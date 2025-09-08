Finlandia inwestuje w kosmiczne rozpoznanie. Przełomowa umowa z ICEYE na satelity SAR

Podpisanie kontraktu w Tampere, pomiędzy generałem brygady inż. Juha-Mattim Ylitalo, Zastępcą Dyrektora Dowództwa Logistycznego Fińskich Sił Zbrojnych, a Seppo Aaltonenem, Wiceprezesem ICEYE ds. krajów nordyckich i NATO, stanowi formalne przypieczętowanie intencji wyrażonych w czerwcu bieżącego roku. Zakup obejmuje nie tylko satelity SAR ICEYE, ale także kompleksowe systemy i wyposażenie, niezbędne do pełnego wykorzystania ich potencjału.

Satelity ICEYE są kluczowe dla Fińskich Sił Zbrojnych, ponieważ oferują wysokorozdzielcze zobrazowania i dane, które mogą być pozyskiwane w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych. Jest to niezaprzeczalna przewaga, zwłaszcza w regionach o zmiennej aurze, gdzie tradycyjne metody obserwacji mogą być utrudnione. Dzięki technologii SAR (Synthetic Aperture Radar), satelity są w stanie "przenikać" przez chmury, dym czy ciemność, dostarczając nieprzerwaną świadomość sytuacyjną.

Potęga technologii SAR: Co zyskuje Finlandia?

Technologia SAR to klucz do precyzyjnego wykrywania obiektów i monitoringu sytuacyjnego. Satelity ICEYE, znane z posiadania największej na świecie konstelacji satelitów SAR, oferują rozdzielczość obrazu do 25 cm. To pozwala na identyfikację nawet niewielkich detali na powierzchni Ziemi, co jest nieocenione w operacjach rozpoznawczych, monitorowaniu granic czy ocenie skutków zdarzeń.

Pekka Laurila, współzałożyciel i CSO ICEYE, podkreślił znaczenie tej umowy, mówiąc:

„Ta umowa stanowi wyraz zaufania i wspólnej wizji jaką dzielą ICEYE i Fińskie Siły Zbrojne. To moment przełomowy, przechodzimy bowiem od intencji do realnego zobowiązania, w ramach którego wyposażymy Finlandię w suwerenne zdolności rozpoznania z kosmosu. Fakt, że możemy dostarczać technologię, która nie tylko umocni pozycję Finlandii jako lidera w tej krytycznej dziedzinie, lecz także stanie się podstawą długoterminowego partnerstwa, wzmacniającego kolektywne bezpieczeństwo jej sojuszników, napawa nas dumą.”

Długoterminowa inwestycja w bezpieczeństwo

Całkowita wartość kontraktu, wynosząca około 158 milionów euro, obejmuje nie tylko podstawowe zamówienie, ale również możliwości wydłużenia cyklu życia satelitów oraz przyszłej rozbudowy systemu. To świadczy o strategicznym podejściu Finlandii do wzmacniania swoich zdolności obronnych i rozpoznawczych w perspektywie długoterminowej. Inwestycja ta wpisuje się w globalny trend, w którym państwa coraz częściej polegają na danych satelitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i regionalnego.

ICEYE konsekwentnie buduje swoją pozycję jako głównego dostawcy infrastruktury ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) dla państw sojuszniczych. Dzięki swojej rozległej konstelacji, firma zapewnia nielimitowany, globalny dostęp i najwyższą częstotliwość rewizyt na rynku, co jest kluczowe dla dynamicznie zmieniających się potrzeb w obszarze bezpieczeństwa. Do tej pory ICEYE wyniosła na orbitę 54 satelity, zarówno na potrzeby własne, jak i swoich klientów.

Zalety satelitów SAR ICEYE:

Możliwość pozyskiwania zobrazowań w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych.

Wysoka rozdzielczość obrazu (do 25 cm), umożliwiająca precyzyjne wykrywanie obiektów.

Największa na świecie konstelacja satelitów SAR, zapewniająca globalny dostęp.

Wysoka częstotliwość rewizyt, co zwiększa aktualność danych.

Umowa z ICEYE to strategiczny krok dla Fińskich Sił Zbrojnych, który znacząco podniesie ich zdolności w domenie kosmicznej, zapewniając przewagę w pozyskiwaniu kluczowych informacji w dynamicznym środowisku bezpieczeństwa.

