Arabia Saudyjska wzmacnia nadzór morski. Kontrakt na cztery C-27J MPA od Leonardo

Arabia Saudyjska zakupiła od Leonardo cztery samoloty C-27J Spartan w wersji patrolu morskiego (MPA), które trafią do Królewskich Saudyjskich Sił Morskich w 2029 roku.

Samoloty C-27J MPA zwiększą zdolności Arabii Saudyjskiej w zakresie zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych, prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) oraz wykonywania misji transportowych.

C-27J MPA wyposażony jest w system zarządzania misją Leonardo Airborne Tactical Observation and Surveillance (ATOS) z funkcją fuzji danych oraz może przenosić uzbrojenie, takie jak torpedy i pociski przeciwokrętowe.

Platforma C-27J MPA zachowuje funkcjonalność wersji transportowej, umożliwiając szybką rekonfigurację do zadań transportowych, zrzutowych i ewakuacji medycznej.

Cztery C-27J MPA dla Królewskich Saudyjskich Sił Morskich

Arabia Saudyjska dołącza do grona użytkowników C-27J. Leonardo dostarczy cztery samoloty tego typu w wersji patrolu morskiego (MPA) dla saudyjskich sił zbrojnych, zapewniając możliwości zwalczania współczesnych zagrożeń ze strony okrętów podwodnych i nawodnych, prowadzenia skutecznych operacji poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), a także wykonywania misji transportowych i zrzutowych.

Dostawy dla Królewskich Saudyjskich Sił Morskich, które staną się 21. operatorem tego typu na świecie, mają rozpocząć się w 2029 roku. Nowe zamówienie zwiększy liczbę samolotów C-27J użytkowanych w Arabii Saudyjskiej, po niedawnym (lato 2025 r.) nabyciu przez ten kraj dwóch jednostek przeznaczonych do gaszenia pożarów, transportu ładunków i ewakuacji medycznej.

Jest to również pierwszy raz, kiedy C-27J MPA został zakupiony z możliwością integracji systemu uzbrojenia morskiego. To kolejny dowód na wszechstronność platformy, która w unikalny sposób łączy w sobie możliwości transportu, reagowania na katastrofy i nadzoru.

Tło programu C-27J Spartan Next Generation i wariantu MPA

Program Leonardo C-27J podlega ciągłym inwestycjom, które poszerzają zakres misji jakie ten samolot może realizować i poprawiają jego osiągi, co jest możliwe dzięki wdrażaniu najnowocześniejszych technologii. C-27J MPA zachowuje wszystkie funkcje i możliwości platformy C-27J Spartan Next Generation, w tym najnowocześniejszą awionikę, nawigację, łączność, systemy identyfikacji i samoobrony, umożliwiając płynne, bezpieczne i niskonakładowe operacje w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych, zarówno w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez wojsko, jak i służby cywilne, również w scenariuszach wysokiego zagrożenia.

W celu zapewnienia zdolności do wielodomenowego nadzoru, C-27J MPA wyposażono w dedykowany zestaw misji obejmujący sensory zoptymalizowane do wykrywania, identyfikacji i śledzenia celów nawodnych i podwodnych. Wszystko to jest zarządzane przez zaawansowany system zarządzania misją Leonardo Airborne Tactical Observation and Surveillance (ATOS) z funkcją fuzji danych. Kompletny system łączności umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym z centrami dowodzenia oraz współpracę z innymi jednostkami - również w warunkach „poza linią widoczności” (BLOS).

Oprócz zdolności patrolowych i rozpoznania morskiego, C-27J MPA może przenosić uzbrojenie umożliwiające zwalczanie różnorodnych zagrożeń, w tym torped, czy pocisków przeciwokrętowych - w zależności od wymogów misji. Po demontażu konsol systemu zarządzania misją i innych elementów wyposażenia, kabina C-27J MPA może zostać łatwo skonfigurowana do realizacji zadań transportowych, zrzutowych i ewakuacji medycznej, typowych dla bazowej wersji C-27J Spartan Next Generation. Zapewnia to użytkownikowi elastyczność operacyjną. Wersje C-27J przeznaczone do misji morskich są już w służbie m.in. w Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Na podstawie informacji prasowej Leonardo