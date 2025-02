Hanwha Aerospace Europe (HAEU) dołączyła do grona darczyńców wspierających polskich weteranów

Podczas balu, zgodnie z tradycją, odbyły się licytacje przedmiotów przekazanych przez polityków, wojskowych, sportowców, ludzi ze świata biznesu oraz przedstawicieli przemysłu. HAEU przekazała na tegoroczną aukcję charytatywną model opracowanej przez Hanwha Aerospace armatohaubicy K9 w wersji „PL”, która wkrótce wejdzie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

Hanwha Aerospace Europe aktywnie włączyła w licytacje charytatywne, realnie wspierając tym samym potrzebujących, którzy poświęcili się służbie na rzecz bezpieczeństwa.

„Bezpieczeństwo to nie tylko nowoczesne technologie. To przede wszystkim odważni ludzie, którzy każdego dnia poświęcają się służbie. Hanwha Aerospace, jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się w inicjatywy mające na celu pomóc tym, którzy ucierpieli w wyniku swojego poświęcenia na rzecz bezpieczeństwa innych, często pod auspicjami NATO. Jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w tym wydarzeniu i realnie przyczynić się do pomocy polskim weteranom” – powiedział przed balem Boo Hwan Lee, Prezes Hanwha Aerospace Europe dodając – „rok 2025 będzie dla HAEU rokiem wsparcia polskich weteranów a kolejną inicjatywę ogłosimy wspólnie ze Stowarzyszeniem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Hanwha na MSPO2024

Na podstawie komunikatu prasowego Hanwha Aerospace Europe