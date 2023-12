Spis treści

Dostawa jest wynikiem pozytywnie przeprowadzonych testów obejmujących m.in. działanie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych z głowicą bojową. W konsekwencji do użytkownika przekazane zostały, zwiększając posiadane zdolności, kolejne elementy pierwszego bateryjnego modułu systemu Gladius. Pierwsza dostawa miała miejsce rok temu, 15 grudnia 2022 roku, gdy do wojska trafiły pierwsze 2 wyrzutnie bezzałogowych statków powietrznych oraz 2 treningowe bezzałogowe statki powietrzne. Umożliwiło to rozpoczęcie szkolenia operatorów systemu, w celu przyspieszonego osiągnięcia gotowości operacyjnej.

Bezzałogowy System Poszukiwawczo-Uderzeniowy Gladius

Dostawy są efektem podpisanej 6 maja 2022 roku umowy o wartości 2 mld złotych brutto, obejmującej dostawy 4 bateryjnych modułów Bezzałogowego Systemu Poszukiwawczo-Uderzeniowego (BSP-U) Gladius, wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Pakiet logistyczny obejmuje dostawę zestawów obsługowych oraz usługę serwisową dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto, w ramach pakietu szkoleniowego, oprócz szkolenia dla personelu, pozyskiwane są treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory systemu Gladius.

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius przeznaczone są do precyzyjnego rażenia celów oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych FT-5, wyposażonych w głowice optoelektroniczne umożliwiające rejestrację obrazu, zarówno w świetle dziennym jak i z wykorzystaniem termowizji. W skład bateryjnego modułu wchodzą: wyrzutnie, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas rozpoznawczych maszyn FT-5 i uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych BSP-U. Do szkolenia wykorzystywane są maszyny treningowe BSP-UT.

Rozpoznawcza maszyna FT-5

Płatowiec rozpoznawczy FT-5 (noszący wczeniej nazwę roboczą Łoś) ma skrzydła o rozpiętości 6,4 m i kadłub długość 3,1 m. Jego masa startowa wynosi 85 kg. Układ tego bezzałogowca jest dość tradycyjny, z usterzeniem w układzie „T”, prostymi skrzydłami znacznej długości i dwoma silnikami ze śmigłami ciągnącymi. Wojsko Polskie wybrało dla systemu Gladius wariant z napędem hybrydowym, w którym zamontowany w kadłubie silnik spalinowy zasila silniki elektryczne napędzające śmigła. Ta wersja zapewnia długotrwałość lotu wynoszącą 14 godzin. Maksymalna prędkość wynosi 155 km/h, jednak podczas misji optymalna prędkość mieści się w zakresie około 110 km/h. Zasięg systemu sterowania to 180 km, ale maszyna może lecieć zgodnie z wcześnie zaplanowaną trasą bez zewnętrznego sterowania.

Maszyna FT-5 może przenosić różnego typu czujniki i systemy walk elektronicznej, a nawet uzbrojenie. Jednak podstawowy to głowica optoelektroniczna firmy WB Electronics, która wyposażona jest w kamerę światła widzialnego oraz chłodzoną głowicę termowizyjną, dalmierz i laserowy wskaźnik celów. Całość jest oczywiście stabilizowana, posiada autotracker i inne rozwiązania stosowane we wcześniejszych systemach tego producenta.

Drony kamikaze BSP-U

Płatowiec BSP-U ma rozpiętość 2,5 m i taką samą długość kadłuba, który zwieńczony jest usterzeniem w kształcie litery „T”. Silnik elektryczny i śmigło znajdują się z tyłu, pod usterzeniem. Maszyna osiąga prędkość do 150 km/h i posiada niską sygnaturę termiczną oraz akustyczną, co utrudnia wykrycie i zwalczanie efektora. W przedniej części, za modułem optoelektronicznym służącym zarówno do wykrywania i identyfikacji jak też naprowadzania, umieszczona jest wymienna głowica bojowa o masie 5 kg. Możliwe jest, podobnie jak w systemie Warmate, wykorzystanie różnego typu głowic, w tym również ćwiczebne stosowanej w maszynach BSP-UT służących do szkolenia. Nie da się wykluczyć, że oprócz głowic bojowych maszyna będzie też przenosić środki walki radioelektronicznej.

Ogólną konfiguracją i układem aerodynamicznym bardzo przypomina ona opracowaną wcześniej amunicję krążącą Warmate 2. Jednak jak podkreśla producent — jest to unikalne rozwiązanie, opracowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Z tego samego powodu część informacji na temat tego płatowca nie jest jawna.

Waran 4x4 czyli podwozie Gladiusa

Zarówno wyrzutnia, jak i wóz dowodzenia systemu Gladius umieszczone są na podwoziu pojazdu opancerzonego Waran 4x4 produkowanego przez HSW w kooperacji z Tatrą. Na mocy tej umowy w Polsce powstało nadwozie wraz z opancerzoną kabiną, natomiast strona czeska dostarcza podwozie T815-7 z przekładnią sześciobiegową Allison 4500SP i silnikiem Tatra T3C-928-90 o mocy 408 KM. Alternatywny napęd może stanowić amerykański Cummins ISL o mocy 367 KM.

Przy maksymalnej masie 18 ton Waran osiąga prędkość 110 km/h i zasięg 700 km. Długość pojazdu to 6,2 m, szerokość 2,55 m, a wysokość – 2,55 m, przy rozstawie osi 3,65 m. Zastosowanie podwozia Tatra 815 o dużym prześwicie zapewnia wysokie walory trakcyjne. Waran może pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 45 stopni, pionowe przeszkody o wysokości 0,5 m i brodzić w wodzie do głębokości 1.2 m.

Masa własna pojazdu Waran 4x4 wynosi do 13 ton, co pozwala na uzyskanie ochrony balistycznej (czyli przed ostrzałem) na poziomie od 2-4 i przeciwminowej 2a/2b do3a/2b zgodnie ze standardem NATO STANAG 4569. Oznacza to, że minimalna wersja opancerzenia chroni przed odłamkami i ogniem z karabinków i karabinów, łącznie z amunicją przeciwpancerną kalibru 7,62 mm. Maksymalnie jest to ochrona przed ogniem ciężkiego karabinu maszynowego 14,5 mm. Kabina zapewnia też ochronę przed skutkami działania broni masowego rażenia oraz klimatyzację. Gwarantowane jest poprawne działanie w warunkach od -32˚C do +49˚C. W kabinie oraz w komorze silnika zastosowano automatyczne systemy przeciwpożarowe.

W systemie Gladius Pojazd-wyrzutnia na podwoziu Warana posiada stanowisko operatora i wysuwany maszt systemu wymiany danych z bezzałogowymi oraz wyrzutnię, z której startują zarówno płatowce wielozadaniowe FT-5 jak i uderzeniowe BSP-U. Jest tam również przestrzeń ładunkowa na zapasowe maszyny. Pojazd dowodzenia posiada bardziej rozbudowany element łączności i jego celem jest przetwarzanie i przesyłanie danych uzyskanych przez całą baterię jak również wskazywanie zadań i sterowanie wybranymi maszynami.

System Rozpoznawczo-uderzeniowy Gladius jest jednym z pierwszych na świecie tego typu kompleksowych rozwiązań w zakresie użycia bezzałogowców do rozpoznania i rażenia celów o szczególnym znaczeniu na dystansie znacznie ponad 100 km. Pozwala on na realizacje zadań z wykorzystaniem dronów kamikaze BSP-U działających w ramach większych zgrupowań, co wraz z trudnością ich wykrycia i eliminacji zwiększa skuteczność ataków. W perspektywie nie jest wykluczone, że również maszyny FT-5 będą przenosić lżejsze bezzałogowce uderzeniowe, zapewniając dalsze rozszerzenie możliwości operacyjnych. Unikalnym rozwiązaniem jest też zastosowanie wymiennych głowic w maszynach BSP-U, co umożliwia zwalczanie szerszej gamy celów, ale też wykorzystanie ich np. w misjach walki elektronicznej.