. niezbędnego dla realizacji dostaw na potrzeby aktualnych i przyszłych kontraktów”. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych jakie otrzymały Zakłady Mechaniczne Tarnów wyniosła blisko 310 mln zł.

Jak wyjaśnił MON, celem tego projektu jest "zwiększenie skali działalności i osiąganych wyników finansowych Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. poprzez rozbudowę i modernizację potencjału spółki niezbędnego do zwiększenia produkcji". Zgodnie z zapowiedziami w ramach inwestycji powstaną nowe hale produkcyjne, magazynowe i serwisowe, a istniejące budynki zostaną poddane modernizacji.

To dobra wiadomość dla przemysłu zbrojeniowego. Jesteśmy w Tarnowie w Zakładach Mechanicznych. To niezwykle miejsc, gdzie produkowane jest uzbrojenie. Dziś wchodzą w nowy etap - stają się producentem nie tylko komponentów ale całych, kompletnych elementów uzbrojenia. Dzisiejsza umowa, dokapitalizowanie daje szansę na rozwój Zakładów Mechanicznych - mówił w Tarnowie Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał, że celem podejmowanych działań jest uniezależnienie się od dostaw dlatego inwestujemy w przemysł zbrojeniowy. "Tarnów osiąga nowe moce produkcyjne. Pieniądze zastaną przeznaczone na nowe hale produkcyjne, maszyny czy prace badawczo-rozwojowe. To także kolejne miejsca pracy, które powstaną tu w Tarnowie" - podkreślił.

Rola Zakładów Mechanicznych „Tarnów” w systemie obronnym

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, należą do kluczowych podmiotów polskiego przemysłu zbrojeniowego, specjalizując się w produkcji uzbrojenia dla wojsk lądowych oraz obrony przeciwlotniczej. Spółka produkuje m.in. zestawy przeciwlotnicze Pilica+, elementy systemów Narew i Wisła, a także broń maszynową, granatniki oraz komponenty systemów antydronowych dostarczane Siłom Zbrojnym RP. W sierpniu 2025 r. Ministerstwo Obrony narodowej informowało, że w zakładach w Tarnowie nastąpił radykalny wzrost przychodów i zatrudnienia, a pracuje tam już prawie tysiąc osób, co jest najlepszym wynikiem od dziesięcioleci.

Władysław Kosiniak-Kamysz już podczas swojej wcześniejszej wizyty w Zakładach Mechanicznych „Tarnów”, w sierpniu 2025 r. wskazywał, że realizowane są tam „wielkie inwestycje”, a sama spółka pełni istotną rolę w programach obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w tym w projektach Narew i Wisła. Minister podkreślał wówczas, że sytuacja bezpieczeństwa pokazuje, jak ważne są zdolności krajowego przemysłu zbrojeniowego oraz przyspieszenie produkcji takich systemów jak Pilica+.

Podczas podpisania umowy, która ma na celu finansowe wzmocnienie i usprawnienie działalności Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A., szef MON zaznaczył z kolei: "Tarnów staje się istotną marką PGZ. (…) W Tarnowie trwa montaż systemu Pilica i Narew. Dla Tarnowa to wielka szansa na rozwój. Zwiększamy wydatki na bezpieczeństwo, na obronność. Polska jest bezpieczniejsza. Będziemy dalej inwestować nie tylko w stolice regionów, ale także w inne miejsca, które potrzebują impulsu do rozwoju".

Jestem z tego bardzo dumny, że dzisiaj dochodzi do podpisania umowy, która daje niezwykłe szanse rozwojowe dla Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. To jest dokapitalizowanie kwotą 310 milionów złotych poprzez podniesienie kapitału zakładowego firmy na rzecz rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce. To jest jeden z wielu elementów strategii rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podpisanie umowy w Tarnowie wpisuje się w przyjęty w grudniu 2025 r. Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039, który przewiduje rozbudowę krajowych zdolności produkcyjnych i zwiększenie udziału polskiego przemysłu w realizacji kluczowych projektów modernizacyjnych.