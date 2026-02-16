Nowa Dęba gospodarzem konferencji o stabilności i rozwoju. DEZAMET z decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

oprac. Karolina Modzelewska
2026-02-16 12:53

W Zakładach Metalowych „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie odbędzie się konferencja pt. „Stabilność i rozwój gospodarczy regionu”, podczas której Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przekaże oficjalną decyzję o wsparciu dla spółki w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. To istotny krok we wzmacnianiu krajowego przemysłu obronnego i rozwoju gospodarczego Podkarpacia.

Konferencja 'Stabilność i rozwój gospodarczy regionu'



Autor: DEZAMET/ Facebook

17 lutego 2026 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A. (ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba) odbędzie się konferencja pt. „Stabilność i rozwój gospodarczy regionu. Oficjalne przekazanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która zarządza Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, decyzji o wsparciu dla firmy „DEZAMET” S.A. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”.

Oficjalne przekazanie decyzji o wsparciu dla DEZAMET S.A.

Kluczowym punktem wydarzenia będzie uroczyste wręczenie decyzji o wsparciu udzielonej Spółce w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, dedykowanej sektorowi obronnemu, stanowiącej istotny element realizacji polityki państwa w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa, rozwoju przemysłu strategicznego oraz stymulowania rozwoju gospodarczego regionów.

Integralną częścią konferencji będzie panel dyskusyjny pt. „Geopolityka a bezpieczeństwo gospodarcze regionów”, poświęcony aktualnym uwarunkowaniom geopolitycznym oraz ich wpływowi na kierunki rozwoju regionalnego, politykę inwestycyjną i współpracę pomiędzy administracją publiczną a sektorem gospodarczym. Moderatorem panelu będzie dr hab. Piotr Zawada, Zastępca Dyrektora Biura Marketingu i Sprzedaży w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W dyskusji udział wezmą przedstawiciele ministerstw, Wojska Polskiego i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Konferencja będzie platformą merytorycznej debaty, wymiany doświadczeń oraz okazją do wzmocnienia współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową a przedstawicielami środowiska gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia inwestycji strategicznych dla stabilności i rozwoju regionów.

Na podstawie informacji prasowej „DEZAMET” S.A.

