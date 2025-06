Wielki sukces eksportowy gdyńskiej firmy. Litwa wybrała ich systemy antydronowe

Istotną kwestią litewskiego zakupu jest fakt, że system został co prawda kupiony, przez ich ministerstwo obrony, jednak rekomendacja nie wyszła od strony samego wojska a tamtejszych firm energetycznych i to z ich funduszy ma zostać sfinalizowany zakup polskiego systemu. Należy jednak podkreślić, że pomimo ich finansowania, system będzie obsługiwany przez wojsko, który zostanie zintegrowany z tamtejszym systemem obrony powietrznej. Polska oferta była jedną z trzech ofert, która okazała się najlepsza.

Najbardziej rozpoznawalnym produktem firmy jest zintegrowany system wykrywania i neutralizacji dronów SKYctrl, którego kluczowym elementem są wielokanałowe radary FIELDctrl – unikatowe na skalę światową rozwiązania oparte na technologii 3D MIMO (Multiple Input, Multiple Output), pozwalające na jednoczesne śledzenie setek obiektów w bardzo trudnych warunkach urbanistycznych, przemysłowych czy leśnych. Radary te działają w paśmie S i charakteryzują się bardzo wysoką rozdzielczością kątową i odległości ową, niską mocą emisji (co utrudnia ich detekcję przez systemy przeciwnika), a także są niewrażliwe na warunki atmosferyczne.

Całość systemu SKYctrl została zaprojektowana jako skalowalna i modułowa platforma, która może integrować różne sensory (EO/IR, RF) i efektory (zagłuszacze, systemy kinetyczne), co pozwala dostosować ją do różnych potrzeb operacyjnych – od ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów wojskowych, przez zabezpieczanie wydarzeń masowych, aż po zastosowania mobilne na platformach wojskowych.

Firma bardzo szybko odniosła sukces nie tylko na rynku krajowym, gdzie jej systemy zostały wdrożone m.in. przez Port Gdynia, Lotnisko Chopina, Wojsko Polskie i Straż Graniczną, ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej. Eksport stał się jednym z głównych filarów rozwoju APS – ich rozwiązania zostały sprzedane i wdrożone w ponad 20 krajach świata. Do grona klientów należą m.in. Estonia, Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania, Czechy, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Singapur oraz Malezja.

Przykładowo, Port Lotniczy w Stavanger w Norwegii wykorzystuje systemy APS do ochrony przestrzeni powietrznej wokół infrastruktury lotniczej, a największy operator telekomunikacyjny w Arabii Saudyjskiej – Saudi Telecom Company – wdrożył SKYctrl w celu zabezpieczenia strategicznych centrów danych i wież nadawczych. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich systemy firmy używane są przez formacje ochrony specjalnej do zabezpieczania ważnych wydarzeń i obiektów rządowych.

Jednym z istotnych atutów eksportowych firmy jest pełna niezależność od amerykańskiego systemu kontroli eksportu ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Produkty APS nie zawierają komponentów podlegających tym restrykcjom, co daje firmie ogromną przewagę w kontekście sprzedaży do krajów spoza NATO, w tym na rynki Bliskiego Wschodu, Azji czy Ameryki Łacińskiej, które często napotykają ograniczenia przy zakupie produktów obronnych z USA lub objętych komponentami z kontrolą ITAR.

Dzięki temu APS mogło dynamicznie rozszerzać swoją obecność w regionach strategicznych dla światowego bezpieczeństwa infrastrukturalnego i wojskowego, gdzie zapotrzebowanie na systemy przeciwdronowe rośnie w związku z rozprzestrzenianiem się tanich, komercyjnych dronów wykorzystywanych do sabotażu, rozpoznania lub ataków.