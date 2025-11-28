Senat za 13 miliardami złotych dla służb MSWiA. Na co pójdą pieniądze?

Program modernizacji obejmuje cztery kluczowe formacje: Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz Służbę Ochrony Państwa. Celem jest zapewnienie im nowoczesnego wyposażenia technicznego oraz wzmocnienie kadrowe. Jak podkreślił senator Grzegorz Fedorowicz, mimo wcześniejszych nakładów, nadal istnieją dysproporcje w warunkach funkcjonowania tych służb. Nowy program ma te braki niwelować.

„Jak wynika z uzasadnienia (...), mimo znacznych nakładów finansowych w latach poprzednich istnieją w dalszym ciągu dysproporcje warunków funkcjonowania jednostek służb dbających o nasze bezpieczeństwo” – wskazywał Fedorowicz.

Zakres programu jest szeroki i obejmuje:

realizację inwestycji budowlanych i remontów,

zakupy sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej,

rozwój informatyki i łączności,

zakupy wyposażenia osobistego, specjalnego i ochronnego dla funkcjonariuszy,

zakupy sprzętu i wyposażenia szkoleniowego oraz gospodarczo-kwaterunkowego,

wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy.

Policja i Straż Graniczna: Wzmocnienie kadrowe i infrastrukturalne

Największy beneficjentem programu jest Policja, która otrzyma 7,3 miliarda złotych. Z tej kwoty ponad 4 miliardy złotych przeznaczone zostaną na inwestycje budowlane i remonty obiektów. To kluczowy element poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i efektywności działania jednostek.

Straż Graniczna otrzyma 2,7 miliarda złotych. Prawie 1,4 miliarda złotych z tej sumy zostanie przeznaczone na wzmocnienie formacji dodatkowymi etatami. Planowane jest zwiększenie stanu etatowego o 1566 etatów w 2026 roku i o 500 etatów w 2027 roku, co daje łączny wzrost o 2066 etatów w ramach programu. To znaczące wzmocnienie, które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa granic państwa.

EXB vod 1 24.11.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Państwowa Straż Pożarna i Służba Ochrony Państwa: Nowe obiekty i rozwój

Dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 2,4 miliarda złotych. Priorytetem będzie budowa nowych strażnic, które będą mogły pełnić również funkcje schronienia. Na zadania inwestycyjne, w tym budowę nowych obiektów oraz modernizację i przebudowę istniejących, przeznaczone zostanie 1,8 miliarda złotych. Program przewiduje również zwiększenie etatów w PSP o 1000 funkcjonariuszy w latach 2026-2029, na co przeznaczono 230,7 miliona złotych.

Służba Ochrony Państwa otrzyma 482,1 miliona złotych. Z tej kwoty 408,6 miliona złotych zostanie przeznaczone na budowę nowych, przebudowę i rozbudowę eksploatowanych obiektów. Środki te umożliwią m.in. rozbudowę bazy szkoleniowej oraz przebudowę obiektu przeznaczonego do wykonywania zadań ustawowych SOP, co jest kluczowe dla skutecznego działania tej formacji.

Ustawa po zatwierdzeniu przez Senat trafi teraz do podpisu prezydenta, co ostatecznie przypieczętuje jej wejście w życie i rozpoczęcie realizacji ambitnego programu modernizacji polskich służb.