Współpraca na Bałtyku. ICEYE i CTM łączą siły dla bezpieczeństwa morskiego

Digital Baltic to zaawansowane rozwiązanie, które ma wspierać operatorów infrastruktury krytycznej oraz instytucje państwowe w efektywnym zarządzaniu informacjami. Platforma ta integruje dane z wielu źródeł, zarówno cywilnych, jak i państwowych, usprawniając procesy decyzyjne dzięki szybkiemu współdzieleniu i analizie informacji. Za rozwój i architekturę tego innowacyjnego systemu odpowiada Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM).

Marcin Wiśniewski, prezes zarządu OBR Centrum Techniki Morskiej, podkreśla kluczowe znaczenie zdolności do błyskawicznej selekcji i przetwarzania danych w kontekście bezpieczeństwa na Bałtyku. Jak zaznaczył:

„Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa na Bałtyku nie jest dziś samo posiadanie danych, ale zdolność do ich błyskawicznej selekcji i umiejętnego przetwarzania. W projekcie Digital Baltic chcemy integrować informacje z różnych źródeł: począwszy od sieci sensorów akustycznych, przez flotę platform bezzałogowych, aż po dane satelitarne. W konsekwencji, budujemy zdolność do proaktywnej ochrony infrastruktury krytycznej, kluczowej dla interesów gospodarczych i bezpieczeństwa Polski”.

Włączenie danych satelitarnych SAR do projektu Digital Baltic znacząco wzmocni jego potencjał, umożliwiając obserwację rozległych obszarów morskich niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Fuzja danych z różnych źródeł jest fundamentem skutecznego monitoringu aktywności na morzu, co pozwala na wczesne wykrywanie anomalii i potencjalnych zagrożeń dla strategicznej infrastruktury krytycznej, takiej jak morskie farmy wiatrowe, rurociągi czy podmorskie kable telekomunikacyjne.

Rola ICEYE w ochronie Bałtyku

ICEYE wnosi do projektu Digital Baltic swoje unikalne kompetencje w zakresie monitoringu morskiego. Firma od lat rozwija technologie i narzędzia w tej dziedzinie, a jej najnowsze rozwiązanie, tryb obrazowania Scan Wide, zostało stworzone do obserwacji rozległych obszarów. Technologia ta pozwala skutecznie nadzorować aktywność na wodzie, wykrywać jednostki pływające, kontrolować kluczowe rejony i identyfikować potencjalne zagrożenia.

Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE, podkreśla znaczenie współpracy z CTM:

„Konstelacja satelitów ICEYE to potężne narzędzie do ochrony infrastruktury krytycznej i nadzoru nad strategicznymi obszarami. W CTM znaleźliśmy partnera, który podziela nasze głębokie zrozumienie potrzeb domeny morskiej. Cieszymy się, że dzięki tej współpracy możemy wnieść realny wkład w ochronę Morza Bałtyckiego oraz zasobów kluczowych dla bezpieczeństwa Polski i krajów Unii Europejskiej”.

Fundamentem zdolności ICEYE jest należąca do firmy największa na świecie konstelacja satelitów SAR, która zapewnia regularny, niezakłócony warunkami atmosferycznymi dostęp do danych niezbędnych do prowadzenia skutecznego i stałego nadzoru. Jak dodał Witold Witkowicz, prezes zarządu spółki ICEYE Polska:

„Połączenie naszej technologii i doświadczenia z kompetencjami CTM otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie monitorowania sytuacji na Bałtyku. Mamy bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z PGZ i należącymi do niej spółkami, dlatego z optymizmem patrzymy na rozwój tego projektu. Jesteśmy gotowi, by wzbogacić go o kolejną warstwę danych pochodzących z naszych satelitów”.

Perspektywy współpracy PGZ z innowacyjnymi firmami

Wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Jan Grabowski, wskazał, że CTM to już druga, po WZŁ-1, spółka PGZ, która zacieśnia współpracę z ICEYE.

„Duża dynamika naszego pierwszego wspólnego projektu pokazała potencjał, jaki drzemie w tej relacji. Stawiamy na współpracę z najbardziej innowacyjnymi firmami technologicznymi, by wspólnie rozwijać rozwiązania, które wzmocnią odporność kluczowej dla Polski infrastruktury na nowe rodzaje zagrożeń, w tym te o charakterze hybrydowym. Jest to przy tym jeden z wielu projektów realizowanych przez PGZ z myślą o bezpieczeństwie obszaru Morza Bałtyckiego” – powiedział Grabowski.

Współpraca ICEYE i CTM stanowi istotny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa morskiego Polski i regionu Bałtyku. Integracja zaawansowanych danych satelitarnych z innowacyjnymi narzędziami Digital Baltic stworzy kompleksowy system monitorowania i ochrony infrastruktury krytycznej, odpowiadając na rosnące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.

Na podstawie komunikatu prasowego ICEYE