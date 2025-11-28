Hanwha Global Challenger Project. Nowoczesne laboratoria i stypendia dla przyszłych oficerów

Uroczyste otwarcie dwóch nowoczesnych sal dydaktycznych Hanwha Smart Learning Labs odbyło się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w dniu Święta Akademii i Dnia Podchorążego. W ceremonii przecięcia wstęgi uczestniczyli Jacek Cyrek, Prezes Zarządu Hanwha Aerospace Europe, oraz płk dr inż. Piotr Szczepański, prof. AWL – Prorektor ds. Studenckich. Nowe laboratoria zostały wyposażone w zaawansowane rozwiązania dydaktyczne, które mają podnieść jakość kształcenia przyszłych oficerów.

W skład wyposażenia Hanwha Smart Learning Labs wchodzą m.in.:

interaktywne tablice cyfrowe,

nowoczesny sprzęt audio-wideo,

systemy wideokonferencyjne,

zestawy kamer do prowadzenia zajęć zdalnych,

stanowiska komputerowe najnowszej generacji.

Prorektor płk dr inż. Piotr Szczepański podkreślił, że

„Nowo rozpoczęty etap naszej dynamicznej współpracy może stanowić wzór tego, jak takie partnerstwo powinno wyglądać. Połączenie szybkości działania z doskonałą organizacją (…) Jesteśmy ogromnie wdzięczni za możliwość współpracy z firmą Hanwha, za elastyczność i znakomitą organizację. Jej efektem są nowoczesne sale Hanwha Smart Learning Lab uruchomione na AWL oraz ufundowane przez Hanwha stypendia dla naszych studentów. W imieniu wyróżnionych i całej społeczności akademickiej składamy serdeczne podziękowania. Dzięki tym stypendiom nasi studenci mogą rozwijać swoje pasje i poszerzać kompetencje, które w przyszłości posłużą wzmacnianiu wspólnego bezpieczeństwa.”

Po uroczystości otwarcia, w jednym z laboratoriów odbyło się sympozjum naukowo-techniczne zorganizowane przez AWL.

Stypendia Hanwha Global Challenger: Wsparcie dla przyszłych liderów

W drugiej zmodernizowanej sali dydaktycznej odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów potwierdzających przyznanie stypendiów w ramach Hanwha Global Challenger Project. Łącznie 16 studentów otrzymało wsparcie finansowe, które ma na celu rozwój ich kompetencji i pasji. Stypendia wręczyli Jacek Cyrek, Prezes Zarządu Hanwha Aerospace Europe, dr hab. Izabela Nowicka, prof. AWL – Prorektor ds. Naukowych, oraz płk dr inż. Piotr Szczepański, prof. AWL – Prorektor ds. Studenckich.

Wśród wyróżnionych stypendystów znaleźli się studenci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, a także ci, których rodziny mają długoletni związek ze służbą na rzecz państwa polskiego. Łączna wartość przyznanych stypendiów przekroczyła 150 tys. zł. Celem programu stypendialnego jest wspieranie rozwoju przyszłych liderów bezpieczeństwa narodowego oraz ekspertów w obszarze stosunków międzynarodowych. Środki te zostaną przeznaczone na cele naukowe, badawcze oraz rozwój kompetencji studentów.

Polska – kluczowy partner Hanwha Aerospace

Hanwha Aerospace współpracuje z Polską od ponad 15 lat, a program Global Challenger Project jest kolejnym etapem tej strategicznej kooperacji. Jak zaznaczył Prezes Hanwha Aerospace Europe Jacek Cyrek,

„Polska odgrywa kluczową rolę w umacnianiu bezpieczeństwa w Europie i pozostaje filarem NATO, szczególnie na wschodniej flance. Wspierając Akademię Wojsk Lądowych, inwestujemy w przyszłych liderów, którzy przez kolejne dekady będą odpowiadać za bezpieczeństwo naszego regionu. Dzisiejsze przekazanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny sal oraz pierwszych stypendiów to realny wkład Hanwha w rozwój edukacji wojskowej w Polsce.”

Współpraca z Polską obejmuje szeroki zakres działań, w tym:

wspólne projekty technologiczne i produkcyjne z polskim przemysłem,

budowanie lokalnych kompetencji przemysłowych,

wsparcie edukacji i szkolenia wojskowego,

działalność na rzecz weteranów oraz lokalnych społeczności.

Program Global Challenger Project, zainaugurowany podczas MSPO 2025 w Kielcach, potrwa do lipca 2026 r. i obejmie blisko 2900 studentów i pracowników uczelni. Dzięki trzem filarom – infrastrukturze edukacyjnej, programom szkoleniowym w Korei oraz systemowi stypendialnemu – jest to jeden z najbardziej kompleksowych projektów CSR koreańskiego przemysłu obronnego w Europie. Inicjatywa ta świadczy o strategicznym znaczeniu Polski dla Hanwha Aerospace i pogłębia relacje polsko-koreańskie w obszarze obronności i edukacji.

Na podstawie komunikatu prasowego Hanwha Aerospace