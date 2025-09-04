Targi MSPO to nie tylko wystawcy i ich produkty, ale także debaty na tematy istotne dla bezpieczeństwa. Portal Obronny we współpracy z Grupą WB zorganizował debatę pt: "Strategiczne wyzwania dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Granica jako linia obrony - infrastruktura, technologia i interoperacyjność w XXI w." Moderatorem debaty był redaktor prowadzący Juliusz Sabak, a panelistami byli:

gen. dyw. Marek Wawrzyniak - Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej - Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk - DGRSZ.

gen. bryg. Grzegorz Barabieda – I Zastępca Dowódcy WOT.

Paweł Poncyliusz - prezes zarządu spółki MindMade (część GRUPY WB).

Pierwsze pytanie jakie padało dotyczyło czym jest Tarcza Wschód i do czego ma służyć. Jako pierwszy głos zabrał gen. dyw. Marek Wawrzyniak:

"Widzimy jaka jest sytuacja geopolityczna. Wyciągamy wnioski i w związku z tym w wyniku tego, co widzimy, podejmujemy działania. Aktywność nasza jest tutaj najwyższa i to jest priorytet. Tarcza Wschód to jest nic innego jak odpowiedź na aktualną sytuację geopolityczną. Tarcza Wschód oparta jest na czterech zasadniczych filarach i ta architektura obiera się właśnie na tych czterech zasadniczych filarach. Mianowicie. Antydostępność, kontrmobilność, mobilność, zdolność do przetrwania i ochrona ludności".

Rozpoczyna się debata z @WBGroup_PL organizowana przez @PortalObronny pt: Strategiczne wyzwania dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Granica jako linia obrony - infrastruktura, technologia i interoperacyjność w XXI wieku. Debata odbywa się na stoisku WB pic.twitter.com/LlLSuyA2IJ— PortalObronny (@PortalObronny) September 3, 2025

Potem głos zabrał gen. bryg. Grzegorz Barabieda:

"Pamiętajmy o tym, że Tarcza Wschód jest na naszej wschodniej granicy, formowana, tworzona, budowana, która jednocześnie stanowi granicę no wschodniej flance naszego Sojuszu. To musimy sobie z tego zdać sprawę. Była mowa tutaj o różnego rodzaju elementach czy w zasadzie o współpracy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o innych podmiotach. O to chodzi, ponieważ szanowni państwo, każdy żołnierz, wypowiadając rotę przysięgi wojskowej, mówi o tym, że będzie bronił jej niepodległości i granic. To jest w odniesieniu do ojczyzny. To jest żołnierz, ale gdyby coś się stało niedobrego z naszym krajem, czyli gdyby były zagrożenia okołowojenne, to wszyscy obywatele będą bronić naszego kraju. I aby do tego typu zdarzeń nie doszło, to właśnie to jest to, co my w tej chwili robimy. Budujemy między innymi Tarcze Wschód, to dlatego jesteśmy tutaj w Kielcach, że możemy się spotkać z naszymi wspaniałymi partnerami, którzy produkują nowoczesny sprzęt, oferują nam swoje nowoczesne rozwiązania, my się przyglądamy temu bardzo dokładnie i wyciągamy wnioski, gdzie nasz ten system Tarczy Wschód możemy jeszcze uzupełnić".

Głos potem zabrał Paweł Poncyliusz: