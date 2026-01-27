Rekordowa modernizacja Wojska Polskiego. Kontrakty za 105 mld zł i kluczowy sprzęt w 2025 roku

Agencja Uzbrojenia ogłosiła, że rok 2025 był rekordowy pod względem zarówno wartości podpisanych kontraktów, jak i tempa modernizacji Sił Zbrojnych RP. Podpisano niemal 150 umów i aneksów, których wieloletnia wartość opiewa na kwotę 105 mld złotych. Co więcej, wydatkowanie środków w samym obszarze modernizacji technicznej osiągnęło bezprecedensowy poziom 81 mld zł. Te liczby świadczą o determinacji w dążeniu do szybkiej i kompleksowej transformacji polskiej armii w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną. Plan budżetu na obronność na 2025 rok zakładał wydatki sięgające 4,7% PKB, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Pancerne Pięści Wojska Polskiego: Nowe Borsuki i Czołgi K2PL

Wojska Lądowe stanowią jeden z głównych filarów programu modernizacyjnego, co potwierdzają dwie kluczowe umowy podpisane w 2025 roku.

BWP Borsuk – polska odpowiedź na wyzwania pola walki

Jednym z najważniejszych momentów roku było podpisanie w marcu pierwszej umowy wykonawczej na dostawę 111 bojowych wozów piechoty (BWP) Borsuk. Kontrakt o wartości około 6,5 mld złotych, zawarty z konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A. (wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej), to historyczny krok w kierunku zastąpienia przestarzałych, postsowieckich wozów BWP-1. Pierwsze seryjne egzemplarze trafiły do żołnierzy już w grudniu 2025 roku. Borsuk to w pełni polska konstrukcja, charakteryzująca się zdolnością pływania, nowoczesnym systemem wieżowym ZSSW-30 i wysokim poziomem ochrony załogi, co czyni go jednym z najnowocześniejszych BWP na świecie.

Czołgi K2PL – wzmocnienie sił lądowych

W sierpniu 2025 roku podpisano drugą umowę wykonawczą z południowokoreańską firmą Hyundai Rotem na dostawę kolejnych czołgów K2 Black Panther. Kontrakt o wartości około 6,5 mld USD przewiduje dostawę 180 czołgów, w tym pierwszych 64 maszyn w spolonizowanej wersji K2PL. Co istotne, umowa zakłada szeroki transfer technologii i uruchomienie produkcji części czołgów, a docelowo całych pojazdów, w polskich zakładach, m.in. w Bumar-Łabędy. Pozyskanie czołgów K2PL, obok amerykańskich Abramsów i modernizowanych Leopardów, jest kluczowym elementem budowy nowoczesnych i interoperacyjnych sił pancernych.

Oczy i Uszy na orbicie i na ziemi: Satelity i Radary

Współczesne pole walki wymaga zaawansowanych zdolności rozpoznawczych. W 2025 roku Polska poczyniła ogromny krok naprzód, inwestując we własne systemy satelitarne i naziemne. Polskie Siły Zbrojne do tej pory opierały się głównie na współpracy międzynarodowej oraz zakupie usług satelitarnych od zewnętrznych dostawców. Sytuacja zmienia się wraz z wystrzeleniem pierwszego całkowicie polskiego satelity. To wydarzenie stanowi ważny moment w rozwoju obronności i daje Polsce niezależność informacyjną w zakresie obrazowania satelitarnego.​

Polska konstelacja satelitów radarowych

W maju Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z konsorcjum firm ICEYE Polska i Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 na dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Kontrakt o wartości ok. 860 mln zł brutto, umowa zakłada zakup trzech satelitów radarowych z opcją na kolejne trzy. Dzięki technologii SAR (radar z syntetyczną aperturą) Polska zyskała zdolność do prowadzenia rozpoznania niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia, co znacząco zwiększa niezależność wywiadowczą kraju. Pierwszy satelita ma zostać wyniesiony na orbitę jeszcze w 2025 roku.

Nowoczesne systemy radarowe i walki radioelektronicznej

Rok 2025 to także czas kontraktowania nowoczesnych systemów radarowych oraz systemów walki radioelektronicznej. W maju została podpisana umowa na dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi w programie MikroSAR pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum w składzie: ICEYE Polska Sp. z o.o. i Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1. ICEYE, jako lider, jest odpowiedzialny za dostawę segmentu kosmicznego (3 satelitów). WZŁ-1, jako członek Konsorcjum, dostarczy segment naziemny wraz z anteną satelitarną na przyczepie. Kontrakt zawiera również opcję zakupu kolejnych trzech satelitów oraz Mobilnego Segmentu Naziemnego.

Wartość całego zamówienia wynosi ok. 860 mln zł brutto, przy czym zamówienie gwarantowane zakłada zakup 3 satelitów, zaś część opcjonalna kolejnych 3. Wyniesienie pierwszego jest planowane jeszcze w 2025 roku, zaś start kolejnych jest przewidziany na 2026 r. Wszystkie satelity zostaną umieszczone na orbicie heliosynchronicznej SSO, która ze względu na parametry orbitalne pozwala na dogodne pozyskiwanie danych obrazowych, natomiast ilość satelitów, w połączeniu z uprzednio pozyskanymi przez SZ RP systemami, zapewni niski interwał rewizyt.

Pod koniec grudnia, Agencja Uzbrojenia zawarła kontrakty ze szwedzkim koncernem Saab oraz turecką firmą ASELSAN. Pierwsza z firm dostarczy zaawansowany systemu rozpoznania elektronicznego, który pozwoli na pasywne wykrywanie i lokalizowanie emisji sygnałów radarów, radiostacji i innych systemów przeciwnika. Turecki producent ma zapewnić dostawę Zautomatyzowanego Systemu Rozpoznawczo-Zakłócającego. To narzędzie, które nie tylko monitoruje przestrzeń, ale daje zdolności do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, w tym zakłócanie i fałszowanie sygnału systemom komunikacji i bezzałogowców przeciwnika.

Potęga w powietrzu: Modernizacja i uzbrojenie Sił Powietrznych

Siły Powietrzne również przeszły istotne zmiany, dzięki umowom na modernizację kluczowych platform oraz zakup nowoczesnego uzbrojenia.

Inwestycje w polski przemysł i zaplecze logistyczne

Wiele z zawartych w 2025 roku kontraktów zostało skierowanych do polskiego przemysłu zbrojeniowego, z Polską Grupą Zbrojeniową na czele. Kontrakty na BWP Borsuk, amunicję czy elementy systemów radarowych to nie tylko wzmocnienie armii, ale także miliardowe inwestycje w krajowe zakłady, rozwój technologii i tworzenie nowych miejsc pracy.