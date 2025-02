Udane testy nowego systemu WRE. Jest on rozważany jako wariant do modernizacji polskich F-16

US Air Force przeprowadziło udane testy w pełni cyfrowy system walki elektronicznej (WRE) Viper Shield od L3Harris. System był testowany na myśliwcu F-16 Block 70 należącego do 412. Skrzydła Doświadczalnego z Bazy Sił Powietrznych Edwards w Kalifornii. Jest to bardzo istotne, ponieważ ten system jest rozważany w kwestii modernizacji naszych F-16.

i Autor: L3Harris Technologies F-16